ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı

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SSD ve RAM çözümleriyle daha çok tanıdığımız ADATA’nın özgün tasarıma sahip bellek modülleri farklı alanlarda ürünleri yorumlayan kurumun dikkatini çekmeyi başardı.

ADATA Spectrix D60G

ADATA’nın Spectrix ailesinden geniş RGB aydınlatma alanı ve özgün tasarımıyla öne çıkan D60G RAM’leri reddot tasarım ödülüne layık görüldü. RAM kitleri performans başlığında da tatmin edici özelliklere sahip.

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1.35V-1.45V gerilimlerinde çalışan, 4133 MHz’e kadar frekanslarda ve tek modülde 16 GB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunulan RAM’ler kit seçeneğine göre CL16-19 değerlerinde gecikmeye sahip.

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Intel XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca hız aşırtılabilen RAM’lerin pasif ısı dağıtıcısı üzerinde yer alan rakiplerine kıyasla daha fazla aydınlatma sağlayan RGB LED’leri ise çoğu anakartın kontrol yazılımıyla uyumluluk gösteriyor.

https://www.techpowerup.com/265260/adata-xpg-spectrix-d60g-memory-module-wins-red-dot-design-award

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