Rol yapma oyunlarından hoşlananların kaçırmaması gereken en iyi RPG oyunları

Rol yapma oyunları, yani RPG’ler, oyuncuya yalnızca bir karakteri yönetme değil, bir dünyada gerçekten var olma hissi sunar. Yıllar içinde, masaüstü kökenlerinden beslenen klasik CRPG’lerden Japon ekolünün duygusal ve stilize JRPG’lerine, devasa açık dünyalara sahip aksiyon RPG’lerden izometrik oyunlara kadar tür sayısız kola ayrıldı. Ancak hepsinin ortak noktası, oyuncuya bir rol verme ve o rolün sonuçlarını hissettirme gücü.
Bugüne Kadar Çıkmış En İyi RPG Oyunları
Bu listemizde, bugüne kadar çıkmış en iyi RPG oyunlarını derledik. Listeyi hazırlarken sadece teknik başarılarıyla değil; dünyaları, karakterleri, hikâye anlatımı, oynanış derinliği ve oyuncu seçimlerine tanıdıkları alanla da öne çıkan yapımları tercihi ettik. PC ve konsol tarafında bulabileceğinz dev bütçeli açık dünya oyunlarında, mobil cihazınızda oynayabileceğiniz oyunlara kadar unutulmaz pek çok yapımı listemizde bulabilirsiniz.
- Baldur’s Gate 3
- Elden Ring
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Mass Effect: Legendary Edition
- Dragon Age: Origins
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Fallout: New Vegas
- Kingdom Come: Deliverance II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Persona 5 Royal
- Hogwarts Legacy
- Red Dead Online
- Fable II
- Divinity: Original Sin II
- Cyberpunk 2077
1️⃣ Baldur's Gate 3
Oyunda zihnine yerleştirilen gizemli bir parazit yüzünden ölümcül bir dönüşüm tehdidiyle karşı karşıya kalan bir karakteri yönetiyoruz. Bu süreçte farklı ırk ve sınıflardan oluşan yoldaşlarla ekip kuruyor, her biri kendi geçmişine ve ajandasına sahip karakterlerle ilişkiler geliştiriyoruz. Savaş sistemi tamamen sıra tabanlı ilerlese de çevresel etkileşimler, yükseklik avantajı ve büyü kombinasyonları sayesinde son derece dinamik bir yapıya kavuşuyor. Baldur's Gate 3’ün belki de en güçlü yanı ise oyuncuya tanıdığı özgürlük; diyaloglarda yapılan seçimlerden görevlerin çözülme biçimine kadar neredeyse her karar dünyanın akışını ve karakterlerin kaderini doğrudan etkiliyor. Bu yönüyle oyun, tekrar tekrar oynamaya da son derece uygun.
2️⃣ Elden Ring
Elden Ring, Souls formülünü geniş bir açık dünyaya taşıyarak aksiyon RPG türünde yeni bir standart belirledi. FromSoftware’in zorlu ama ödüllendirici oynanış anlayışı, bu kez keşfe açık devasa bir harita ve daha serbest bir ilerleme yapısıyla birleşiyor. Oyunda, kaosa sürüklenmiş fantastik bir dünyada, seçilmiş bir savaşçı (Tarnished) olarak yol alıyoruz. Amacımız, yarı tanrıları alt ederek Büyük Rünleri toplamak ve düzeni yeniden kurmak. Savaş sistemi her zamanki gibi dikkatli zamanlama, dayanıklılık yönetimi ve düşman hareketlerini okuma üzerine kurulu. Diğer From Software oyunları gibi Elden Ring de unutulmaz boss dövüşleri ile dolu. Ancak açık dünya yapısı sayesinde oyuncular zorlu bir boss’a takıldığında farklı bölgelere yönelerek güçlenebiliyor. Büyüler, silah çeşitliliği ve karakter gelişim seçenekleri son derece geniş bir yapı sunarken, Game of Thrones'un ünlü yazarı George R. R. Martin’in katkıda bulunduğu arka plan hikâyesi de bu karanlık evrene mitolojik bir derinlik kazandırıyor. Elden Ring, keşif duygusunu ve meydan okumayı aynı potada eriten eşsiz bir RPG deneyimi sunuyor.
