2026'da oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunları (PC, konsol ve mobil)

Futbol oyunları denince akla gelen ilk seriler elbette FIFA ve PES oluyor; ya da yeni adlarıyla EA Sports FC ve eFootball. Ancak bu ikisi kadar popüler olmasa da yıllar içinde kendi hayran kitlelerini oluşturan daha pek çok futbol oyunu bulunuyor. Özellikle mobil tarafında FIFA ve PES'e alternatif olabilecek oyunların sayısı bir hayli fazla. PC ve konsol tarafında ise Rematch ve Captain Tsubasa gibi FIFA'dan daha farklı deneyimler sunan oyunlar keşfedilmeyi bekliyor. Biz de bu listemizde hem PC ve konsol tarafında, hem de mobil tarafında oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarını derledik.

PC ve Konsolda Oynayabileceğiniz En İyi Futbol Oyunları ⚽

İşte bilgisayar ve Xbox & PlayStation konsollarında oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunları 👇

EA Sports FC

eFootball

Football Manager 2024

Rematch

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

UFL

Rocket League

Pro Evolution Soccer 6 / Winning Eleven 10

New Star Soccer 5

1️⃣ EA Sports FC

Tam Boyutta Gör EA Sports FC serisinin bu yıl çıkan oyunu oyunseverleri tam olarak memnun edememiş olsa da söz konusu gerçekçi futbol simülasyonları olunca, FC serisi zirvedeki yerini koruyor. Lisanslı ligler, gerçek stadyumlar ve binlerce futbolcuyu bulabileceğiniz geniş veri tabanı, FC serisinin en güçlü yanlarından biri olmaya devam ediyor. İsteyen oyuncular Ultimate Team (FUT) modunda rekabetçi bir deneyim yaşarken, isteyenler de Kariyer Modu gibi modlarda daha uzun soluklu futbol maceralarına atılıyor.

Steam

Tam Boyutta Gör PES serisi bir noktada havlu atmış ve EA Sports FC ile doğrudan rekabet edemeyeceğini kabul etmiş olsa da eFootball adı altında yoluna devam eden yeni seri, en çok oynanan futbol oyunları arasında yerini koruyor. Ücretsiz olarak oynanabilen eFootball, özellike FIFA'daki Ultimate Team (FUT) moduna yakın bir deneyim arayanlar için ilgi çekici bir alternatif sunuyor. eFootball'un lisanslı takımları ve oyuncuları FC serisi kadar kapsamlı olmasa da oyunculara yine oldukça geniş bir seçki sunuluyor. Bu da gerçek oyuncu ve takımlarla oynamak isteyenler için eFootball'u hâlâ cazip kılıyor.

Steam

Tam Boyutta Gör Futbol oyunu denince akla ilk olarak FC ve eFootball gibi gerçekçi futbol simülasyonları geliyor olsa da oyunun daha taktiksel tarafına odaklanan yapımlar da yıllardır futbolseverlere eşsiz deneyimler yaşatıyor. Tabii bunların başında da Football Manager geliyor. Serinin bu yıl çıkan en yeni oyunu açıkça hayal kırıklığına dönüşmüş durumda. Ancak FM'den vazgeçemeyenler için FM 24 hâlâ son derece geçerli bir seçenek olmayı sürdürüyor. Özellikle de kadroları güncel hâle getiren modlarla birlikte oynandığında.

4️⃣ Rematch

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl oyunseverlerle buluşan Rematch, FC serisi gibi gerçekçi bir futbol simülasyonu sunmak yerine, oyunu daha keyifli hâle getirmeye odaklanıyor. FC serisinden ziyade Rocket League'e yakın bir yerde duran Rematch'te oyuncular beşer kişilik takımlar, atari günlerinden fırlamış gibi görünen bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya geliyor. Çevrimiçi maçlarda tek bir futbolcuyu kontrol eden oyuncular, akrobatik hareketler ve özel yeteneklerle sahada fark yaratmaya çalışıyor.

Steam

5️⃣ Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Tam Boyutta Gör Captain Tsubasa: Rise of New Champions, gerçekçi bir futbol simülasyonu sunmak yerine, futbolun anime dünyasındaki abartılı ve dramatik hâlini sahaya taşıyor. Türkiye'de de çok sevilen Tsubasa serisinin ruhuna sadık kalan yapım, olağanüstü şutlar, havada asılı kalıyormuş hissi veren hareketler ve fizik kurallarını zorlayan pozisyonlarla klasik futbol oyunlarından net bir şekilde ayrılıyor. Oyuncular ister hikâye modunda Tsubasa ve arkadaşlarının ikonik maçlarını yeniden yaşayabiliyor, isterlerse kendi oluşturdukları karakterle yeni bir futbol yıldızının yükselişine tanıklık edebiliyor.

