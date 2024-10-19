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    Michael Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor

    Michael Schumacher'in Ferrari'deki son sezonunda kullandığı araç, açık artırmayla satılacak. Ferrari 248 F1, efsane Alman pilotun mirasını taşıyan önemli bir eser olarak kabul ediliyor.
    Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Formula 1 dünyasının unutulmaz isimlerinden Michael Schumacher'in 2006 sezonunda kullandığı Ferrari 248 F1 model yarış aracı, RM Sotheby's tarafından Kasım ortasında düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satılacak. 254 şasi numarasına sahip araç, 2007 başlarında Kimi Raikkonen tarafından da kullanılmıştı. Koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekmesi beklenen parça, kapalı kapılar ardında gerçekleşecek müzayede yeni sahibini bulacak.
    Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Schumacher, Ferrari'deki son sezonunda şampiyonluğu Renault'dan Fernando Alonso'ya kaptırmıştı. Buna rağmen efsane pilot 2006 sezonu boyunca Ferrari 248 F1 ile beş Grand Prix zaferi, üç ikincilik ve dört en hızlı tur zamanı elde etmeyi başardı. Yani Alman efsane, şampiyonluğu kazanamasa da bu araçla önemli başarılara imza attı.

    Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Schumacher, müzayedelerde de rekor kırıyor

    Schumacher'in bu arabanın direksiyonundaki en önemli başarısı, San Marino Grand Prix'sinde kazandığı pole pozisyonu olarak karşımıza çıkyor. Bu, usta yarışçının kariyerindeki 66. pole pozisyonu oldu ve böylece 12 yıldır Ayrton Senna'nın elinde bulundurduğu rekoru kırdı. Yine aynı araçla 2006 Almanya Grand Prix'sinde kazanmış olduğu zafer ise, Schumacher'in kendi ülkesinde kazandığı son Formula 1 birinciliği olarak kayıtlara geçti.

    Schumacher'in yarıştığı son Ferrari açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Ferrari 248 F1, 2007'nin Aralık ayında bir koleksiyoncuya satıldı. O zamandan beri özel bir koleksiyonda muhafaza ediliyordu ve yalnızca birkaç özel etkinlikte piste çıktı. Michael Schumacher, Formula 1 kariyerindeki zaferlerinin yanı sıra, müzayedelerde de rekorlar kırıyor. Alman pilotun 2003 sezonunda kullandığı başka bir Ferrari, 2022'de yaklaşık 15 milyon dolara satılarak en pahalı Formula 1 aracı unvanını kazanmıştı. Ancak bu rekor, bir yıl sonra Lewis Hamilton'ın Mercedes-AMG ile ilk zaferini kazandığı aracın yaklaşık 19 milyon dolara satılmasıyla kırıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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