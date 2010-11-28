Acer'dan i3'lü hepsi bir arada bilgisayar; AZ3750-A34D

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, ürün gamına yeni bir hepsi bir arada bilgisayar ekledi. 3 Aralık'tan itibaren Japonya'da satışa sunulacak olan bilgisayarın satış fiyatı yaklaşık 840 dolar olarak belirlenirken; önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

Acer'ın AZ3750-A34D isimli bilgisayarın teknik özellikleri şu şekilde;

5ms tepki süresine, 300nit'lik aydınlatma oranına sahip 1920x1080 çözünürlüğünü destekleyen 21.5 inç boyutlarında ekran

3.2GHz hızında çalışan Intel Core i3-550 işlemci

8GB'a kadar DDR3 1333 MHz SDRAM

500GB'lık 7200 d/dk hızında sabit disk

MMC/SD/xD/MS kart girişi

DVD Super Multi Player optik sürücü

Wireless LAN IEEE802.11b/g/n

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

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