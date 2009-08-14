Adobe Creative Suite 5 paketinde PowerPC tabanlı Mac sistemleri desteklemeyecek

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Profesyonel tasarımcılar ve grafikerler tarafından masaüstü yayıncılıkta yaygın olarak kullanılan Apple'ın Mac sistemleri için Adobe cephesinden önemli bir haber geldi ve firma PowerPC tabanlı Mac sistemlerine CS5 paketinde destek verilmeyeceğini doğruladı. Hatırlanacağı üzere Mac sistemlerde yıllarca PowerPC platformunu kullanan Apple, birkaç sene önce Intel platformuna geçmeye karar vererek PowerPC platformunu terk etmişti. Kısacası PowerPC tabanlı Mac sistemlerde Apple'ın tasarım uygulamalarını içeren en güncel paket Creative Suite 4 olarak kalacak gibi görünüyır.