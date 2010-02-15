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Adobe doğruladı: Windows Mobile 7'de Flash desteği yok

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İspanya'nın Barselona kentinde bugün başlayacak Mobil Dünya Kongresi, dünya devi firmaların gövde gösterisine dönüşecek. Akıllı telefon üreticilerinin, yeni nesil model ve teknolojilerini tanıtacağı etkinlik kapsamında Microsoft'un da hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Windows Mobile 7 işletim sistemini Steve Ballmer'ın açılış konuşmasıyla gün ışığına çıkarması bekleniyor.

Bilindiği üzere Apple ve Adobe arasındaki tartışma, son günlerin en sıcak konuları arasında yer alıyor. Adobe'nin tembel olduğunu söyleyen Steve Jobs, Mac'lerdeki pek çok çökmenin nedeni olarak Flash'ı gösterirken, destek konusunda en azından şimdilik somut bir adım atmayacaklarına vurgu yapmıştı. Adobe cephesi ise iPhone ve iPod Touch kullanıcılarından sadece bir ayda 7 milyon Flash indirme talebi geldiğini, kullanıcıların Flash desteğini istediğini söylemişti.

İki dev arasındaki bu anlaşmazlık ne zaman çözümlenir bilinmez ama Flash desteği Microsoft'un hazırlık çalışmaları devam eden Windows Mobile 7 işletim sisteminde de olmayacak. Resmi kaynaklarca doğrulanan bilgilere göre, iş birliği içerisinde çalışan Adobe ve Microsoft'un tarayıcı eklentisiyle Flash desteği sunabileceği belirtilirken, Windows Mobile 7'nin en azından ilk sürümlerinde doğal Flash desteği olmayacağı bildiriliyor.


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! SpiDeR ! 9 yıl
Bu adobenin bir kaşıntısı mı var acaba. Gerçekten sinirlenmeye başlıyor insan. Önce iphone os şimdide bu...
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Hem üzüldüm hem sevindim doğrusu. Üzüldüm çünkü artık hangi çağdayız yani, şu adobe flash'ı bir mobilleştiremediler adam gibi. Sevindim çünkü HD2 varken ha winmo7 geldi ha gelecek diye ümit ediyordum.Sonra gelemeyecek dendi ben de hemen elden çıkardım 25 lira zararına. Allah'tan satmışım winmo7 gelse bile hikaye.

Hepsi bir yana da bu kadar güçlü firmalar, niçin şu apple'ın kilit alanlardaki üstünlüğünü balon gibi söndürecek bu gelişmeleri niçin gerçekleştiremiyorlar anlayamıyorum doğrusu.
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yc#1 9 yıl
Rakiplerinin açıklarını iyi bir şekilde değrlendirebilecekken onların yolundan gidiyorlar.
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mk2kill 9 yıl
wm , android karşısında fazla dayanamayacak zaten. kendi sonunu hızlandırıyor.
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mahosa 9 yıl
olsa şaşardım zaten
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homebird 9 yıl
Tarayıcı eklentisi ile halledilebilecek bir durum fazla önemli değil...
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asaltek 9 yıl
işte o yüzden:)
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Hobar 9 yıl
ne istiyorlar flashdan anlamadım ki. microsoftun silverlight ı var ama yaygın değil ki.
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