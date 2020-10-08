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    Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir müzayedede "Stan" lakaplı bir T.Rex fosili tam 31.8 milyon dolara satıldı. İki kişinin kıyasaya rekabet ettiği açık artırma yaklaşık 20 dakika sürdü.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi
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    New York’ta düzenlenen ve aralarında Picasso, Pollock ve Monet gibi ressamlara ait eserlerin bulunduğu bir müzayedede satışa çıkan ilginç bir parça 31.8 milyon dolara (yaklaşık 251 milyon TL) alıcı buldu. Tahmini satış fiyatı 8 milyon dolar olarak ön görülen parçanın Kretase döneminde yaşamış bir T.Rex’e ait fosil olduğu belirtildi.

    Yaklaşık 20 dakika süren açık artıma seansında satılan “Stan” adlı fosilin, benzer parçalar bu tür müzayedelere çok nadir geldiği için böyle bir fiyattan alıcı bulduğu söyleniyor. 3 milyon dolardan açılan seans, adları gizli tutulan iki kişi arasındaki teklif savaşına sahne olmuş. Açık artırma sonunda kazanan taraf Londra’dan katılan alıcı olurken müzayedeye New York’tan katılan şahıs ise ne yazık ki istediğini elde edememiş.

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    Beklenenden yaklaşık dört kat daha fazla fiyata satılan parça için teklif edilen para ise uzmanlara göre normal. Zira en son 1997 yılında açık artırmayla satılan “Sue” isimli T.Rex fosilinden sonra satışa çıkan muadil tek parça Stan’in fosili. Yaklaşık 4 metre yüksekliğe ve 12 metre uzunluğa sahip fosil, normal şartlar altında sönük geçmesi beklenen müzayedeye de dinamik bir hava katmış.

    Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi
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    Araştırmacılar, satışa çıkarılan T.Rex fosilin kafatasında derin yara izleri olduğunu ve muhtemelen hayvan canlıyken kendi türüyle ölümcül kavgalara tutuştuğunu söylüyor. Stan’in yaşadığı dönemdeki ağırlığının ise 8 ton civarında olduğu tahmin ediliyor.

    T.Rex fosilini paleontolojiye özel ilgi duyan biri almadıysa en kuvvetli adayın bir müze olabileceği ifade ediliyor.



    Kaynakça https://www.cnet.com/news/someone-bought-a-t-rex-skeleton-for-31-8-million/ https://www.nytimes.com/2020/10/06/arts/design/seen-jurassic-park-t-rex-skeleton-brings-31-8-million-at-christies.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    39 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hopeyoung 2 hf. en beğenilen
    Melih Gökçek katılmamış mı?
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    otemiz 2 hf.
    Kargo dahil mi?
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    torabi 2 hf. (düzenlendi)
    ne yapacaklar bu kemikleri haşlama mı??
    Yanıtla +3
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    hopeyoung 2 hf. en beğenilen
    Melih Gökçek katılmamış mı?
    Yanıtla +10
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    Jon_Kar 2 hf.
    1 milyon dolarını bana verse ömrümün geri kalaninda calismak zorunda kalmazdim
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    handali (ali arslanoğlu) 2 hf. Jon_Kar
    Karşılıksız verse ifadesini koymayı unutmuşsun. Yoksa emin ol 1m USD ye ömrünün sonu değil ahirette bile çalıştırdı seni!
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    monacomen 2 hf.
    Bir Hollywood yıldızı veya bir multimilyarderin malikanesinin girişini süsleyecektir.
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