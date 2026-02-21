Rol yapma oyunlarından hoşlananların kaçırmaması gereken en iyi RPG oyunları

Rol yapma oyunları, yani RPG’ler, oyuncuya yalnızca bir karakteri yönetme değil, bir dünyada gerçekten var olma hissi sunar. Yıllar içinde, masaüstü kökenlerinden beslenen klasik CRPG’lerden Japon ekolünün duygusal ve stilize JRPG’lerine, devasa açık dünyalara sahip aksiyon RPG’lerden izometrik oyunlara kadar tür sayısız kola ayrıldı. Ancak hepsinin ortak noktası, oyuncuya bir rol verme ve o rolün sonuçlarını hissettirme gücü.

Bugüne Kadar Çıkmış En İyi RPG Oyunları

Bu listemizde, bugüne kadar çıkmış en iyi RPG oyunlarını derledik. Listeyi hazırlarken sadece teknik başarılarıyla değil; dünyaları, karakterleri, hikâye anlatımı, oynanış derinliği ve oyuncu seçimlerine tanıdıkları alanla da öne çıkan yapımları tercihi ettik. PC ve konsol tarafında bulabileceğinz dev bütçeli açık dünya oyunlarında, mobil cihazınızda oynayabileceğiniz oyunlara kadar unutulmaz pek çok yapımı listemizde bulabilirsiniz.

1️⃣ Baldur's Gate 3

Tam Boyutta Gör Son yılların en iyi oyunlarından olan Baldur's Gate 3, rol yapma oyunlarının, özellikle de CRPG alt türünün şahikası olarak görülüyor. Oyun klasik CRPG formülünü, son derece geniş bir dünya ve özenle hazırlanmış ara sahnelerle destekleyerek, ortaya unutulmaz bir deneyim çıkarıyor.

Oyunda zihnine yerleştirilen gizemli bir parazit yüzünden ölümcül bir dönüşüm tehdidiyle karşı karşıya kalan bir karakteri yönetiyoruz. Bu süreçte farklı ırk ve sınıflardan oluşan yoldaşlarla ekip kuruyor, her biri kendi geçmişine ve ajandasına sahip karakterlerle ilişkiler geliştiriyoruz. Savaş sistemi tamamen sıra tabanlı ilerlese de çevresel etkileşimler, yükseklik avantajı ve büyü kombinasyonları sayesinde son derece dinamik bir yapıya kavuşuyor. Baldur's Gate 3’ün belki de en güçlü yanı ise oyuncuya tanıdığı özgürlük; diyaloglarda yapılan seçimlerden görevlerin çözülme biçimine kadar neredeyse her karar dünyanın akışını ve karakterlerin kaderini doğrudan etkiliyor. Bu yönüyle oyun, tekrar tekrar oynamaya da son derece uygun.

Steam

2️⃣ Elden Ring

Tam Boyutta Gör En iyi RPG oyunlarını sıralarken From Sotfware oyunlarına değinmemek olmaz elbette. Souls serisinden Bloodborne'a kadar neredeyse her From Software oyunu bu listede yer almayı hak ediyor. Ama biz hakkımızı, stüdyonun en yeni harikası olan Elden Ring'den yana kullandık.

Elden Ring, Souls formülünü geniş bir açık dünyaya taşıyarak aksiyon RPG türünde yeni bir standart belirledi. FromSoftware’in zorlu ama ödüllendirici oynanış anlayışı, bu kez keşfe açık devasa bir harita ve daha serbest bir ilerleme yapısıyla birleşiyor. Oyunda, kaosa sürüklenmiş fantastik bir dünyada, seçilmiş bir savaşçı (Tarnished) olarak yol alıyoruz. Amacımız, yarı tanrıları alt ederek Büyük Rünleri toplamak ve düzeni yeniden kurmak. Savaş sistemi her zamanki gibi dikkatli zamanlama, dayanıklılık yönetimi ve düşman hareketlerini okuma üzerine kurulu. Diğer From Software oyunları gibi Elden Ring de unutulmaz boss dövüşleri ile dolu. Ancak açık dünya yapısı sayesinde oyuncular zorlu bir boss’a takıldığında farklı bölgelere yönelerek güçlenebiliyor. Büyüler, silah çeşitliliği ve karakter gelişim seçenekleri son derece geniş bir yapı sunarken, Game of Thrones'un ünlü yazarı George R. R. Martin’in katkıda bulunduğu arka plan hikâyesi de bu karanlık evrene mitolojik bir derinlik kazandırıyor. Elden Ring, keşif duygusunu ve meydan okumayı aynı potada eriten eşsiz bir RPG deneyimi sunuyor.

Steam

3️⃣ The Witcher 3

Tam Boyutta Gör The Witcher 3: Wild Hunt, hikâye anlatımı ve yan görev tasarımıyla açık dünya RPG anlayışını yeniden tanımlayan yapımlardan biri. CD Projekt RED’in yarattığı karanlık fantezi evreni, hem politik entrikalarla hem de kişisel dramlarla örülü zengin bir anlatı sunuyor.

Oyunda, canavar avcısı Geralt of Rivia’yı kontrol ediyoruz. Kehanetlerin merkezindeki Ciri’yi bulmak için savaşın parçaladığı krallıkları dolaşırken hem kadim yaratıklarla hem de insan doğasının karanlık yüzüyle karşılaşıyoruz. Sözleşmeler, yan görevler ve ana hikâye arasında keskin bir kalite farkı bulunmuyor; çoğu görev gri ahlaki alanlarda geziniyor ve oyuncuyu net bir doğru-yanlış çizgisinden uzaklaştırıyor. Kılıç dövüşü, iksir kullanımı ve işaret adı verilen büyülerle desteklenen savaş sistemi akıcı bir yapı sunarken, verilen kararlar bazı karakterlerin ve bölgelerin kaderini kalıcı biçimde etkileyebiliyor. The Witcher 3, güçlü anlatımı ve yaşayan dünyasıyla RPG türünün en etkileyici örneklerinden biri olarak bugün bile oyunculara unutulmaz bir deneyim sunabiliyor.

Steam

4️⃣ Mass Effect: Legendary Edition

Tam Boyutta Gör Mass Effect: Legendary Edition, BioWare’in efsanevi bilim kurgu üçlemesini modern donanımlara uyarlayarak yeni nesil oyuncularla buluşturuyor. İlk oyundan üçüncü oyuna kadar Komutan Shepard’ın hikâyesini tek pakette sunan bu koleksiyon, görsel iyileştirmeler ve oynanış düzenlemeleriyle seriyi bugün hâlâ güçlü bir RPG deneyimi hâline getiriyor.

Oyuncular, insanlığın galaktik arenadaki yerini belirleyecek bir krizin ortasında Komutan Shepard’ı kontrol ediyor. Kadim bir tehdit olan Reaper’ların dönüşü yaklaşırken, farklı ırklardan müttefikler edinmek, zorlu diplomatik kararlar almak ve kader belirleyici seçimler yapmak gerekiyor. Seri boyunca verilen kararlar sadece anlık sonuçlar doğurmuyor; bir oyunda alınan kararın etkisi sonraki oyunda bile hissedilebiliyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla ilerleyen çatışmalar, rol yapma unsurları ve derin karakter ilişkileriyle Mass Effect: Legendary Edition, hem aksiyon hem de hikâye tarafında güçlü bir denge kurarak RPG türünün en unutulmaz serilerinden birini yeniden deneyimleme fırsatı sunuyor.

Steam

5️⃣ Dragon Age: Origins

Tam Boyutta Gör BioWare'in oyun dünyasına kazandırdığı bir diğer RPG klasiği de Dragon Age: Origins Baldur’s Gate'in ruhani mirasçısı olarak görülen oyun, taktiksel savaş sistemi ve etkileyici dünyasıyla oyuncuya eşsiz bir macera sunuyor..

Oyunda, Thedas kıtasını tehdit eden Blight felaketine karşı son savunma hattı olan Grey Wardens saflarına katılan bir karakteri yönetiyoruz. Seçtiğimiz ırk ve “origin” (köken) hikâyesi, hem başlangıç bölümünü hem de dünya ile kurduğumuz ilişkiyi doğrudan etkiliyor. Parti tabanlı ve duraklatılabilir gerçek zamanlı savaş sistemi, taktik planlamayı ön plana çıkarırken; Alistair, Morrigan ve Leliana gibi yoldaşlarla kurulan ilişkiler hikâyeye duygusal bir derinlik katıyor. Mass Effect serisi gibi Dragon Age: Origins de oyuncunun aldığı kararların krallıkların kaderini belirlediği, gri tonlarla bezeli bir dünyada geçen güçlü bir rol yapma deneyimi sunuyor.

Steam

6️⃣ The Elder Scrolls V: Skyrim

Tam Boyutta Gör RPG tutkunları için özel bir yere sahip olan Elder Scrolls serisi, Oblivion ve Skyrim gibi unutulmaz oyunlarıyla bu listenin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Biz seriyi temsil etmesi açısından, pek çok kişiye göre en iyi Elder Scrolls oyunu olan Skyrim'i tercih ettik. Ancak Oblivion da pekâlâ bu listede yer alabilir.

Bethesda’nın yarattığı devasa Tamriel evreninin kuzey topraklarında geçen oyun, oyuncuya neredeyse sınırsız bir keşif ve rol yapma özgürlüğü sunuyor. Oyunda, ejderhaların geri dönüşüyle sarsılan Skyrim’de kaderi özel bir güce bağlı olan Dragonborn karakterini kontrol ediyoruz. Ana hikâye, antik ejderha Alduin’i durdurma mücadelesine odaklansa da oyunun asıl gücü yan görevlerinde ve fraksiyon hikâyelerinde yatıyor. Hırsızlar Loncası’na katılmak, Dark Brotherhood için suikastler düzenlemek ya da College of Winterhold’da büyücülük eğitimi almak tamamen oyuncunun tercihi. Yetenek tabanlı ilerleme sistemi sayesinde hangi silahı ya da büyüyü kullanırsanız o alanda gelişiyor, karakterinizi oynayış tarzınıza göre şekillendiriyorsunuz. The Elder Scrolls V: Skyrim, sunduğu özgürlük hissi ve yaşayan dünyasıyla RPG türünün en önemli örneklerinden biri.

Steam

7️⃣ Fallout: New Vegas

Tam Boyutta Gör En iyi RPG oyunlarını listelerken Fallout serisinden söz etmemek olmaz elbette. Türün öncüleri arasında yer alan Fallout'un neredeyse her oyunu bu listede yer alabilir. Ancak biz tercihimizi, işin RPG tarafının en güçlü olduğu Fallout: New Vegas'tan yana kullandık.

Fallout: New Vegas, kıyamet sonrası bir dünyada geçen serinin açık dünya yapısını derin diyalog seçenekleri ve keskin politik çatışmalarla birleştirerek oyuncuya gerçek anlamda özgürlük tanıyor. Oyunda, bir suikast girişiminden sağ kurtulan Courier karakterini kontrol ediyoruz. Hafızamızı geri kazanmaya ve kayıp bir paketin gizemini çözmeye çalışırken kendimizi New Vegas üzerindeki güç mücadelesinin tam ortasında buluyoruz. NCR, Caesar’s Legion ve Mr. House gibi farklı fraksiyonlar arasında taraf seçmek ya da hepsine karşı bağımsız bir yol izlemek tamamen oyuncuya bırakılıyor. S.P.E.C.I.A.L. sistemi, beceri temelli diyaloglar ve çok katmanlı görev tasarımları sayesinde neredeyse her problem birden fazla şekilde çözülebiliyor. Fallout: New Vegas, seçimlerin gerçekten anlamlı olduğu ve dünyanın bu seçimlere göre şekillendiği nadir RPG’lerden biri olarak, bugün bile keyifli bir deneyim sunuyor.

Steam

8️⃣ Kingdom Come: Deliverance II

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı Kingdom Come: Deliverance, son derece gerçekçi bir açık dünyada Orta Çağ deneyimi yaşamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmuştu. Yedi yıl sonra gelen Kingdom Come: Deliverance II ise her konuda çıtayı daha yukarı çekerek son yılların en iyi oyunlarından biri olmayı başardı.

Oyunda yine Henry karakterinin gözünden 15. yüzyıl Bohemya’sına tanıklık ediyoruz. Ancak bu kez karşı karşıya kaldığımız çatışmalar daha büyük, politik entrikalar daha karmaşık ve savaşın sonuçları çok daha yıkıcı. Kingdom Come: Deliverance II, dövüş sistemini daha akıcı hâle getirerek hem yakın dövüşte hem de okçulukta daha doğal bir kontrol sunuyor. Oyunun belki de en etkileyici yanı ise rol yapma konusunda oyunculara oldukça geniş imkânlar sunuyor olması.

Steam

9️⃣ Clair Obscur: Expedition 33

Tam Boyutta Gör 2025'in en çok konuşulan oyunu olan Clair Obscur: Expedition 33, JRPG türüne yeni bir soluk getirerek, türün hayranı olmayanları bile etkilemeyi başardı.

Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı savaşlara gerçek zamanlı mekanikler de ekleyerek türe yeni bir soluk getiriyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki vermeyi gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Büyüleyici ama acımasız bir dünyada geçen Clair Obscur: Expedition 33'ün belki de en etkileyici yanı ise hikâyesi. Bu evrende insanların öleceği yaş "Paintress" adı verilen gizemli bir figür tarafından belirleniyor. Paintress her yıl yeni bir sayı belirliyor ve o yaştaki herkes yılın sonunda ölüyor. Bu çarpık düzenin sırlarını çözmek için her yıl yeni bir sefer (expedition) düzenleniyor; ama her seferinde sonuç hüsran oluyor. Clair Obscur: Expedition 33, kaderlerini kabullenmek yerine bu düzeni bozmak için bir yolculuğa çıkan 33. seferin hikâyesini anlatıyor.

Steam

🔟 Persona 5 Royal

Tam Boyutta Gör JRPG demişken Persona serisinden bahsetmemek olmaz elbette. Persona 5 Royal, JRPG türünü sosyal simülasyon unsurlarıyla harmanlayarak adete içinde kaybolup gideceğiniz, sanki o dünyada yaşıyormuş gibi hissedeceğiniz bir deneyim sunuyor.

Oyunda, haksız yere suçlanarak Tokyo’da yeni bir hayata başlayan bir lise öğrencisini kontrol ediyoruz. Gündüzleri sıradan bir öğrenci hayatı sürerken, geceleri “Phantom Thieves” ekibiyle birlikte insanların çarpık arzularının somutlaştığı saraylara girerek onların kalplerini değiştirmeye çalışıyoruz. Sıra tabanlı savaş sistemi, oyunun RPG tarafından doğrudan etkileniyor. Çünkü “Confidant” sistemi sayesinde kurulan sosyal bağlar hem hikâyeyi hem de savaş performansını etkiliyor. Persona 5 Royal, zaman yönetimi, karakter ilişkileri ve stil sahibi sunumuyla, özellikle JRPG oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.

Steam

11) Hogwarts Legacy

Tam Boyutta Gör Oyuncuları 19. yüzyıl büyücülük dünyasına götüren Hogwarts Legacy, özellikle Harry Potter hayranlarının kaçırmaması gereken bir aksiyon-RPG oyunu. Harry Potter evrenini temel alan yapımın RPG tarafında sundukları sınırlı olsa da tanıdık mekânlarla dolu bu açık dünya, özellikle kendi hikâyesini, kendi rol yapma mekaniklerini yaratabilen oyuncular için keyifli bir oyun alanına dönüşüyor.

Oyunda, geç yaşta Hogwarts’a kabul edilen ve kadim bir büyü türünü kullanma yeteneğine sahip bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Derslere katılıyor, büyüler öğreniyor, Hogsmeade ve çevresindeki bölgeleri keşfediyor ve gizli bir tehdidin izini sürüyoruz. Savaş sistemi büyü kombinasyonları üzerine kurulu; farklı büyüleri zincirleme kullanarak düşmanları havaya savurmak, dondurmak ya da etkisiz hâle getirmek mümkün. Görev yapısı ve karakter gelişimi oyuncuya belirli bir özgürlük tanırken, seçimler bazı diyalogları ve ilişkileri etkileyebiliyor. Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenini deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Steam

12) Red Dead Online

Tam Boyutta Gör Aynı Hogwarts Legacy gibi Red Dead Online da özünde bir aksiyon-RPG oyunu; ancak yine Hogwarts Legacy gibi RDO da kendi hikâyesini, kendi rol yapma deneyimlerini yaratabilen oyuncular için muazzam bir oyun alanı sunuyor.

Vahşi Batı atmosferini ancak Rockstar Games'in yapabileceği bir büyüklükte ve detaylılıkta sunan Red Dead Online, neredeyse her köşesi özenle hazırlanmış bir açık dünyaya sahip. Oyunda, hapishaneden çıkan ve intikam arayışıyla yola koyulan bir karakter yaratıyoruz. Ancak hikâye kısa sürede yerini serbest bir ilerleme yapısına bırakıyor. Tüccar, koleksiyoncu, ödül avcısı ya da kaçak içki üreticisi gibi farklı roller üstlenerek para kazanmak ve karakteri geliştirmek mümkün. Görevler, serbest etkinlikler ve diğer oyuncularla yaşanan beklenmedik karşılaşmalar, dünyayı canlı tutuyor. At bakımı, kamp sistemi, doğada avlanarak hayatta kalma gibi detaylar, özellikle RPG deneyimi peşinde olanlara geniş imkânlar sunuyor.

Steam

13) Fable II

Tam Boyutta Gör Yakında yeni versiyonuyla geri dönecek olan Fable serisi, hikâyesinin merkezindeki masalsı maceranın yanına bir çeşit yaşam simülasyonu da ekleyerek, RPG türünün en nadide örnekleri arasına adını yazdırmış bir seri. Özellikle serinin ikinci oyunu, son derece eğlenceli bir rol yapma deneyimi sunuyor.

Oyunda, çocukluk travmasıyla başlayan kişisel bir intikam hikâyesinin peşine düşen bir kahramanı kontrol ediyoruz. Ancak bu yolculuk sadece ana görevlerden ibaret değil; oyunun merkezinde yer alan “iyi-kötü” ve “saf-yozlaşmış” eksenleri, karakterin görünümünden halkın ona verdiği tepkilere kadar pek çok unsuru değiştiriyor. Savaş sistemi yakın dövüş, menzilli silahlar ve büyü arasında akıcı geçişler yapmaya izin verirken; ev satın almak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi sosyal mekanikler de Albion’u yaşayan bir dünyaya dönüştürüyor.

Xbox Store

14) Divinity Original Sin II

Tam Boyutta Gör Larian Studios, bugün daha çok Baldur's Gate 3 ile gündeme geliyor olsa da aslınsa stüdyo yıllar önce neredeyse onun kadar iyi bir başka RPG oyununa daha imza attı. Özellikle Baldur's Gate 3 gibi bir oyun arayanların mutlaka şans vermesi gerereken Divinity: Original Sin II, türün zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Oyunda, “Sourcerer” olarak damgalanmış ve güçleri yüzünden hapsedilmiş bir karakteri kontrol ediyoruz. Hikâye ilerledikçe ilahi bir varlığa dönüşme potansiyeline sahip olduğumuzu öğreniyor ve Rivellon’un kaderini belirleyecek bir güç mücadelesinin ortasına sürükleniyoruz. Sıra tabanlı savaş sistemi; element kombinasyonları ve çevresel avantajlarla son derece stratejik bir yapı sunuyor. Diyaloglarda ve görev tasarımlarında ise neredeyse her soruna farklı bir yaklaşım mümkün; diplomasi, hırsızlık, ikna ya da doğrudan çatışma tamamen oyuncunun tercihine bırakılmış. Divinity: Original Sin II, rol yapma özgürlüğünü gerçekten hissettiren nadir oyunlardan biri.

Steam

15) Cyberpunk 2077

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 ilk çıktığı dönemde epey sorunlu bir oyun olsa da aradan geçen sürede gelen ek paketler ve güncellemelerle birlikte, bugün dört başı mamur bir aksiyon-RPG'ye dönüşmüş durumda.

Neon ışıkları altında çürüyen bir metropolde geçen oyunda, paralı asker V karakterini kontrol ediyoruz. Başarısız bir soygunun ardından zihnine yerleşen dijital bir bilinç yüzünden hayatta kalma mücadelesi verirken, bir yandan da şehirdeki güç dengeleriyle yüzleşiyoruz. Keanu Reeves’in canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri, hikâyeye hem ideolojik hem de kişisel bir gerilim katıyor. Savaş sistemi ateşli silahlar, yakın dövüş ve siber implant yetenekleri arasında serbest geçişe izin verirken; diyalog seçimleri ve görev çözüm yolları karakterin yolunu belirleyebiliyor. Cyberpunk 2077, karakter inşası ve atmosferiyle modern RPG anlayışını distopik bir geleceğe taşıyan iddialı bir yapım.

Steam

En iyi mobil oyunlar 10 ay önce eklendi

Android ve iOS için En İyi Mobil RPG Oyunları

Android ya da iOS cihazında iyi bir RPG oyunu oynamak isteyenlerin önünde iki farklı yol bulunuyor: Birincisi Genshin Impact ve Where Winds Meet gibi yeni free-to-play (ücretsiz) oyunlar, ikincisi ise RPG türünü bugünlere getiren klasiklerin mobil portları. Bu oyunlar PC/konsol tarafında biraz fazla eski dursa da mobil tarafında hâlâ keyifle oynanacak deneyimler sunabiliyor. Biz de listemizde bu iki türden de oyunlara yer verdik.

1️⃣ Star Wars: Knights of the Old Republic II

Tam Boyutta Gör Star Wars evreninin en karanlık ve en derin hikâyelerinden birini anlatan Star Wars: Knights of the Old Republic II, mobil platformda da güçlü bir RPG deneyimi sunuyor. İlk oyunun mirasını devralan yapım, bu kez daha felsefi bir ton ve daha gri ahlaki tercihlerle öne çıkıyor.

Oyunda Jedi Düzeni’nden sürgün edilmiş bir Jedi'ı kontrol ediyoruz. Galaksi, Jedi’ların neredeyse tamamen yok oluşunun ardından kaos içindeyken, geçmişimizin gölgeleriyle yüzleşerek hem kendi kaderimizi hem de yanımıza katılan yoldaşların yolunu belirliyoruz. Star Wars: Knights of the Old Republic II, sıra tabanlı zar mekaniğine dayanan ama gerçek zamanlı işleyen çatışma sistemiyle klasik BioWare formülünü sürdürüyor. Işın kılıçları, Güç yetenekleri ve diyalog seçimleri, karakterimizin aydınlık ya da karanlık tarafa yaklaşmasını doğrudan etkiliyor. Mobil sürüm ise dokunmatik kontroller ve optimize edilmiş arayüzle bu kapsamlı uzay operasını taşınabilir hâle getiriyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

2️⃣ Baldur’s Gate II (Enhanced Edition)

Tam Boyutta Gör RPG tarihinin en saygın yapımlarından biri olan Baldur’s Gate II, klasik CRPG deneyimini mobil cihazlara taşıyarak türün köklerine dönmek isteyen oyuncular için güçlü bir alternatif sunuyor. Orijinal oyunun modernleştirilmiş versiyonu olan Enhanced Edition, hem teknik iyileştirmeler hem de ek içeriklerle zenginleştirilmiş bir paket sunuyor.

Oyunda, Bhaal’ın çocuğu olan karakterimizi unutulmaz bir maceranın içinde buluyoruz. Hikâye boyunca Amn topraklarında yol alırken politik entrikalar, büyü savaşları ve kişisel hesaplaşmalarla karşılaşıyoruz. Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, gerçek zamanlı ama duraklatılabilir dövüş sistemiyle taktiksel derinlik sunarken; geniş diyalog seçenekleri, yoldaş görevleri ve oyuncu seçimlerine bağlı gelişen ilişkileriyle rol yapma tarafını güçlü tutuyor. Mobil versiyon ise dokunmatik arayüze uyarlanmış kontrolleri sayesinde bu devasa macerayı taşınabilir hâle getiriyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

3️⃣ The Banner Saga

Tam Boyutta Gör Bağımsız RPG sahnesinin en güçlü anlatılarından birini sunan The Banner Saga, İskandinav mitolojisinden beslenen karanlık atmosferi ve el çizimi sanat tasarımıyla öne çıkıyor. Strateji ile rol yapma unsurlarını dengeli biçimde harmanlayan yapım, mobilde de yoğun ve dramatik bir deneyim sunuyor.

Oyunda dünyanın sonuna yaklaşılırken hayatta kalmaya çalışan bir kervanın liderliğini üstleniyoruz. Yolculuk sırasında verdiğimiz kararlar yalnızca hikâyeyi değil, grubumuzun moralini, kaynaklarını ve hayatta kalma şansını da doğrudan etkiliyor. The Banner Saga’nın sıra tabanlı savaş sistemi ise zırh ve can dengesine dayalı özgün yapısıyla dikkat çekiyor; yanlış bir hamle sevilen bir karakterin kalıcı olarak kaybedilmesine yol açabiliyor. Hem stratejik derinliği hem de seçimlerin ağır sonuçlarıyla oyun, mobil platformda bile oldukça yoğun ve duygusal bir RPG deneyimi vadediyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

4️⃣ Stardew Valley

Tam Boyutta Gör Bağımsız oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Stardew Valley, sakin temposu ve derin oynanışıyla mobilde de uzun saatler boyunca keyifle oynanabilecek bir deneyim sunuyor. İlk bakışta bir çiftlik simülasyonu gibi görünse de, sunduğu rol yapma unsurları ve karakter etkileşimleriyle RPG türünün de güçlü temsilcilerinden biri hâline geliyor.

Oyunda şehir hayatından kaçıp büyükbabanızdan miras kalan çiftliğe yerleşen bir karakteri kontrol ediyoruz. Tarlaları ekip biçmek, hayvan yetiştirmek ve madenlerde kaynak toplamak günlük rutinin bir parçası olurken; Pelican Town sakinleriyle kurduğumuz ilişkiler oyunun asıl ruhunu oluşturuyor. Stardew Valley, her biri kendine özgü hikâyeye sahip karakterlerle arkadaşlık kurma, romantik ilişkiler geliştirme ve kasabanın kaderini şekillendirme imkânı sunuyor. Mevsim döngüsü, festivaller, görevler ve karakter gelişimi sistemi sayesinde oyun, mobil platformda bile şaşırtıcı derecede kapsamlı ve uzun soluklu bir RPG deneyimi vadediyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

5️⃣ Disco Elysium

Tam Boyutta Gör Disco Elysium, çatışmayı neredeyse tamamen zihinsel düzleme taşıyarak RPG türüne alışılmadık bir yaklaşım getirdi. Klasik anlamda bir savaş sistemi sunmak yerine diyaloglara, iç monologlara ve karakterin psikolojik yapısına odaklanan oyun, rol yapmayı kelimenin tam anlamıyla merkeze koyuyor.

Oyunda, hafızasını kaybetmiş ve ağır bir cinayet vakasını çözmekle görevlendirilmiş bir dedektifi kontrol ediyoruz. Revachol adlı politik ve ekonomik çöküş içindeki şehirde soruşturma yürütürken, karakterimizin zihnindeki farklı kişilik özellikleri adeta ayrı karakterler gibi bizimle konuşuyor. Empati, otorite, mantık ya da içgüdü gibi yetenekler sadece istatistik değil; diyalogları ve olaylara bakış açımızı doğrudan şekillendiren unsurlar. Çatışmalar ise çoğunlukla sözlü ve ideolojik düzeyde yaşanıyor. Disco Elysium, oyuncunun dünya görüşünü ve tercihlerini hikâyenin merkezine yerleştirerek türün en özgün ve cesur örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

6️⃣ Planescape: Torment (Enhanced Edition)

Anlatı gücüyle RPG tarihinde ayrı bir yerde duran Planescape: Torment, felsefi derinliği ve sıra dışı dünyasıyla mobilde de benzersiz bir deneyim sunuyor. Klasik izometrik RPG formülünü diyalog ve karakter yazımıyla zirveye taşıyan yapım, yıllar sonra gelen Enhanced Edition sürümüyle modern cihazlara da uyarlanmış durumda.

Oyunda ölümsüz bir adam olan “The Nameless One”ı kontrol ediyoruz. Kim olduğunu, geçmişte neler yaptığını ve neden tekrar tekrar hayata döndüğünü hatırlamayan bu karakter, Sigil adlı çok katmanlı ve tuhaf bir şehirde kendi kimliğinin izini sürüyor. Hikâye boyunca karşılaştığımız yoldaşlar en az ana karakter kadar derin ve travmatik geçmişlere sahip; diyalog seçenekleri ise çoğu zaman dövüşten daha belirleyici oluyor. Planescape: Torment, gerçek zamanlı ama duraklatılabilir çatışma sistemine sahip olsa da asıl gücünü kelimelerden, seçimlerden ve varoluşsal sorgulamalardan alıyor. Mobil versiyon, metin ağırlıklı yapısını rahat okunabilir arayüzle destekleyerek bu kült klasiği taşınabilir hâle getiriyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

7️⃣ Icewind Dale: Enhanced Edition

Tam Boyutta Gör Klasik izometrik RPG geleneğinin en saf temsilcilerinden biri olan Icewind Dale, taktiksel dövüşe odaklanan yapısıyla mobilde de sağlam bir RPG deneyimi sunuyor. Baldur’s Gate ile aynı kuralları temel alsa da hikâye anlatımından çok parti yönetimi ve savaş stratejisine ağırlık vermesiyle ayrışıyor.

Oyunda kendi oluşturduğumuz altı kişilik bir maceracı grubuyla Forgotten Realms evreninin kuzeyindeki buzlarla kaplı Icewind Dale bölgesine adım atıyoruz. Tehdit altındaki kasabaları savunurken zindanlar, büyücü kuleleri ve antik kalıntılar arasında zorlu çatışmalara giriyoruz. Icewind Dale: Enhanced Edition, gerçek zamanlı ama duraklatılabilir savaş sistemiyle dikkatli konumlanma ve büyü yönetimi gerektiriyor. Enhanced Edition sürümü yeni görevler, ek sınıflar ve teknik iyileştirmelerle içeriği genişletirken; mobil versiyon da dokunmatik kontrollerle bu yoğun taktiksel deneyimi taşınabilir hâle getiriyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

8️⃣ Genshin Impact

Tam Boyutta Gör Açık dünya aksiyon RPG denince son yıllarda en çok konuşulan yapımlardan biri olan Genshin Impact, mobil platformda sunduğu teknik kalite ve içerik zenginliğiyle dikkat çekiyor. Anime estetiğini geniş keşif alanları ve dinamik savaş sistemiyle birleştiren oyun, ücretsiz yapısına rağmen büyük bütçeli projelerle yarışan bir deneyim sunuyor.

Oyunda kayıp kardeşini arayan “Traveler” karakterini kontrol ederek Teyvat adlı fantastik dünyayı keşfe çıkıyoruz. Her biri farklı elementlere ve yeteneklere sahip karakterlerden oluşan bir ekip kurarak gerçek zamanlı savaşlara katılıyor, element kombinasyonlarıyla stratejik avantajlar elde ediyoruz. Genshin Impact’in temel gücü; keşif, karakter hikâyeleri ve düzenli olarak gelen yeni bölgelerle sürekli genişleyen dünyasında yatıyor. Mobil sürüm, çapraz platform desteği sayesinde ilerlemeyi diğer cihazlarla senkronize edebilme imkânı sunarken; dokunmatik kontrollerle de bu büyük açık dünyayı cebimize taşıyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

9️⃣ Zenless Zone Zero

Tam Boyutta Gör Genshin Impact gibi HoYoverse'in elinden çıkmış bir diğer RPG oyunu olan Zenless Zone Zero, mobil platformda dikkat çeken yapımlardan biri. Post-apokaliptik ama neon ışıklarla bezeli bir metropol atmosferi sunan oyun, anime estetiğini hızlı ve gösterişli çatışmalarla birleştiriyor.

Oyunda “Proxy” adı verilen bir rehberi kontrol ederek New Eridu adlı şehrin tehlikeli bölgelerine, yani Hollows’a giren ajan ekiplerine destek oluyoruz. Farklı rollere ve dövüş tarzlarına sahip karakterlerden oluşan üç kişilik takımlar kurarak gerçek zamanlı savaşlara katılıyor, kombolar ve karakter değişimleriyle akıcı bir tempo yakalıyoruz. Zenless Zone Zero, hem görev temelli ilerleyişi hem de karakter hikâyelerine verdiği önemle aksiyon tarafını güçlü bir anlatıyla destekliyor. Mobil sürüm ise hızlı refleks gerektiren dövüş sistemini dokunmatik kontrollerle uyumlu hâle getirerek bu enerjik deneyimi cepte erişilebilir kılıyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

🔟 Where Winds Meet

Tam Boyutta Gör Ücretsiz (free-to-play) bir oyun olan Where Winds Meet, son dönemde mobil cihazlara gelmiş en dikkat çekici aksiyon-RPG oyunlarından biri.

Açık dünyada geçen bir multiplayer (MMORPG) oyunu olan Where Winds Meet, Song Hanedanlığı’nın son döneminde, savaşın ve siyasal çöküşün ortasında kendi yolunu arayan isimsiz bir savaşçının hikâyesini anlatıyor. Oyuncular, dövüş sanatlarını, felsefi seçimleri ve keşif özgürlüğünü bir araya getiren geniş bir dünyada ilerliyor. Hikâye boyunca politik entrikalar, kişisel intikamlar ve sadakat kavramı sürekli sınanıyor. Oyun, klasik wuxia anlatısını modern oyun tasarımıyla harmanlayarak hem stilize dövüş sahneleri hem de karakter odaklı anlatım sunuyor.

Android sürümü || iOS Sürümü

