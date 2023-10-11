Microsoft, yapay zekada kazandığının iki katını kaybediyor

- Çoğu durumda giderler, gelirlerin iki katı
- Fiyatlar artıyor: Yapay zeka da karne ile dağıtım dönemi
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Çoğu durumda giderler, gelirlerin iki katı
WSJ tarafından derlenen bir raporda Microsoft'un GitHub Copilot hizmetinin nasıl da para kaybettiğinden bahsediliyor. Bilmeyenler için GitHub Copilot, Microsoft’un OpenAI’ın yapay zeka modellerini kullanarak oluşturduğu bir yazılım asistanı olarak düşünülebilir. Yazılım devi GitHub Copilot’u aylık 10 dolarlık abonelik hizmeti olarak sunuyor ancak görünüşe göre Microsoft, her abonelikten aylık 20 dolar veya daha fazlasını kaybediyor. Hatta bazı Copilot kullanıcıları Microsoft'a ayda 80 dolara kadar mal oluyor.
Fiyatlar artıyor: Yapay zeka da karne ile dağıtım dönemi
Görünüşe göre firmalar bu maliyetleri sırtlamayı kabul ediyorlar ancak değişim yavaş yavaş başlıyor. Microsoft'un GitHub Copilot gelir-maliyet oranı sürdürülebilir görünmüyor. Daha önce Microsoft gibi şirketlerin bir pazar oluşturmak için ürün geliştirme döngüsünün başlarında bu tür maliyetleri üstlendiğini görmüştük ancak WSJ raporu değişikliklerin çoktan yolda olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre hem Microsoft hem de Google'ın yapay zeka destekli yazılım ve hizmetler için fiyatları artırmayı planladığını öne sürüyor.
Şirketler maliyetleri düşürmek için daha az güçlü ve daha ucuz yapay zeka araçlarına da bakıyor. Bu konuda verilebilecek en iyi örnek, yeterli olduğu durumlarda en yeni GPT-4 yerine ChatGPT 3.5 kullanmak olabilir. Maliyetleri düşürmenin bir diğer yolu da donanımları daha ucuz, daha odaklı ve verimli yapmaktan geçiyor. Microsoft, OpenAI, Google ve Meta gibi devler bu alanda halihazırda çalışıyor.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların yapay zeka yatırımlarına daha temkinli bakmaya başlaması şaşırtıcı değil. Dün yayınladığımız haberimizde de dediğimiz gibi; Yapay zeka, 2024 yılında soğul bir duş almaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.