Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi

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New York’ta düzenlenen ve aralarında Picasso, Pollock ve Monet gibi ressamlara ait eserlerin bulunduğu bir müzayedede satışa çıkan ilginç bir parça 31.8 milyon dolara (yaklaşık 251 milyon TL) alıcı buldu. Tahmini satış fiyatı 8 milyon dolar olarak ön görülen parçanın Kretase döneminde yaşamış bir T.Rex’e ait fosil olduğu belirtildi.

Yaklaşık 20 dakika süren açık artıma seansında satılan “Stan” adlı fosilin, benzer parçalar bu tür müzayedelere çok nadir geldiği için böyle bir fiyattan alıcı bulduğu söyleniyor. 3 milyon dolardan açılan seans, adları gizli tutulan iki kişi arasındaki teklif savaşına sahne olmuş. Açık artırma sonunda kazanan taraf Londra’dan katılan alıcı olurken müzayedeye New York’tan katılan şahıs ise ne yazık ki istediğini elde edememiş.

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Beklenenden yaklaşık dört kat daha fazla fiyata satılan parça için teklif edilen para ise uzmanlara göre normal. Zira en son 1997 yılında açık artırmayla satılan “Sue” isimli T.Rex fosilinden sonra satışa çıkan muadil tek parça Stan’in fosili. Yaklaşık 4 metre yüksekliğe ve 12 metre uzunluğa sahip fosil, normal şartlar altında sönük geçmesi beklenen müzayedeye de dinamik bir hava katmış.

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Araştırmacılar, satışa çıkarılan T.Rex fosilin kafatasında derin yara izleri olduğunu ve muhtemelen hayvan canlıyken kendi türüyle ölümcül kavgalara tutuştuğunu söylüyor. Stan’in yaşadığı dönemdeki ağırlığının ise 8 ton civarında olduğu tahmin ediliyor.

T.Rex fosilini paleontolojiye özel ilgi duyan biri almadıysa en kuvvetli adayın bir müze olabileceği ifade ediliyor.

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