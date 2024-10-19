Michael Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor

Teknoloji Editörü
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Formula 1 dünyasının unutulmaz isimlerinden
Michael Schumacher'in 2006 sezonunda kullandığı Ferrari 248 F1 model yarış aracı, RM Sotheby's tarafından Kasım ortasında düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satılacak. 254 şasi numarasına sahip araç, 2007 başlarında Kimi Raikkonen tarafından da kullanılmıştı. Koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekmesi beklenen parça, kapalı kapılar ardında gerçekleşecek müzayede yeni sahibini bulacak.
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Schumacher, Ferrari'deki son sezonunda şampiyonluğu Renault'dan
Fernando Alonso'ya kaptırmıştı. Buna rağmen efsane pilot 2006 sezonu boyunca Ferrari 248 F1 ile beş Grand Prix zaferi, üç ikincilik ve dört en hızlı tur zamanı elde etmeyi başardı. Yani Alman efsane, şampiyonluğu kazanamasa da bu araçla önemli başarılara imza attı.
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Schumacher, müzayedelerde de rekor kırıyor
Schumacher'in bu arabanın direksiyonundaki en önemli başarısı, San Marino Grand Prix'sinde kazandığı
pole pozisyonu olarak karşımıza çıkyor. Bu, usta yarışçının kariyerindeki 66. pole pozisyonu oldu ve böylece 12 yıldır Ayrton Senna'nın elinde bulundurduğu rekoru kırdı. Yine aynı araçla 2006 Almanya Grand Prix'sinde kazanmış olduğu zafer ise, Schumacher'in kendi ülkesinde kazandığı son Formula 1 birinciliği olarak kayıtlara geçti.
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Ferrari 248 F1, 2007'nin Aralık ayında bir koleksiyoncuya satıldı. O zamandan beri özel bir koleksiyonda muhafaza ediliyordu ve yalnızca birkaç
özel etkinlikte piste çıktı. Michael Schumacher, Formula 1 kariyerindeki zaferlerinin yanı sıra, müzayedelerde de rekorlar kırıyor. Alman pilotun 2003 sezonunda kullandığı başka bir Ferrari, 2022'de yaklaşık 15 milyon dolara satılarak en pahalı Formula 1 aracı unvanını kazanmıştı. Ancak bu rekor, bir yıl sonra Lewis Hamilton'ın Mercedes-AMG ile ilk zaferini kazandığı aracın yaklaşık 19 milyon dolara satılmasıyla kırıldı.
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)