3️⃣ The Witcher 3
Oyunda, canavar avcısı Geralt of Rivia’yı kontrol ediyoruz. Kehanetlerin merkezindeki Ciri’yi bulmak için savaşın parçaladığı krallıkları dolaşırken hem kadim yaratıklarla hem de insan doğasının karanlık yüzüyle karşılaşıyoruz. Sözleşmeler, yan görevler ve ana hikâye arasında keskin bir kalite farkı bulunmuyor; çoğu görev gri ahlaki alanlarda geziniyor ve oyuncuyu net bir doğru-yanlış çizgisinden uzaklaştırıyor. Kılıç dövüşü, iksir kullanımı ve işaret adı verilen büyülerle desteklenen savaş sistemi akıcı bir yapı sunarken, verilen kararlar bazı karakterlerin ve bölgelerin kaderini kalıcı biçimde etkileyebiliyor. The Witcher 3, güçlü anlatımı ve yaşayan dünyasıyla RPG türünün en etkileyici örneklerinden biri olarak bugün bile oyunculara unutulmaz bir deneyim sunabiliyor.
4️⃣ Mass Effect: Legendary Edition
Oyuncular, insanlığın galaktik arenadaki yerini belirleyecek bir krizin ortasında Komutan Shepard’ı kontrol ediyor. Kadim bir tehdit olan Reaper’ların dönüşü yaklaşırken, farklı ırklardan müttefikler edinmek, zorlu diplomatik kararlar almak ve kader belirleyici seçimler yapmak gerekiyor. Seri boyunca verilen kararlar sadece anlık sonuçlar doğurmuyor; bir oyunda alınan kararın etkisi sonraki oyunda bile hissedilebiliyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla ilerleyen çatışmalar, rol yapma unsurları ve derin karakter ilişkileriyle Mass Effect: Legendary Edition, hem aksiyon hem de hikâye tarafında güçlü bir denge kurarak RPG türünün en unutulmaz serilerinden birini yeniden deneyimleme fırsatı sunuyor.
5️⃣ Dragon Age: Origins
Oyunda, Thedas kıtasını tehdit eden Blight felaketine karşı son savunma hattı olan Grey Wardens saflarına katılan bir karakteri yönetiyoruz. Seçtiğimiz ırk ve “origin” (köken) hikâyesi, hem başlangıç bölümünü hem de dünya ile kurduğumuz ilişkiyi doğrudan etkiliyor. Parti tabanlı ve duraklatılabilir gerçek zamanlı savaş sistemi, taktik planlamayı ön plana çıkarırken; Alistair, Morrigan ve Leliana gibi yoldaşlarla kurulan ilişkiler hikâyeye duygusal bir derinlik katıyor. Mass Effect serisi gibi Dragon Age: Origins de oyuncunun aldığı kararların krallıkların kaderini belirlediği, gri tonlarla bezeli bir dünyada geçen güçlü bir rol yapma deneyimi sunuyor.
6️⃣ The Elder Scrolls V: Skyrim
Bethesda’nın yarattığı devasa Tamriel evreninin kuzey topraklarında geçen oyun, oyuncuya neredeyse sınırsız bir keşif ve rol yapma özgürlüğü sunuyor. Oyunda, ejderhaların geri dönüşüyle sarsılan Skyrim’de kaderi özel bir güce bağlı olan Dragonborn karakterini kontrol ediyoruz. Ana hikâye, antik ejderha Alduin’i durdurma mücadelesine odaklansa da oyunun asıl gücü yan görevlerinde ve fraksiyon hikâyelerinde yatıyor. Hırsızlar Loncası’na katılmak, Dark Brotherhood için suikastler düzenlemek ya da College of Winterhold’da büyücülük eğitimi almak tamamen oyuncunun tercihi. Yetenek tabanlı ilerleme sistemi sayesinde hangi silahı ya da büyüyü kullanırsanız o alanda gelişiyor, karakterinizi oynayış tarzınıza göre şekillendiriyorsunuz. The Elder Scrolls V: Skyrim, sunduğu özgürlük hissi ve yaşayan dünyasıyla RPG türünün en önemli örneklerinden biri.
