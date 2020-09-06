Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 5 II, sızdırılmış tanıtım videosunda görüntülendi

Sony'nin, 17 Eylül'de tanıtımını yapmayı planladığı yeni amiral gemisi telefonun tanıtım videosu, Evan Blass tarafından sızdırıldı. Sızdırılan tanıtım videosu, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Xperia 5 II'nin daha önce sıdırılmış birçok özelliğini doğrular nitelikte.

Tanıtım videosu, telefonun özellikle kamera ve performans özelliklerine odaklanıyor. Yüksek yenileme hızına sahip ekranı, yonga seti, batarya kapasitesi ve bazı kamera özellikleri gibi birçok ayrıntı videoda yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!

Sony Xperia 5 II'nin sızdırılmış özellikleri

Videoda, ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca daha önceki sızıntılar telefonun, 21:9 en boy oranıyla 6,1 inç büyüklüğünde FHD+ OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Sony Xperia 5 II, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak.

Ayrıca Bkz. "Piyasaya sürülmeye hazırlanan Poco M2, 6GB RAM ile gelecek"

Telefon 24mm geniş açılı ve 16mm ultra geniş açılı sensörlere sahip olacak. Sony Xperia 5 II'nin arka kamera kurulumda, 12MP (f / 1.7, 24mm) birincil kamera, 3x optik zoom özellikli 12MP (f / 2.4) telefoto lens ve 12MP (f / 2.2, 16mm) 124 derecelik görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefon ile 4K çözünürlükte 120 fps video kaydetmek mümkün olacak.

Sony Xperia 5 II, 4.000mAh bataryaya ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.