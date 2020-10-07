2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek

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2K Games, yeni nesil NBA 2K21 basketbol simülatörü için bir oyun fragmanı yayınladı. Video, merakla beklenen oyunun yeni nesil konsollarda nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

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NBA 2K21'in yeni nesil konsollara çıkış tarihi açıklandı

NBA 2K21 oyununun geliştirici şirketlerinden biri olan Visual Concepts'in kurucusu Greg Thomas konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar, bir video oyununda bu kadar yüksek seviyede bir kalite ve gerçekçilik göstermek mümkün değildi. NBA 2K21, yeni nesilden beklediğimiz her şeyi bir araya getirerek diğer oyunlardan ayrılıyor. Gerçekten devrim niteliğindeki grafikler, daha hızlı yükleme süreleri ve yalnızca yeni nesil konsollarda mümkün olan benzersiz oyun özellikleri ve yetenekleri."

Oyuncular yapay zeka tarafından kontrol ediliyor

Yeni nesil konsol versiyonu, Golden State Warriors ve Dallas Mavericks arasındaki dostluk maçı örneği kullanılarak gösterildi. Xbox One ve PlayStation 4 sürümleriyle karşılaştırıldığında oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S konsollarında, gelişmiş aydınlatma, doku, fizik ve animasyonlara sahip. 2K Games'in belirttiği üzere, sahadaki her oyuncu bağımsız olarak yapay zeka tarafından kontrol ediliyor ve güncellenen animasyon ve çarpışma kontrol mekanizmaları basketbol oyuncularının gerçekçi davranışlarına izin veriyor.

NBA 2K21, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Series S ve 12 Kasım'da PlayStation 5 için yayınlanacak. Türkiye'de ise 19 Kasım tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Oyun bu yıl 4 Eylül'de PC, Xbox One, Nintendo Switch ve PlayStation 4 için piyasaya sürülmüştü.

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