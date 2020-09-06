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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acıya insan cildi gibi tepki verebilen elektronik cilt geliştirildi

    Avustralya RMIT Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tıpkı insan cildi gibi acıyı algılayan ve tepki verebilen prototip elektronik yapay deri geliştirdiler.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Acıya insan cildi gibi tepki verebilen elektronik cilt geliştirildi
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    Avustralya RMIT Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, acıya tıpkı insan derisi gibi tepki veren elektronik yapay cilt geliştirdi. Şimdilik, prototip aşamasında olan yapay deri, neredeyse insan derisinin anlık geri bildirim yanıtlarını taklit edebiliyor ve sinir sinyallerinin beyne gittiği hızla acı verici duyumlara yanıt verebiliyor.

    Baş araştırmacı Profesör Madhu Bhaskaran geliştirdikleri ürünle ilgili: “Cilt, herhangi bir şey acıttığında hızlı ateş uyarı sinyalleri göndermek için tasarlanmış karmaşık özelliklere sahip, vücudumuzun en büyük duyu organıdır. Her şeyi deri yoluyla algılıyoruz ancak acıya tepkimiz yalnızca belirli bir noktada devreye giriyor, örneğin çok sıcak veya çok keskin bir şeye dokunduğumuzda. Şimdiye kadar hiçbir elektronik teknoloji, insanlığın acı hissini gerçekçi bir şekilde taklit edemedi. Gerçekten akıllı protezler ve akıllı robotikler sunmak için ihtiyaç duyduğumuz karmaşık geri bildirim sistemlerinin gelecekteki gelişimi için atılan kritik bir adım." ifadelerine yer verdi.

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    Acıyı hissedebilen yapay deri, çıkartma kadar ince şeffaf, kırılmaz ve giyilebilir elektronikler sağlamak için oksit malzemeleri biyouyumlu silikonla birleştirilmesiyle elde edilen gerilebilir elektronikler, ısıya tepki olarak dönüşen bir malzemeye dayanan, insan saçından 1.000 kat daha ince kendi kendini değiştiren kaplamalardan oluşan sıcaklığa tepki veren kaplamalar, beynin önceki bilgileri hatırlamak ve saklamak için uzun süreli belleği kullanma şeklini taklit eden elektronik bellek hücrelerinin oluşturduğu beyni taklit eden bellek teknolojileri kullanılarak elde edildi.

    Acıya insan cildi gibi tepki verebilen elektronik cilt geliştirildi
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    Şimdiye kadarki bazı mevcut teknolojiler, farklı ağrı seviyelerini taklit etmek için elektrik sinyallerini zaten kullanıyorlar ancak RMIT Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni teknoloji mekanik basınca, sıcaklığa ve acıya gerçeğe yakın tepkiler verebilir ve doğru elektronik yanıtı sağlayabilir.

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    Araştırmacılar, elektronik yapay cilt teknolojilerinin henüz prototip aşamasında olduğunu hatırlatılatarak mevcut teknolojilerle entegrasyonunun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar.



    Kaynakça https://www.engadget.com/electronic-skin-reacts-to-pain-like-humans-204141247.html https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2020/sep/electronic-skin Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün en beğenilen Moueson
    En basitinden his kaybı yaşayanlarda kullanılabilir.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Alqu 4 gün
    mesela benim alt dudağımda his yok öpüşürken dahi hissiz dudağı kaplatsak his alır mıyım ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    tbbtl 4 gün Alqu
    coronanın yeni bir belirtisi olmasın
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün
    Güzel bir gelişme gerçekten, Herşeyi kötüye yormak anlamsız.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 gün
    T-800 is coming..
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    Moueson 5 gün
    Peki bunun faydası ne ? Böyle bir şeyin geliştirilme nedeni ne?
    3 Yanıt Yanıtla
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün Moueson
    En basitinden his kaybı yaşayanlarda kullanılabilir.
    Yanıtla +10
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    xDarkAngelx (Seni Ilgilendirmez) 5 gün Moueson
    Protez kol ve bacaklarda hissiyatı yaşatabilirler.

    Örneği protez el, dokunduğun şeyi hissetmek, sıcak mı, soğuk mu, keskin mi?

    Veya bir şeyi tutarken parmaklara uygulamanız gereken gücün ölçümünde büyük kolaylık getirir.
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    tbbtl 4 gün Moueson
    skynet is coming
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    damn2u (Sercan ) 5 gün
    Elbet bir gün Cylonlar gerçek olacak.
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