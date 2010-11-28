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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan i3'lü hepsi bir arada bilgisayar; AZ3750-A34D

8 yıl
10,8b
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, ürün gamına yeni bir hepsi bir arada bilgisayar ekledi. 3 Aralık'tan itibaren Japonya'da satışa sunulacak olan bilgisayarın satış fiyatı yaklaşık 840 dolar olarak belirlenirken; önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

Acer'ın AZ3750-A34D isimli bilgisayarın teknik özellikleri şu şekilde;

  • 5ms tepki süresine, 300nit'lik aydınlatma oranına sahip 1920x1080 çözünürlüğünü destekleyen 21.5 inç boyutlarında ekran
  • 3.2GHz hızında çalışan Intel Core i3-550 işlemci
  • 8GB'a kadar DDR3 1333 MHz SDRAM
  • 500GB'lık 7200 d/dk hızında sabit disk
  • MMC/SD/xD/MS kart girişi
  • DVD Super Multi Player optik sürücü
  • Wireless LAN IEEE802.11b/g/n
  • 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

<a href="http://en.akihabaranews.com/74322/desktop/acer-releases-a-new-all-in-one-desktop-computer?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acer-releases-a-new-all-in-one-desktop-computer"><strong>Akihabara</strong></a> Yorum Yaz
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Sunbuloglu 8 yıl
Güzel bir ürünmüş. Ama fiyatı hakkında bir bilgi yok.
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::Ashes:: 8 yıl
Phenom N 930 koyabilir 35w tdpli
phenom II x4 905 E koyabilir 45w tdp..
hd5870 M olmadı hd5570 koyabilirdi..
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vidoko 8 yıl
dizaynı güzel olmuş.
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jackal73 8 yıl
Ofis kullanımı için ideal.
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Batuist 8 yıl
hepsi bir arada derli toplu sistemlerden fazla özellik beklememek lazım.. evde çocuklar için PC olur ancak ama onlarda hep oyun oynadıklarından bunların ekran kartları yetersiz kalıyor..
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jay jay justified 8 yıl
Bu tür cihazların kullanım amacı belli. Ne gerek var masaüstü sistem koymaya, anlamadım. İşlemcinin 73W TDP değeri var.

Koy buna Core i3 330M, yeter de artar bile. HD grafik yongası var zaten, tüm ihtiyaçları karşılar.
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tamtamam 8 yıl
tabi güzel konfigürasyon ancak ekran kartı unutulmuş,apple bile bu makinalarında düzgün ekran kartları kombine ediyor,bu olsa olsa excel bilg. olur.
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Rock_Rage 8 yıl
Fiyat burdada boyle olsa keske cok uygun olurdu.
SAYGILARLA
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