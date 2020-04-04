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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı

    Hafıza çözümleri üreticisi ADATA’nın farklı tasarımıyla öne çıkan RAM kitleri tasarım ödülüne layık görüldü.
    4 gün
    1,6b
    1
    11
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı
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    SSD ve RAM çözümleriyle daha çok tanıdığımız ADATA’nın özgün tasarıma sahip bellek modülleri farklı alanlarda ürünleri yorumlayan kurumun dikkatini çekmeyi başardı.

    ADATA Spectrix D60G

    ADATA’nın Spectrix ailesinden geniş RGB aydınlatma alanı ve özgün tasarımıyla öne çıkan D60G RAM’leri reddot tasarım ödülüne layık görüldü. RAM kitleri performans başlığında da tatmin edici özelliklere sahip.

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    1.35V-1.45V gerilimlerinde çalışan, 4133 MHz’e kadar frekanslarda ve tek modülde 16 GB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunulan RAM’ler kit seçeneğine göre CL16-19 değerlerinde gecikmeye sahip.

    ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı
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    Intel XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca hız aşırtılabilen RAM’lerin pasif ısı dağıtıcısı üzerinde yer alan rakiplerine kıyasla daha fazla aydınlatma sağlayan RGB LED’leri ise çoğu anakartın kontrol yazılımıyla uyumluluk gösteriyor.



    https://www.techpowerup.com/265260/adata-xpg-spectrix-d60g-memory-module-wins-red-dot-design-award Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 4 gün
    Adata XPG serisi ile cidden güzel ürünler çıkartıyor. Bu da benim sistemden. Ayrıca bellekleri almadan önce incelemelerine bakmıştım, muazzam bir overclock kapasitesi var.

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    SoreenBeatz 4 gün damn2u
    Merhaba,

    Kullanmış olduğunuz soğutucu fanlar XIGMATEK GALAXY II PRO modeli di mi ?
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    EbuMuaz (Bilâl ) 4 gün
    Adata'nın resmi sitesinde CAS değerleri tabloda belirtilmiş. Oysa alışveriş siteleri bu ramleri satarken ürün başlığına bilgileri yanlış yazıyor. Bunu bilerek mi yapıyorlar? Örneğin;
    inventus.com.tr/...

    8x2 3000 mhz de 16 18 18 değerleri yok. Oysa bu satıcı direkt başlığa bu değerleri vermiş. Pek çok sitede de bilgi bu şekilde.
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 4 gün EbuMuaz
    firma satıcıyı desteklerse satıcı araştırıp chip ve pcb nin rev numarasını bile yazar..
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    SenSei5454 (Kemal Çapa) 4 gün
    Bendede 3200 MHZ CL16 modeli var. Voltaj vermeden. Cl16 3800 MHz de çalışıyor. Şimdiye kadar kullandığım en yüksek oc kapasiteli ram diyebilirim.
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    eAkman (hic yok) 4 gün SenSei5454
    clock 3800 e ciktigi halde cas nasil 16 kaldi?
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    bykrm (Kerim ---) 4 gün
    Bayadır kullanıyorum. Gerçekten aydınlatması çok güzel görünüyor.
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