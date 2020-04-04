ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı

SSD ve RAM çözümleriyle daha çok tanıdığımız ADATA’nın özgün tasarıma sahip bellek modülleri farklı alanlarda ürünleri yorumlayan kurumun dikkatini çekmeyi başardı.
ADATA Spectrix D60G
ADATA’nın Spectrix ailesinden geniş RGB aydınlatma alanı ve özgün tasarımıyla öne çıkan D60G RAM’leri reddot tasarım ödülüne layık görüldü. RAM kitleri performans başlığında da tatmin edici özelliklere sahip.İlginizi Çekebilir G.Skill 256 GB kapasiteli DDR4 bellek kitlerini duyurdu
1.35V-1.45V gerilimlerinde çalışan, 4133 MHz’e kadar frekanslarda ve tek modülde 16 GB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunulan RAM’ler kit seçeneğine göre CL16-19 değerlerinde gecikmeye sahip.
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Intel XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca hız aşırtılabilen RAM’lerin pasif ısı dağıtıcısı üzerinde yer alan rakiplerine kıyasla daha fazla aydınlatma sağlayan RGB LED’leri ise çoğu anakartın kontrol yazılımıyla uyumluluk gösteriyor.
https://www.techpowerup.com/265260/adata-xpg-spectrix-d60g-memory-module-wins-red-dot-design-award Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kullanmış olduğunuz soğutucu fanlar XIGMATEK GALAXY II PRO modeli di mi ?
inventus.com.tr/...
8x2 3000 mhz de 16 18 18 değerleri yok. Oysa bu satıcı direkt başlığa bu değerleri vermiş. Pek çok sitede de bilgi bu şekilde.