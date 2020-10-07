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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek

    Oyunseverlerin heyecanla beklediği basketbol simülasyonu NBA 2K21, yakın bir tarihte piyasaya sürülecek. Oyunun geliştirici şirketi 2K Games, popüler oyunla ilgili yeni bir fragman paylaştı.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek
    Tam Boyutta Gör

    2K Games, yeni nesil NBA 2K21 basketbol simülatörü için bir oyun fragmanı yayınladı. Video, merakla beklenen oyunun yeni nesil konsollarda nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

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    NBA 2K21 oyununun geliştirici şirketlerinden biri olan Visual Concepts'in kurucusu Greg Thomas konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar, bir video oyununda bu kadar yüksek seviyede bir kalite ve gerçekçilik göstermek mümkün değildi. NBA 2K21, yeni nesilden beklediğimiz her şeyi bir araya getirerek diğer oyunlardan ayrılıyor. Gerçekten devrim niteliğindeki grafikler, daha hızlı yükleme süreleri ve yalnızca yeni nesil konsollarda mümkün olan benzersiz oyun özellikleri ve yetenekleri."

    Oyuncular yapay zeka tarafından kontrol ediliyor

    Yeni nesil konsol versiyonu, Golden State Warriors ve Dallas Mavericks arasındaki dostluk maçı örneği kullanılarak gösterildi. Xbox One ve PlayStation 4 sürümleriyle karşılaştırıldığında oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S konsollarında, gelişmiş aydınlatma, doku, fizik ve animasyonlara sahip. 2K Games'in belirttiği üzere, sahadaki her oyuncu bağımsız olarak yapay zeka tarafından kontrol ediliyor ve güncellenen animasyon ve çarpışma kontrol mekanizmaları basketbol oyuncularının gerçekçi davranışlarına izin veriyor.

    NBA 2K21, 10 Kasım'da Xbox Series X ve Series S ve 12 Kasım'da PlayStation 5 için yayınlanacak. Türkiye'de ise 19 Kasım tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Oyun bu yıl 4 Eylül'de PC, Xbox One, Nintendo Switch ve PlayStation 4 için piyasaya sürülmüştü.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    38 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf.
    20 yıl önce CGI olarak bile böyle bir görüntü oluşturulamazdı şimdi oyunun içinde görebiliyoruz, ps5 xbox series x olmasa bile bir sonraki nesil kesinlikle fotorealistik kalitede olacak.
    20 yıl önce CGI olarak bile böyle bir görüntü oluşturulamazdı şimdi oyunun içinde görebiliyoruz, ps5 xbox series x olmasa bile bir sonraki nesil kesinlikle foto...
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    Yanıtla +8
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. en beğenilen
    Şu 2K bir de futbol oyunu yapsa da rekabet biraz daha artsa.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 2 hf. en beğenilen
    Şu 2K bir de futbol oyunu yapsa da rekabet biraz daha artsa.
    Yanıtla +8
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf. (düzenlendi)
    ps4 1tb slim mi yoksa xbox one s mi? hangisini almaliyim, oyunlari ucuz olmali gta fifa pes vs.. aylik abonelik ucreti ucuz olmali. ps aylik 15tl yine xboxta o fiyat ama hangisi avantajli cozemedim.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf.
    20 yıl önce CGI olarak bile böyle bir görüntü oluşturulamazdı şimdi oyunun içinde görebiliyoruz, ps5 xbox series x olmasa bile bir sonraki nesil kesinlikle fotorealistik kalitede olacak.
    Yanıtla +8
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    Source (Barış ) 2 hf.
    Gerçekten mükemmel görünüyor
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Görüntü PS5'te kaydedilmiş. Bir de Xbox Series X'te nasıl görüneceğini düşünün
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    MambaVino (NYK ) 2 hf. esmerbuyucu
    Bu oyunda görüntü farkı oluşmayacak. 2K PS’in gücüne göre oyunlarını yapıyor. Xbox One X ve PC tarafı sırf bu yüzden daha güzel görüntüyle, tam gücünün hakkını vererek oyunu oynatamadı.
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    WienerWald (Arda ) 2 hf.
    Bir futbol oyunu yapsalar keşke
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    MambaVino (NYK ) 2 hf.
    2K firması daha önce yeni jenerasyona geçerken çıkardığı 2K14 oyununda da PC’e eski jenerasyon olarak çıkarmıştı. Olay PC’nin oynatıp oynatmaması değil, ilk sene konsollara özel yeni jenerasyon çıkarıyorlar. Nedeni de yeni nesil konsolları sattırmak için konsollarla aralarınlarındaki özel anlaşmadır diye düşünüyorum. 2K22 oyununda iyi bir PC’de aynı grafiklere sahip olarak herkes oynayabilecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 hf. (düzenlendi)
    Ray tracing ve parmak eklemlerinin bile hareket etmesi, ayrıntılar falan güzel olmuş. Benim anlamadığım ps5 e oluyo da pc ye niye olmuyo bu ayrıntı onu anlamadım.
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    VolkanCOO (volkan coşkun) 2 hf. ygulbahar
    Çünkü bunlar yeni nesil konsolların çıkış oyunları ve bu grafik kalitesi yeni nesle özel oluyor bir sonraki yılda pc de aynı kalitede çıkıyor hatta 3-4 yıl geçince pc geçiyor.
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    gowlet 2 hf.
    Yav neyin reklamı bu? Henüz daha gerçekçi demek için çok erken...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Yeni nesil konsollara daha gelişmiş aydınlatma, doku, fizik ve animasyonlar ile çıkacak doğru mu anlıyorum? O zaman Pc ye nasıl çıktı? Günümüz pc leri yeni nesil çıkacak olan konsolların tüm gücüne sahip zaten.
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    2891 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    2k games, nba 2k21 ve
    8 etiket daha PlayStation 5 xbox series x xbox series s basketbol oyun Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği
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