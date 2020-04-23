Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu

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Taşınabilir SSD’ler hareket halindeyken yüksek performansa ihtiyaç duyanların imdadına yetiştiği gibi oyunlar için de pratik bir genişleme imkanı sunuyor. Patriot’un yeni PXD SSD’si performansı ve kapasitesiyle çoğu platformda kullanıma hazır.

1000 MB/s'lik aktarım hızına ulaşabiliyor

Patriot PXD, USB 3.2 arayüzünü kullanan Flash belleklerden fazlasını isteyenler için PCIe Gen 3 x4 kontrolcüsünün SSD birimini USB 3.2 Gen 2 Type-C arayüzüne bağladığı bir çözüm. 10 Gbps’lik bant genişliğine sahip arayüzle gelen taşınabilir katı hal diski, sıralı yazma ve okuma operasyonlarında 1000 MB/s’ye kadar aktarım hızına ulaşabiliyor.

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USB Type-C/USB Type-A ve USB Type-C/USB Type-C uçlarına sahip iki ara USB kabloyla gelen PXD SSD’sinin Windows, MAC, Xbox ve PlayStation platformlarıyla uyumlu olduğunu da ekleyelim.

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35 gr ağırlığındaki PXD sürücüsünün alüminyum kasası serin çalışmaya katkı sağlarken modelin güç tüketimi 0.06-2.5 watt arasında değişiyor. Son olarak 3 yıllık garanti altında satışa sunulan modellerden 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri için sırasıyla 122.99/224.99/380.99 dolarlık fiyat biçilmiş.

https://wccftech.com/patriot-has-launched-the-pxd-m-2-pcie-type-c-external-ssd/

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