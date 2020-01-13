ADATA tam 10 bin dolarlık klavye hazırladı

CES 2020 fuarı sadece yenilikçi ürünlerin tanıtıldığı bir etkinlik olmadı aynı zamanda lüks tüketime yönelik de üreticilerin farklı çözümlerle ilgi çekmeye çalıştığı bir alan haline geldi.

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Tam 10 bin dolar

Bellek ve oyuncu donanımları pazarında önemli firmalardan ADATA, CES 2020 fuarında sürpriz bir ürünle sahneye çıktı. Firma tam 10 bin dolar değerinde altın kaplama bir klavye örneği hazırladı.

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Altın kaplama klavye ilk olarak özel bir müşterinin talebi ile yapılmış. Sonrasında ADATA bu klavyeden 5 tane daha hazırlayarak fuara getirmiş. Böylece cebini düşünmeyen alıcıların dikkatini çekmeyi ümit ediyor.

Lüks klavyenin herhangi bir donanım artısı yok. Tuşlar alüminyum alaşımdan ve üzeri de 24 ayar altın ile kaplanmış. Böylece klavyenin kendisi de tuş hissiyatı da biraz ağırlaşmış. Ayrıca tuşların sürekli soğuk kaldığı belirtiliyor. Tuşların altında da bir plaka olmadığı ifade ediliyor. ADATA bunlardan fazla üreteck mi bilinmiyor.

https://www.anandtech.com/show/15370/got-a-spare-10000-heres-your-keyboard-adatas-24k-gold-design

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