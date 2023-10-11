Microsoft, yapay zekada kazandığının iki katını kaybediyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka kelimenin tam anlamıyla hayatın her alanına girerken yayınlanan yeni bir rapor, işletmelerin yapay zekadan kâr elde etme konusunu inceliyor. Microsoft, Alphabet, Adobe, Google, Meta ve AWS gibi teknoloji devlerinin yapay zekâ için çok fazla harcama yapmasına karşın müşterilerin yeterince ödeme yapmaması bu çetrefilli meseleyi aslında basitleştiriyor: Yapay zeka an itibariyle para yakma makinesi.

Çoğu durumda giderler, gelirlerin iki katı

WSJ tarafından derlenen bir raporda Microsoft'un GitHub Copilot hizmetinin nasıl da para kaybettiğinden bahsediliyor. Bilmeyenler için GitHub Copilot, Microsoft’un OpenAI’ın yapay zeka modellerini kullanarak oluşturduğu bir yazılım asistanı olarak düşünülebilir. Yazılım devi GitHub Copilot’u aylık 10 dolarlık abonelik hizmeti olarak sunuyor ancak görünüşe göre Microsoft, her abonelikten aylık 20 dolar veya daha fazlasını kaybediyor. Hatta bazı Copilot kullanıcıları Microsoft'a ayda 80 dolara kadar mal oluyor.

Tam Boyutta Gör Bizi takip edenlerin bildiği gibi yapay zeka, inanılmaz büyüklükte kaynak tüketen son derece güçlü sistemlere ihtiyaç duyuyor. Karmaşık matematiksel modellerin işletilmesiyle üretilen yanıtlar da haliyle ucuz olmuyor (Bkz: ChatGPT'nin günlük masrafı). Teknoloji devlerinin tamamı yapay zeka için donanım, yazılım ve enerji (elektrik, su vb.) yatırımları yapmaya ise devam ediyor. Peki bu durum ne kadar sürdürülebilir?

Fiyatlar artıyor: Yapay zeka da karne ile dağıtım dönemi

Görünüşe göre firmalar bu maliyetleri sırtlamayı kabul ediyorlar ancak değişim yavaş yavaş başlıyor. Microsoft'un GitHub Copilot gelir-maliyet oranı sürdürülebilir görünmüyor. Daha önce Microsoft gibi şirketlerin bir pazar oluşturmak için ürün geliştirme döngüsünün başlarında bu tür maliyetleri üstlendiğini görmüştük ancak WSJ raporu değişikliklerin çoktan yolda olduğunu gösteriyor. Aktarılanlara göre hem Microsoft hem de Google'ın yapay zeka destekli yazılım ve hizmetler için fiyatları artırmayı planladığını öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör Çoklu fiyatlandırma kademeleri ve daha kısıtlı yapay zeka erişim seviyeleri de planlar arasında bulunuyor. Yapay zeka pazarında farklı yaklaşımlar da yok değil. Mesela, Adobe'nin Firefly AI görüntü oluşturucusuna erişim için aylık kredi sistemi kullanıyor. Bu durum bir nevi yapay zekanın karneyle dağıtılması gibi bir şey.

Üretken yapay zekayı 2024’te “soğuk duş” bekliyor 1 gün önce eklendi

Şirketler maliyetleri düşürmek için daha az güçlü ve daha ucuz yapay zeka araçlarına da bakıyor. Bu konuda verilebilecek en iyi örnek, yeterli olduğu durumlarda en yeni GPT-4 yerine ChatGPT 3.5 kullanmak olabilir. Maliyetleri düşürmenin bir diğer yolu da donanımları daha ucuz, daha odaklı ve verimli yapmaktan geçiyor. Microsoft, OpenAI, Google ve Meta gibi devler bu alanda halihazırda çalışıyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların yapay zeka yatırımlarına daha temkinli bakmaya başlaması şaşırtıcı değil. Dün yayınladığımız haberimizde de dediğimiz gibi; Yapay zeka, 2024 yılında soğul bir duş almaya hazırlanıyor.

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