Acer'dan yeni bir "hepsi bir arada" bilgisayar: Veriton Z410G

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, hepsi bir arada formunda ürettiği bilgisayarlar bir yenisini daha ekledi.

Acer'ın Veriton Z410G adıyla ürettiği bilgisayar, kullanıcılara 21.5 inç boyutunda, Full HD çözünürlüğe, 16:9 görüntü oranına ve 5 ms tepkime süresine sahip resistif dokunmatik panel sunuyor. Acer Veriton Z410G'nin diğer bileşenlerine baktığımızda 2MB bellekli, 3.0GHz işlem hızına sahip Pentium E5700 işlemciye, 2GB DDR3 sistem belleğine, 320 GB kapasiteli sabit diske ve GMA X4500 ekran kartına yer verildiğini görüyoruz.

Acer'ın 8 adet USB 2.0 portuna ve eSATA girişlerine de yer verdiği hepsi bir arada formundaki bilgisayarı Veriton Z410G, 719$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.