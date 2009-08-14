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Adobe Creative Suite 5 paketinde PowerPC tabanlı Mac sistemleri desteklemeyecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe Creative Suite 5 paketinde PowerPC tabanlı Mac sistemleri desteklemeyecek
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Profesyonel tasarımcılar ve grafikerler tarafından masaüstü yayıncılıkta yaygın olarak kullanılan Apple'ın Mac sistemleri için Adobe cephesinden önemli bir haber geldi ve firma PowerPC tabanlı Mac sistemlerine CS5 paketinde destek verilmeyeceğini doğruladı. Hatırlanacağı üzere Mac sistemlerde yıllarca PowerPC platformunu kullanan Apple, birkaç sene önce Intel platformuna geçmeye karar vererek PowerPC platformunu terk etmişti. Kısacası PowerPC tabanlı Mac sistemlerde Apple'ın tasarım uygulamalarını içeren en güncel paket Creative Suite 4 olarak kalacak gibi görünüyır.


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8 10 yıl
Yeni teknolojilerle beraber neden hep yeni saçmalıklar çıkar ?
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DHArcadia 10 yıl
Bu haberin orjinalindeki bir ifadeye bakilirsa CS5 yil sonuna kadar cikabilir gibi bir sonuc cikiyor.
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oxiabit 10 yıl
Tan Er

Yeni teknolojilerle beraber neden hep yeni saçmalıklar çıkar ?



yeni yazılıma ayak uyduramayan eski donanımın bırakılması neden saçmalık olsun ki. Endüstrinin bir acımasızlığı sadece. Evet tabiki insanların zamanında para verdikleri bir bilgisayarın bellir bir süre sonra verim alamaması kötü birşey. ama şunuda unutmamak lazım PowerPC mimarisinden Intel'e geçiş öyle basit bir donanım eskimesi değil belkide Apple tarihinin en önemli dönüm noktlarından biri. Tamamiyle bir mimarinin değişimi olduğu hepimizce malum. ve ne yazikki bu geçişte sancılar oluyor malesef. Snow Leopard'ın PowerPC'yi desteklememesinden sonra buda üzücü bir haber doğrusu.
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