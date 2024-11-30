Plague Inc’in devamı geliyor: After Inc. tanıtıldı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2012 yılında çıkardığı Plague Inc. ile büyük bir başarı yakalayan NDemic Creations, yepyeni bir mobil oyunla geri dönüyor: After Inc. Bu oyunda amaç, bir salgınla insanlığı yok etmenin aksine bir toplumu yeniden inşa etmek ve medeniyeti şekillendirmek. İlk oyundaki karanlık ve stratejik yıkım temasına tamamen zıt bir şekilde, After Inc, dünyayı yenide kurmaya odaklanıyor.

İnsanlığın yeniden inşası

After Inc, salgın sonrası bir dünyada yerleşim kurma ve toplum yaratma üzerine kurulu bir oyun olarak geliyor. İlk oyunun aksine, oyuncuların insanlığın hayatta kalması ve gelişmesi için stratejiler geliştirmek gerekiyor. iOS ve Android platformlarında yayınlanan oyun, 2025 yılında Steam’de de yayınlanacak. Yapım, şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebiliyor.

NDemic Creations, ilk oyunun başarısını hem oyun mekaniği hem de tema açısından farklı bir yönde geliştirerek tekrar dikkat çekmeyi başarıyor. İnsanlığın yıkımından doğan bu yeni başlangıç hikayesi, serinin hayranları için oldukça ilgi çekici bir deneyim sunacaktır.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.