ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu

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5G altyapılarında bugüne kadar iletişim üzerine geliştirilmiş bileşenlerin haberleri gündem olmuştu ancak depolama tarafında da üreticiler hazırlık yapıyor. ADATA, bir şekilde bu trende dahil olmak istiyor.

ADATA IM2P33E8 özellikleri ve fiyatı

ADATA IM2P33E8 adındaki yeni SSD modeli PCIe Gen3 x4 M.2 2280 formatında. 5G ağlarında depolama ihtiyacını karşılamak için tasarlanan model ayrıca yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti sektörüne de hitap ediyor.

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3D NAND bellek modüllerinin kullanıldığı PCIe Gen3 x4 M.2 2280 modeli okuma hızlarında 3500GB/s, yazma hızlarında da 3200GB/s seviyelerini görebiliyor. Model 0-70 derece arasında ve -40-85 derece arasında çalışacak versiyonlara sahip. SSD Toolbox üzerinden sürücünün tüm istatistikleri anlık olarak görülebiliyor.

RAID uyumluluğu ve uçtan uca veri koruma özelliklerinin yanı sıra AES ve TCG Opal şifreleme yöntemleri ile de oldukça güvenli bir kullanım sağlıyor. 256GB-2TB arasında değişen kapasitelere sahip ADATA IM2P33E8 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/260969/adata-launches-im2p33e8-pcie-gen3x4-m-2-2280-ssd