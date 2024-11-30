Plague Inc’in devamı geliyor: After Inc. tanıtıldı

İnsanlığın yeniden inşası
After Inc, salgın sonrası bir dünyada yerleşim kurma ve toplum yaratma üzerine kurulu bir oyun olarak geliyor. İlk oyunun aksine, oyuncuların insanlığın hayatta kalması ve gelişmesi için stratejiler geliştirmek gerekiyor. iOS ve Android platformlarında yayınlanan oyun, 2025 yılında Steam’de de yayınlanacak. Yapım, şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebiliyor.
NDemic Creations, ilk oyunun başarısını hem oyun mekaniği hem de tema açısından farklı bir yönde geliştirerek tekrar dikkat çekmeyi başarıyor. İnsanlığın yıkımından doğan bu yeni başlangıç hikayesi, serinin hayranları için oldukça ilgi çekici bir deneyim sunacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.