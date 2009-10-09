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Adobe'den iPhone'a özel fotoğraf düzenleme yazılımı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,7b
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24
Diğer
Shady
Haber Editörü
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California merkezli ünlü yazılım firması Adobe, iPhone OS'e yönelik fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop.com Mobile'ı App Store'dan ücretsiz olarak kullanıcalara sundu.

Photoshop.com for iPhone (Mobile), fotoğraflarda kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel düzenleme işlemlerinin iPod Touch ve iPhone üzerinden fotoğrafların orjinalini saklayarak yapılmasına izin veriyor. Yeni yazılım ayrıca Adobe'nin çevrimiçi fotoğraf düzenleme servisi Photoshop.com desteği ile kullanıcılara 2Gb'lık depolama alanı ie fotoğraflarını paylaşma ve saklama imkanı da sağlıyor.

Adobe'nin bugün AppStore'dan yayınladığı Photoshop.com Mobile yazılımını daha yakından incelemek ve satın almak için buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.

Adobe'den iPhone'a özel fotoğraf düzenleme yazılımı
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Adobe'den iPhone'a özel fotoğraf düzenleme yazılımı
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sinuhe.s 10 yıl
çok güzel
teşekkürler
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umutech 10 yıl
evet tr de yok bu pro için usa hesabı alacağım şimdi
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Mertcan. 10 yıl
Gerçekten çok kullanışlı bir program , ücretsiz olarak sunulması gerçekten çok iyi oldu.
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haQQo 10 yıl

Shady

California merkezli ünlü yazılım firması Adobe, iPhone OS'e yönelik fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop.com Mobile'ı App Store'dan ücretsiz olarak kullanıcalara sundu.


Photoshop.com for iPhone (Mobile), fotoğraflarda kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel düzenleme işlemlerinin iPod Touch ve iPhone üzerinden fotoğrafların orjinalini saklayarak yapılmasına izin veriyor. Yeni yazılım ayrıca Adobe'nin çevrimiçi fotoğraf düzenleme servisi Photoshop.com desteği ile kullanıcılara 2Gb'lık depolama alanı ie fotoğraflarını paylaşma ve saklama imkanı da sağlıyor.


Adobe'nin bugün AppStore'dan yayınladığı Photoshop.com Mobile yazılımını daha yakından incelemek ve satın almak için buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.







aradaki buzların erimesi güzel. artık bundan sonrada flash bekleriz ;)
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Vipracing 10 yıl
Adobe kaşınıyor yine
(Final Cut > Adobe premier)
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Bshady 10 yıl
bu iphone/ipod touch harbi nimet ya
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Momo-Oz 10 yıl
süper bi program ama biraz geç oldu sanki
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Sylargray 10 yıl
Süper haber. Bilgilendirme için teşekkürler Shady.
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