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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA SLC önbellekleme destekli endüstriyel sınıf SD kartlarını duyurdu

    ADATA depolama çözümlerini yüksek dayanımıyla öne çıkan SD kartlarıyla genişletti.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA SLC önbellekleme destekli endüstriyel sınıf SD kartlarını duyurdu
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    Taipei merkezli hafıza ürünleri üreticisi ADATA endüstriyel segmente konumlandırdığı SD kartlarını duyurdu. Modeller dayanıklılığıyla ve performansı öne çıkıyor.

    3D TLC bellekli SD kartlar

    ISDD33K ve IUDD33K’dan ISDD33K SD formatında bir depolama çözümü olarak tasarlanmış. 3D TLC Flash tabanlı kart 3K yazma/silme döngüsüne dayanabilirken okuma/yazma konusunda sırasıyla 95/70 MB/s seviyesine ulaşabiliyor. Firma ISDD33K’yı medikal cihazlar, gözetleme sistemleri ve satış noktası sistemleri için geliştirilmiş.

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    IUDD33K

    IUDD33K ise yine 3D TLC bellekli A1 sınıfı bir microSD kart. okuma yazma performansı ve dayanıklılığıyla ISDD33K ile aynı çizgide ilerleyen çözüm endüstriyel otomasyon alanına yönelik geliştirilmiş.

    SD kartta S.M.A.R.T ve aşınma seviyelendirme desteği

    Her iki çözüm de S.M.A.R.T desteği ve E2E veri korumasıyla ani veri kaybına karşı ve güvenlik alanında önlemleriyle donatılmış. -40/80 derece çalışma aralığına sahip depolama birimleri düşük yoğunluklu ECC ve aşınma seviyelendirme sayesinde uzun ömürlülüğün yanı sıra veri hataları konusunda da iddialı.

    Ayrıca Bkz. "Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu"

    Son olarak ADATA’nın kendi geliştirdiği A+SLC teknolojisine yer verilen SD kartlar entegre edilen yazılımın algoritması sayesinde SLC seviyesinde performansa erişebiliyor.



    http://industrial.adata.com/tw/news/1878/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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