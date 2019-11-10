Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu

    Yoğun yükler üzerinde çalışacak 5G altyapıları için depolama çözümlerinin de bu kapasiteye uygun olması gerekiyor. ADATA IM2P33E8 bu sektöre yönelik bir SSD sürücüsü.
    1 hf.
    1,5b
    1
    5
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    5G altyapılarında bugüne kadar iletişim üzerine geliştirilmiş bileşenlerin haberleri gündem olmuştu ancak depolama tarafında da üreticiler hazırlık yapıyor. ADATA, bir şekilde bu trende dahil olmak istiyor.

    ADATA IM2P33E8 özellikleri ve fiyatı

    ADATA IM2P33E8 adındaki yeni SSD modeli PCIe Gen3 x4 M.2 2280 formatında. 5G ağlarında depolama ihtiyacını karşılamak için tasarlanan model ayrıca yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti sektörüne de hitap ediyor.

    Ayrıca Bkz. "MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı"

    3D NAND bellek modüllerinin kullanıldığı PCIe Gen3 x4 M.2 2280 modeli okuma hızlarında 3500GB/s, yazma hızlarında da 3200GB/s seviyelerini görebiliyor. Model 0-70 derece arasında ve -40-85 derece arasında çalışacak versiyonlara sahip. SSD Toolbox üzerinden sürücünün tüm istatistikleri anlık olarak görülebiliyor.

    RAID uyumluluğu ve uçtan uca veri koruma özelliklerinin yanı sıra AES ve TCG Opal şifreleme yöntemleri ile de oldukça güvenli bir kullanım sağlıyor. 256GB-2TB arasında değişen kapasitelere sahip ADATA IM2P33E8 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/260969/adata-launches-im2p33e8-pcie-gen3x4-m-2-2280-ssd Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ezio Auditoré 1 hf.
    3200GB/s derken? Yanlış mı oldu yoksa ben bir şeyler mi kaçırdım?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    lofer_freud 1 hf.
    Teknopat'da bu markaya tapan modeller var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dreadfrost 1 hf.
    Adata bana gore ssdde samsungdan hemen sonra geliyor.
    Samsungu biliyorsunuz zaten tartismasiz en iyi ssd ureticisi :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    GeçerkenUğradı 1 hf.
    Adata markasını kötüleyip james donkey alan kardeşler gelmeden reserve yapalım
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 1 hf.
    Haberde hata var 3200 GB/saniye olmaz MB olur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" 1 hf. Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler 1 hf. Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı 1 hf. Twitter'da artık konular takip edilebilecek 1 hf. Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü 1 hf. Firefox tarayıcısı 15 yaşında 1 hf. Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı 1 hf. Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı 1 hf. AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor 1 hf. GlobalFoundries ve SiFive ortaklığı HBM2e üretimine hazır 1 hf. Xiaomi'de 11 Kasım indirimleri | Telefon hediyeli video 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu Sonraki Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın 1 hf. "Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek 1 hf. SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı 1 hf. Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi 1 hf. 3D yazıcı ile vasküler deri üretildi 1 hf. Xiaomi'nin en fantastik telefonu elimizde | Mi Mix Alpha 1 hf. Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu 1 hf. Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı 1 hf. İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak 1 hf. Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı 1 hf. Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi 1 hf. Tip 2 diyabet hastalarında vitamin takviyesinin böbrek fonksiyonlarına etkisi 1 hf. AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak 1 hf. Huawei Y9s tanıtıldı! 1 hf. Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor 1 hf. Instagram, beğenileri gizleme özelliğini ABD'de test etmeye başlıyor 1 hf. Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor 1 hf. Samsung Galaxy A71, Exynos 980 işlemcili ilk telefon olacak 1 hf. YouTube ana sayfa tasarımını yeniledi 1 hf. Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim