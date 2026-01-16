Subway Surfers 14 yıl aradan sonra geri dönüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mobil dünyanın ilk sonsuz koşu oyunlarından olan Subway Surfers, oyun dünyasının da ötesine geçerek sosyal medya editlerinin de önemli parçalarından birisi olmuştu. Popülaritesini halen koruyan oyundan önemli bir müjde geldi.

Subway Surfers City neler sunacak?

Geliştirici SYBO tarafından duyurusu yapılan Subway Surfers City ilk oyunla aynı dinamikleri taşıyor ancak yeni karakterler, daha modern bir metropol tasarımı, yeni oynanış mekanikleri ve yeni ödüller ile zenginleşiyor.

Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla yeni zıplama modu, tramvay içerisinde mücadele, sonsuz City Tour modu, balonlu sakız kalkanı gibi yenilikler oyuncuları bekliyor olacak. Subway Surfers City oyunu ücretsiz olarak 26 Şubat tarihinde iOS ve Android platformları için yayınlanacak.