7️⃣ Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas, kıyamet sonrası bir dünyada geçen serinin açık dünya yapısını derin diyalog seçenekleri ve keskin politik çatışmalarla birleştirerek oyuncuya gerçek anlamda özgürlük tanıyor. Oyunda, bir suikast girişiminden sağ kurtulan Courier karakterini kontrol ediyoruz. Hafızamızı geri kazanmaya ve kayıp bir paketin gizemini çözmeye çalışırken kendimizi New Vegas üzerindeki güç mücadelesinin tam ortasında buluyoruz. NCR, Caesar’s Legion ve Mr. House gibi farklı fraksiyonlar arasında taraf seçmek ya da hepsine karşı bağımsız bir yol izlemek tamamen oyuncuya bırakılıyor. S.P.E.C.I.A.L. sistemi, beceri temelli diyaloglar ve çok katmanlı görev tasarımları sayesinde neredeyse her problem birden fazla şekilde çözülebiliyor. Fallout: New Vegas, seçimlerin gerçekten anlamlı olduğu ve dünyanın bu seçimlere göre şekillendiği nadir RPG’lerden biri olarak, bugün bile keyifli bir deneyim sunuyor.
8️⃣ Kingdom Come: Deliverance II
Oyunda yine Henry karakterinin gözünden 15. yüzyıl Bohemya’sına tanıklık ediyoruz. Ancak bu kez karşı karşıya kaldığımız çatışmalar daha büyük, politik entrikalar daha karmaşık ve savaşın sonuçları çok daha yıkıcı. Kingdom Come: Deliverance II, dövüş sistemini daha akıcı hâle getirerek hem yakın dövüşte hem de okçulukta daha doğal bir kontrol sunuyor. Oyunun belki de en etkileyici yanı ise rol yapma konusunda oyunculara oldukça geniş imkânlar sunuyor olması.
9️⃣ Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı savaşlara gerçek zamanlı mekanikler de ekleyerek türe yeni bir soluk getiriyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki vermeyi gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Büyüleyici ama acımasız bir dünyada geçen Clair Obscur: Expedition 33'ün belki de en etkileyici yanı ise hikâyesi. Bu evrende insanların öleceği yaş "Paintress" adı verilen gizemli bir figür tarafından belirleniyor. Paintress her yıl yeni bir sayı belirliyor ve o yaştaki herkes yılın sonunda ölüyor. Bu çarpık düzenin sırlarını çözmek için her yıl yeni bir sefer (expedition) düzenleniyor; ama her seferinde sonuç hüsran oluyor. Clair Obscur: Expedition 33, kaderlerini kabullenmek yerine bu düzeni bozmak için bir yolculuğa çıkan 33. seferin hikâyesini anlatıyor.
🔟 Persona 5 Royal
Oyunda, haksız yere suçlanarak Tokyo’da yeni bir hayata başlayan bir lise öğrencisini kontrol ediyoruz. Gündüzleri sıradan bir öğrenci hayatı sürerken, geceleri “Phantom Thieves” ekibiyle birlikte insanların çarpık arzularının somutlaştığı saraylara girerek onların kalplerini değiştirmeye çalışıyoruz. Sıra tabanlı savaş sistemi, oyunun RPG tarafından doğrudan etkileniyor. Çünkü “Confidant” sistemi sayesinde kurulan sosyal bağlar hem hikâyeyi hem de savaş performansını etkiliyor. Persona 5 Royal, zaman yönetimi, karakter ilişkileri ve stil sahibi sunumuyla, özellikle JRPG oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.
11) Hogwarts Legacy
Oyunda, geç yaşta Hogwarts’a kabul edilen ve kadim bir büyü türünü kullanma yeteneğine sahip bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Derslere katılıyor, büyüler öğreniyor, Hogsmeade ve çevresindeki bölgeleri keşfediyor ve gizli bir tehdidin izini sürüyoruz. Savaş sistemi büyü kombinasyonları üzerine kurulu; farklı büyüleri zincirleme kullanarak düşmanları havaya savurmak, dondurmak ya da etkisiz hâle getirmek mümkün. Görev yapısı ve karakter gelişimi oyuncuya belirli bir özgürlük tanırken, seçimler bazı diyalogları ve ilişkileri etkileyebiliyor. Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenini deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.
12) Red Dead Online
Vahşi Batı atmosferini ancak Rockstar Games'in yapabileceği bir büyüklükte ve detaylılıkta sunan Red Dead Online, neredeyse her köşesi özenle hazırlanmış bir açık dünyaya sahip. Oyunda, hapishaneden çıkan ve intikam arayışıyla yola koyulan bir karakter yaratıyoruz. Ancak hikâye kısa sürede yerini serbest bir ilerleme yapısına bırakıyor. Tüccar, koleksiyoncu, ödül avcısı ya da kaçak içki üreticisi gibi farklı roller üstlenerek para kazanmak ve karakteri geliştirmek mümkün. Görevler, serbest etkinlikler ve diğer oyuncularla yaşanan beklenmedik karşılaşmalar, dünyayı canlı tutuyor. At bakımı, kamp sistemi, doğada avlanarak hayatta kalma gibi detaylar, özellikle RPG deneyimi peşinde olanlara geniş imkânlar sunuyor.
13) Fable II
Oyunda, çocukluk travmasıyla başlayan kişisel bir intikam hikâyesinin peşine düşen bir kahramanı kontrol ediyoruz. Ancak bu yolculuk sadece ana görevlerden ibaret değil; oyunun merkezinde yer alan “iyi-kötü” ve “saf-yozlaşmış” eksenleri, karakterin görünümünden halkın ona verdiği tepkilere kadar pek çok unsuru değiştiriyor. Savaş sistemi yakın dövüş, menzilli silahlar ve büyü arasında akıcı geçişler yapmaya izin verirken; ev satın almak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi sosyal mekanikler de Albion’u yaşayan bir dünyaya dönüştürüyor.
14) Divinity Original Sin II
Oyunda, “Sourcerer” olarak damgalanmış ve güçleri yüzünden hapsedilmiş bir karakteri kontrol ediyoruz. Hikâye ilerledikçe ilahi bir varlığa dönüşme potansiyeline sahip olduğumuzu öğreniyor ve Rivellon’un kaderini belirleyecek bir güç mücadelesinin ortasına sürükleniyoruz. Sıra tabanlı savaş sistemi; element kombinasyonları ve çevresel avantajlarla son derece stratejik bir yapı sunuyor. Diyaloglarda ve görev tasarımlarında ise neredeyse her soruna farklı bir yaklaşım mümkün; diplomasi, hırsızlık, ikna ya da doğrudan çatışma tamamen oyuncunun tercihine bırakılmış. Divinity: Original Sin II, rol yapma özgürlüğünü gerçekten hissettiren nadir oyunlardan biri.
15) Cyberpunk 2077
Neon ışıkları altında çürüyen bir metropolde geçen oyunda, paralı asker V karakterini kontrol ediyoruz. Başarısız bir soygunun ardından zihnine yerleşen dijital bir bilinç yüzünden hayatta kalma mücadelesi verirken, bir yandan da şehirdeki güç dengeleriyle yüzleşiyoruz. Keanu Reeves’in canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri, hikâyeye hem ideolojik hem de kişisel bir gerilim katıyor. Savaş sistemi ateşli silahlar, yakın dövüş ve siber implant yetenekleri arasında serbest geçişe izin verirken; diyalog seçimleri ve görev çözüm yolları karakterin yolunu belirleyebiliyor. Cyberpunk 2077, karakter inşası ve atmosferiyle modern RPG anlayışını distopik bir geleceğe taşıyan iddialı bir yapım.
