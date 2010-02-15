Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan Windows Mobile 6.5.3 destekli iki yeni PDA; P300 ve P400

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar sektöründe olduğu kadar akıllı telefon alanında da kendisi göstermeye çalışan Acer, Mobil Dünya Kongresi'nde Android işletim sistemini kullanan üç yeni modelin dışında Windows Mobile 6.5.3 destekli iki farklı çözümünü lanse etti.

 

Acer'dan Windows Mobile 6.5.3 destekli iki yeni PDA; P300 ve P400
Tam Boyutta Gör

(Acer Neotouch P300)

110x55x15.1 mm boyutlarında ve 130.6 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarımıyla dikkan çeken P300, Qualcomm'un 528 MHz saat hızlı işlemcisinden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; GSM ve HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor ve 3.2 inç boyutunda WQVGA dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, Bluetooth v2.0, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, 3.5 mm jak girişi, 970 mAh batarya ve microSD kart girişi gibi özellikler sunuyor. Yeni cihazın mart ayında satışına başlanması bekleniyor.

 

Acer'dan Windows Mobile 6.5.3 destekli iki yeni PDA; P300 ve P400
Tam Boyutta Gör

(Acer Neotouch P400)

Acer P400 ise 115x59.3x12 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında. Telefonda 600 Mhz Qualcomm M7227 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM, 3.2 inç HVGA dokunmatik ekran, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, Bluetooth v2.0, 3.5 mm jak girişi, ivme sensörü, 1090 mAh batarya özellikleri yer alıyor. Neotouch P400'ün de mayıs ayında boy göstereceği öngörülüyor.


http://www.virtualpressoffice.com/publicsiteContentFileAccess?fileContentId=249298&fromOtherPageToDisableHistory=Y&menuName=Home&sId=&sInfo= Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim