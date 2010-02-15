Acer'dan Windows Mobile 6.5.3 destekli iki yeni PDA; P300 ve P400

Bilgisayar sektöründe olduğu kadar akıllı telefon alanında da kendisi göstermeye çalışan Acer, Mobil Dünya Kongresi'nde Android işletim sistemini kullanan üç yeni modelin dışında Windows Mobile 6.5.3 destekli iki farklı çözümünü lanse etti.

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(Acer Neotouch P300)

110x55x15.1 mm boyutlarında ve 130.6 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarımıyla dikkan çeken P300, Qualcomm'un 528 MHz saat hızlı işlemcisinden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; GSM ve HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor ve 3.2 inç boyutunda WQVGA dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, Bluetooth v2.0, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, 3.5 mm jak girişi, 970 mAh batarya ve microSD kart girişi gibi özellikler sunuyor. Yeni cihazın mart ayında satışına başlanması bekleniyor.

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(Acer Neotouch P400)

Acer P400 ise 115x59.3x12 mm ebatlarında ve 125 gram ağırlığında. Telefonda 600 Mhz Qualcomm M7227 işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM, 3.2 inç HVGA dokunmatik ekran, WI-FI (802.11 b/g), A-GPS, Bluetooth v2.0, 3.5 mm jak girişi, ivme sensörü, 1090 mAh batarya özellikleri yer alıyor. Neotouch P400'ün de mayıs ayında boy göstereceği öngörülüyor.

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