Steam

6️⃣ UFL

Tam Boyutta Gör Ücretsiz (free-to-play) bir futbol oyunu olan UFL, Cristiano Ronaldo'yu marka yüzü yaparak, uzun yıllardır EA Sports FC ve eFootball’un domine ettiği futbol oyunu pazarına iddialı bir giriş yaptı. Oyun beklendiği kadar büyük bir etki yaratamamış olsa da özellikle çevrimiçi futbol oyunlarından hoşlananlar için şans verilmesi gereken bir yapım olarak listemizde yer alıyor. Gerçek futbolcular ve lisanslı oyuncularla kurulan kadrolar üzerinden ilerleyen sistem, özellikle takım kurma ve çevrimiçi liglerde yükselme motivasyonuna dayanıyor.

Steam

7️⃣ Rocket League

Tam Boyutta Gör Rocket League, klasik futbol kurallarını alıp bunları roket motorlu arabalarla birleştirerek türün sınırlarını tamamen yeniden çizen bir yapım olarak öne çıkıyor. Gerçekçi bir futbol simülasyonu sunmak gibi bir derdi olmayan oyun, yüksek tempolu ve tamamen yeteneğe dayalı maçlarıyla yıllardır popülerliğini koruyor. Oyuncular üçe üç ya da farklı formatlardaki karşılaşmalarda araçlarını kullanarak dev bir topu rakip kaleye göndermeye çalışıyor; zıplamalar, havada süzülmeler ve saniyelik reflekslerle şekillenen mücadeleler maçları son ana kadar heyecanlı tutuyor.

Epic Games

8️⃣ Pro Evolution Soccer 6 / Winning Eleven 10

Tam Boyutta Gör Retro oyunları yıllar sonra bile oynamaktan geri durmayan oyunseverler için pek çok ilgi çekici alternatif mevcut. Ancak bunlar arasında belki de en unutulmaz olanı Winning Eleven 10. Ya da global pazara sunulduğu adıyla Pro Evolution Soccer 6. Ülkemizde de pek çok oyuncunun gönlünde özel bir yere sahip olan bu PES oyunu, yıllar sonra bile keyifli maçlara sahne olabiliyor.

9️⃣ New Star Soccer 5

Tam Boyutta Gör Retro oyunlardan hoşlananların şans verebileceği bir diğer futbol oyunu da New Star Soccer 5. Ancak Winning Eleven 10'un aksine NSS bir futbol simülasyonu değil, RPG ögeleriyle bezenmiş bir futbol kariyeri sunuyor. Oyuncuların yıldızı parlayan genç bir futbolcuyu kontrol ettiği New Star Soccer 5, saha içindeki performans ile saha dışındaki kararları bir araya getiriyor. Bir yandan maçlarda doğru kararları verip en iyi performansı sergilemeye çalışırken, diğer yandan saha dışında antrenman, sponsorluk anlaşmaları ve özel hayat gibi konularda kariyerinizi şekillendirecek tercihler yapmanız gerekiyor.

Steam

En iyi multiplayer (çok oyunculu) oyunlar 1 yıl önce eklendi

Mobil Cihazlarda Oynayabileceğiniz En İyi Futbol Oyunları

Telefonda oynayabileceğiniz en güzel futbol oyunları arasında Total Football'dan DFL'e kadar, pek çok futbol oyunu bulunuyor. İşte hem Android hem de iOS telefonlarda oynanabilen en iyi futbol oyunları 👇

eFootball Mobile

EA Sports FC Mobile

Dream League Soccer

Football League

Total Football

Top Eleven

Soccer Manager 2026

FM 26

Head Ball 2

World Soccer Champs

Tam Boyutta Gör Başta da belirttiğimiz gibi mobil tarafında da eFootball ve EA Sports FC diğerlerinin bir adım önünde duruyor. Ancak PC/konsol tarafının aksine burada eFootball'un FC'yle kafa kafaya rekabet ettiği, hatta burun farkıyla önde olduğu söylenebilir.

