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    Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 5 II, sızdırılmış tanıtım videosunda görüntülendi

    Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı amiral gemisi telefonu Xperia 5 II'nin tanıtım videosu sızdırıldı. Telefon, 17 Eylül'de yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sony'nin, 17 Eylül'de tanıtımını yapmayı planladığı yeni amiral gemisi telefonun tanıtım videosu, Evan Blass tarafından sızdırıldı. Sızdırılan tanıtım videosu, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Xperia 5 II'nin daha önce sıdırılmış birçok özelliğini doğrular nitelikte.

    Tanıtım videosu, telefonun özellikle kamera ve performans özelliklerine odaklanıyor. Yüksek yenileme hızına sahip ekranı, yonga seti, batarya kapasitesi ve bazı kamera özellikleri gibi birçok ayrıntı videoda yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!

    Sony Xperia 5 II'nin sızdırılmış özellikleri

    Videoda, ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca daha önceki sızıntılar telefonun, 21:9 en boy oranıyla 6,1 inç büyüklüğünde FHD+ OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor.

    Sony Xperia 5 II, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak.

    Ayrıca Bkz. "Piyasaya sürülmeye hazırlanan Poco M2, 6GB RAM ile gelecek"

    Telefon 24mm geniş açılı ve 16mm ultra geniş açılı sensörlere sahip olacak. Sony Xperia 5 II'nin arka kamera kurulumda, 12MP (f / 1.7, 24mm) birincil kamera, 3x optik zoom özellikli 12MP (f / 2.4) telefoto lens ve 12MP (f / 2.2, 16mm) 124 derecelik görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefon ile 4K çözünürlükte 120 fps video kaydetmek mümkün olacak.

    Sony Xperia 5 II, 4.000mAh bataryaya ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/sony_xperia_5_ii_appears_in_a_leaked_promo_video-news-45122.php https://www.androidheadlines.com/2020/09/sony-xperia-5-ii-promo-video-features.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    face1tr 5 gün en beğenilen
    şu ana kadar üretilen açık ara farkla en iyi telefon
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    monacomen 5 gün
    Tasarımında bir yenilik yok, hatta monoton. Bu kadar ince uzun telefonlar bana göre hala gereksiz. Tek önemli artı noktası markası. Sony her zaman kalitesine güvenilir, uzun kullanım süresi ve dayanıklılığı, kalitesi ile alınmayı hep hak eder.
    Tasarımında bir yenilik yok, hatta monoton. Bu kadar ince uzun telefonlar bana göre hala gereksiz. Tek önemli artı noktası markası. Sony her zaman kalitesine gü...
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    Yanıtla +8
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    emre1393 (Emre K......) 5 gün
    gayet güzel telefon.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 4 gün
    Herkesin beğendiği ve övdüğü ama kimsenin almadığı ve almayacağı bir telefon daha...
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 4 gün
    sony dön artık şu ülkeye, bu telefonla.Bide kampanya yapsa tadından yenmez :D coğrafi fiyatlandırma
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    fuckulteli 4 gün
    5-2
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    rwo (rwo ) 5 gün
    Ekran köşelerinin çok az yuvarlak olmasını çok beğendim sağolsun Apple ve Samsung ekranların köşeleri yuvarlata yuvarlata sonunda yumurta gibi ekran yapacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün (düzenlendi)
    Mükemmel bir telefon. Hiçbir eksiği yok. Kamera, performans, ekran, gaming... Tüm bunların hi-res audio ve L-dac ses çıkışı ile binlerce liraya aldığınız hi-defination audio sistemli kulaklıklar nihayet işe yarayacak. Standart ses çıkışı olan amiral gemisi telefonlarını bluetoothla yüksek teknoloji kulaklığa bağlayıp çok para verdim diye kaliteli ses alabileceğini sanan insanlar var ne yazık ki.
    Bu telefon ise adeta ne istediğini bilen insanlar için çıkarılmış. Teknolojik trendlerden, fotoğraftan, müzikten ciddi olarak anlayan biri bu telefonda bir eksik bulamaz. Anlamayan ise gelip ancak sinematik ekranın ne olduğunu bilmediği için ince ekran der. Koskoca Sony bilmiyor sanki standart 16:9 ekran koyup maliyet düşürmeyi.
    Yanıtla +5
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    face1tr 5 gün en beğenilen
    şu ana kadar üretilen açık ara farkla en iyi telefon
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    strathmorea (alper ozan) 4 gün face1tr
    Kullandın mı hocam. Daha piyasaya bile çıkmadı. Ne incelemesi var ne de tamamen netleşen özellikleri. Tüm telefonlar tanıtım videosunda ve kağıt üzerinde kusursuz gösterilir.
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    SylvanSky (Yusuf ) 5 gün
    Videoyu izlemeye başladıktan 1 dakika sonra farkettiniz mi bilmiyorum ama inovasyon dışında bir şey yok yani var olanı geliştirip koymuşlar. Demek istediğim şey yeni bir şey yok. Aklıma geldiği için söylüyorum apple’ın lidar sensörü kullanması ve iphone 6s’in 2016 da force touch kullanması veya Samsung’un katlanabilir telefon geliştirme çabası. Açıkçası bu telefonu almak için bir sebep görmüyorum. Videoyu güzel müzik etkileyici çekimlerle hmm şık telefon diyerek izlemeye başlıyorsun ve sonrasında eee yani bunların hepsini benim telefonda yapıyor diyorsun ki bu söylediğim son zamanlarda çıkan tüm telefonlar için geçerli. Acaba bu tutumu ne kadar daha sürdürmeyi planlıyorlar.
    Yanıtla +2
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    emre1393 (Emre K......) 5 gün
    gayet güzel telefon.
    Yanıtla +7
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    monacomen 5 gün
    Tasarımında bir yenilik yok, hatta monoton. Bu kadar ince uzun telefonlar bana göre hala gereksiz. Tek önemli artı noktası markası. Sony her zaman kalitesine güvenilir, uzun kullanım süresi ve dayanıklılığı, kalitesi ile alınmayı hep hak eder.
    Yanıtla +8
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    celik44 (hmt çlk) 5 gün
    Rolex gibi telefon
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    2971 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    sony, xperia 5 II ve
    2 etiket daha xperia 5 II teknik özellikler Mobil Teknolojiler
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