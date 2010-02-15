Adobe doğruladı: Windows Mobile 7'de Flash desteği yok

İspanya'nın Barselona kentinde bugün başlayacak Mobil Dünya Kongresi, dünya devi firmaların gövde gösterisine dönüşecek. Akıllı telefon üreticilerinin, yeni nesil model ve teknolojilerini tanıtacağı etkinlik kapsamında Microsoft'un da hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Windows Mobile 7 işletim sistemini Steve Ballmer'ın açılış konuşmasıyla gün ışığına çıkarması bekleniyor.

Bilindiği üzere Apple ve Adobe arasındaki tartışma, son günlerin en sıcak konuları arasında yer alıyor. Adobe'nin tembel olduğunu söyleyen Steve Jobs, Mac'lerdeki pek çok çökmenin nedeni olarak Flash'ı gösterirken, destek konusunda en azından şimdilik somut bir adım atmayacaklarına vurgu yapmıştı. Adobe cephesi ise iPhone ve iPod Touch kullanıcılarından sadece bir ayda 7 milyon Flash indirme talebi geldiğini, kullanıcıların Flash desteğini istediğini söylemişti.

İki dev arasındaki bu anlaşmazlık ne zaman çözümlenir bilinmez ama Flash desteği Microsoft'un hazırlık çalışmaları devam eden Windows Mobile 7 işletim sisteminde de olmayacak. Resmi kaynaklarca doğrulanan bilgilere göre, iş birliği içerisinde çalışan Adobe ve Microsoft'un tarayıcı eklentisiyle Flash desteği sunabileceği belirtilirken, Windows Mobile 7'nin en azından ilk sürümlerinde doğal Flash desteği olmayacağı bildiriliyor.