Android sürümü || iOS Sürümü

2️⃣ EA Sports FC Mobile

Tam Boyutta Gör EA Sports FC, mobil tarafında da güçlü olduğu yanlarını koruyor. EA'in kapsamlı lisans anlaşmaları, oyunculara binlerce farklı futbolcu ve lisanslı takımla oynayabilecekleri kapsamlı bir futbol deneyimi sunuyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

3️⃣ Dream League Soccer

Dream League Soccer, mobil platformda futbol deneyimini hızlı ve erişilebilir bir yapıda sunmayı hedefleyen yapımların başında geliyor. Gerçek oyuncular ve lisanslı futbolcularla kendi takımınızı kurup alt liglerden başlayarak zirveye tırmanmaya çalıştığınız oyun, özellikle kariyer benzeri ilerleme sistemiyle öne çıkıyor. Transfer pazarı, takım geliştirme ve stadyum yükseltmeleri gibi unsurlar uzun vadeli bir motivasyon sağlarken; akıcı kontrolleri sayesinde mobilde rahat oynanabilen bir maç temposu sunuyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

Tam Boyutta Gör Football League, mobil cihazlarda 3D grafiklerle futbol oynanabilen bir diğer çekici seri. Oyunda lisanslı takımlar da yer alıyor ve sahadaki maçlar hem çevrimiçi hem çevrimdışı modlarda oynanabiliyor; bu sayede dünyanın dört bir yanından rakiplerle mücadele etmek veya sadece kendi başına maç yapmak mümkün oluyor. Oyunun kontrol sistemi dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş durumda.

Android sürümü || iOS Sürümü

Özellikle lisanslı oyuncular ve detaylı yüz modellemeleriyle dikkat çeken Total Football, sahadaki atmosferi mümkün olduğunca konsol deneyimine yaklaştırmaya çalışıyor. Kariyer benzeri ilerleme sistemleri ve çevrimiçi rekabetçi modlarıyla oyunculara hem tek kişilik hem de çok oyunculu seçenekler sunan Total Football, akıcı oynanışı ve görece dengeli maç temposuyla mobilde ciddi bir futbol deneyimi yaşamak isteyenler için öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

6️⃣ Top Eleven

Tam Boyutta Gör Mobil tarafında iyi bir menajerlik oyunu arayanlar için en dikkat çekici seçeneklerden biri oyuncuyu kulübün teknik direktör koltuğuna oturtan Top Eleven. Transferden antrenman programına, taktiksel dizilişlerden tesis geliştirmeye kadar pek çok detayı yönetme imkânı sunan oyun, gerçek zamanlı maç sistemiyle de rakiplere karşı stratejik hamleler yapma şansı tanıyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

7️⃣ Soccer Manager 2026

Tam Boyutta Gör Mobil tarafında öne çıkan bir diğer menajerlik oyunu serisi de Soccer Manager. Oyunda transfer politikalarından antrenman programlarına, taktik kurgudan altyapı planlamasına kadar pek çok detayı yönetmek mümkün. Geniş oyuncu havuzu ve farklı lig seçenekleri sayesinde kariyerinizi küçük bir kulüpte mütevazı bir projeyle başlatabilir ya da doğrudan dev takımların başına geçerek başarı baskısıyla yüzleşebilirsiniz. Soccer Manager, özellikle Football Manager'ı fazla karışık ve detaylı bulanlar için daha akıcı bir alternatif olabilir.

Android sürümü || iOS Sürümü

Tam Boyutta Gör Tabii bunların yanı sıra Football Manager serisi demobil platformlarda oynanabiliyor. Serinin son oyunu, özellikle mobil tarafında oyuncu deneyimini geliştirecek hamleler yapmasıyla burada FM 24'ün önüne geçiyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

9️⃣ Head Ball 2 (Kafa Topu 2)

Daha basit ve keyif odaklı bir futbol oyunu arayanların oynayabileceği oyunların başında Head Ball 2 geliyor. Hızlı tempolu, arcade (atari) tarzı bir yapıya sahip olan Head Ball 2, basit kontrollerle kısa ve sert mücadelelere odaklanıyor. Oyuncular tek bir futbolcuyu kontrol ederek rakiplerini mağlup etmeye çalışıyor. Karakter özelleştirme seçenekleri ve çevrimiçi rekabetçi modları sayesinde Head Ball 2, arkadaşlarla ya da dünya genelindeki oyuncularla karşılaşmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

🔟 World Soccer Champs

Aynı Head Ball 2 gibi atari günlerinden çıkmış gibi görünen bir diğer futbol oyunu da World Soccer Champs. Mini futbol sahalarında geçen karşılaşmalarda oyuncular tek dokunuşla yıldız futbolcuları kontrol ederek gol peşine düşüyor. Renkli grafikler ve basit oynanış mekaniği World Soccer Champs’i her yaştan oyuncu için erişilebilir kılıyor; uzun menzilli kariyer modu ya da derin taktiksel ayarlar olmasa da, arkadaşlarla çevrimiçi maçlar ve turnuvalar hızlı eğlence arayanlara tatmin edici bir alternatif sunuyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

En İyi Futbol Oyunları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1504

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

En iyi futbol oyunları (PC, Konsol, Android & iOS)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: