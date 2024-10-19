Michael Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Formula 1 dünyasının unutulmaz isimlerinden Michael Schumacher'in 2006 sezonunda kullandığı Ferrari 248 F1 model yarış aracı, RM Sotheby's tarafından Kasım ortasında düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satılacak. 254 şasi numarasına sahip araç, 2007 başlarında Kimi Raikkonen tarafından da kullanılmıştı. Koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekmesi beklenen parça, kapalı kapılar ardında gerçekleşecek müzayede yeni sahibini bulacak.

Tam Boyutta Gör Schumacher, Ferrari'deki son sezonunda şampiyonluğu Renault'dan Fernando Alonso'ya kaptırmıştı. Buna rağmen efsane pilot 2006 sezonu boyunca Ferrari 248 F1 ile beş Grand Prix zaferi, üç ikincilik ve dört en hızlı tur zamanı elde etmeyi başardı. Yani Alman efsane, şampiyonluğu kazanamasa da bu araçla önemli başarılara imza attı.

Tam Boyutta Gör

Schumacher, müzayedelerde de rekor kırıyor

Schumacher'in bu arabanın direksiyonundaki en önemli başarısı, San Marino Grand Prix'sinde kazandığı pole pozisyonu olarak karşımıza çıkyor. Bu, usta yarışçının kariyerindeki 66. pole pozisyonu oldu ve böylece 12 yıldır Ayrton Senna'nın elinde bulundurduğu rekoru kırdı. Yine aynı araçla 2006 Almanya Grand Prix'sinde kazanmış olduğu zafer ise, Schumacher'in kendi ülkesinde kazandığı son Formula 1 birinciliği olarak kayıtlara geçti.

Tam Boyutta Gör Ferrari 248 F1, 2007'nin Aralık ayında bir koleksiyoncuya satıldı. O zamandan beri özel bir koleksiyonda muhafaza ediliyordu ve yalnızca birkaç özel etkinlikte piste çıktı. Michael Schumacher, Formula 1 kariyerindeki zaferlerinin yanı sıra, müzayedelerde de rekorlar kırıyor. Alman pilotun 2003 sezonunda kullandığı başka bir Ferrari, 2022'de yaklaşık 15 milyon dolara satılarak en pahalı Formula 1 aracı unvanını kazanmıştı. Ancak bu rekor, bir yıl sonra Lewis Hamilton'ın Mercedes-AMG ile ilk zaferini kazandığı aracın yaklaşık 19 milyon dolara satılmasıyla kırıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor