Adobe'den iPhone'a özel fotoğraf düzenleme yazılımı

California merkezli ünlü yazılım firması Adobe, iPhone OS'e yönelik fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop.com Mobile'ı App Store'dan ücretsiz olarak kullanıcalara sundu.

Photoshop.com for iPhone (Mobile), fotoğraflarda kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel düzenleme işlemlerinin iPod Touch ve iPhone üzerinden fotoğrafların orjinalini saklayarak yapılmasına izin veriyor. Yeni yazılım ayrıca Adobe'nin çevrimiçi fotoğraf düzenleme servisi Photoshop.com desteği ile kullanıcılara 2Gb'lık depolama alanı ie fotoğraflarını paylaşma ve saklama imkanı da sağlıyor.

Adobe'nin bugün AppStore'dan yayınladığı Photoshop.com Mobile yazılımını daha yakından incelemek ve satın almak için buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.

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