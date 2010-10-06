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Acer'dan yeni bir "hepsi bir arada" bilgisayar: Veriton Z410G

Acer, hepsi bir arada formunda hazırladığı yeni bilgisayarı Veriton Z410G'yi satışa sunuyor.
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, hepsi bir arada formunda ürettiği bilgisayarlar bir yenisini daha ekledi.

Acer'ın Veriton Z410G adıyla ürettiği bilgisayar, kullanıcılara 21.5 inç boyutunda, Full HD çözünürlüğe, 16:9 görüntü oranına ve 5 ms tepkime süresine sahip resistif dokunmatik panel sunuyor. Acer Veriton Z410G'nin diğer bileşenlerine baktığımızda 2MB bellekli, 3.0GHz işlem hızına sahip Pentium E5700 işlemciye, 2GB DDR3 sistem belleğine, 320 GB kapasiteli sabit diske ve GMA X4500 ekran kartına yer verildiğini görüyoruz.

Acer'ın 8 adet USB 2.0 portuna ve eSATA girişlerine de yer verdiği hepsi bir arada formundaki bilgisayarı Veriton Z410G, 719$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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vidoko 8 yıl
onboard ekran kartı yerine adam akıllı normal seviye bir ekran kartı atsaya
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hapocod 8 yıl
bari gt240-4670 tarzı bişey koysalar kişi istediğinde belli seviyede oyunda oynayabilir
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grafiker 8 yıl
bence ofis bilgisayarı olmak için biraz pahalı ama ev bilgisayarı olarak oturma odasında tercih edilebilir. Hem çok Kablosu yok hemde iyi bir multi medya cihazları bana göre. Bunu lenovasını kullandım. Ekranı gayet başarılı idi evinde multimedya cihazı olarak htpc sistem toplayanlara böyle bir makina ilaç gibi gelir ama htpc ye görede firaz bir miktar yukarıda kalabilir....
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Batuist 8 yıl
Acer bu segmente acayip kafayı taktı. Her hafta yeni bir model duyuruyor.. Gerçi diğer markalarında var ama burada haberi çıkmıyor..
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TURK SITH 8 yıl
iyi internet, ofis bilgisayarı olur bundan...
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