Android ve iOS için En İyi Mobil RPG Oyunları
Android ya da iOS cihazında iyi bir RPG oyunu oynamak isteyenlerin önünde iki farklı yol bulunuyor: Birincisi Genshin Impact ve Where Winds Meet gibi yeni free-to-play (ücretsiz) oyunlar, ikincisi ise RPG türünü bugünlere getiren klasiklerin mobil portları. Bu oyunlar PC/konsol tarafında biraz fazla eski dursa da mobil tarafında hâlâ keyifle oynanacak deneyimler sunabiliyor. Biz de listemizde bu iki türden de oyunlara yer verdik.
- Star Wars: Knights of the Old Republic II
- Baldur’s Gate II (Enhanced Edition)
- The Banner Saga
- Stardew Valley
- Disco Elysium
- Planescape: Torment (Enhanced Edition)
- Icewind Dale: Enhanced Edition
- Genshin Impact
- Zenless Zone Zero
- Where Winds Meet
1️⃣ Star Wars: Knights of the Old Republic II
Oyunda Jedi Düzeni’nden sürgün edilmiş bir Jedi'ı kontrol ediyoruz. Galaksi, Jedi’ların neredeyse tamamen yok oluşunun ardından kaos içindeyken, geçmişimizin gölgeleriyle yüzleşerek hem kendi kaderimizi hem de yanımıza katılan yoldaşların yolunu belirliyoruz. Star Wars: Knights of the Old Republic II, sıra tabanlı zar mekaniğine dayanan ama gerçek zamanlı işleyen çatışma sistemiyle klasik BioWare formülünü sürdürüyor. Işın kılıçları, Güç yetenekleri ve diyalog seçimleri, karakterimizin aydınlık ya da karanlık tarafa yaklaşmasını doğrudan etkiliyor. Mobil sürüm ise dokunmatik kontroller ve optimize edilmiş arayüzle bu kapsamlı uzay operasını taşınabilir hâle getiriyor.
2️⃣ Baldur’s Gate II (Enhanced Edition)
Oyunda, Bhaal’ın çocuğu olan karakterimizi unutulmaz bir maceranın içinde buluyoruz. Hikâye boyunca Amn topraklarında yol alırken politik entrikalar, büyü savaşları ve kişisel hesaplaşmalarla karşılaşıyoruz. Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, gerçek zamanlı ama duraklatılabilir dövüş sistemiyle taktiksel derinlik sunarken; geniş diyalog seçenekleri, yoldaş görevleri ve oyuncu seçimlerine bağlı gelişen ilişkileriyle rol yapma tarafını güçlü tutuyor. Mobil versiyon ise dokunmatik arayüze uyarlanmış kontrolleri sayesinde bu devasa macerayı taşınabilir hâle getiriyor.
3️⃣ The Banner Saga
Oyunda dünyanın sonuna yaklaşılırken hayatta kalmaya çalışan bir kervanın liderliğini üstleniyoruz. Yolculuk sırasında verdiğimiz kararlar yalnızca hikâyeyi değil, grubumuzun moralini, kaynaklarını ve hayatta kalma şansını da doğrudan etkiliyor. The Banner Saga’nın sıra tabanlı savaş sistemi ise zırh ve can dengesine dayalı özgün yapısıyla dikkat çekiyor; yanlış bir hamle sevilen bir karakterin kalıcı olarak kaybedilmesine yol açabiliyor. Hem stratejik derinliği hem de seçimlerin ağır sonuçlarıyla oyun, mobil platformda bile oldukça yoğun ve duygusal bir RPG deneyimi vadediyor.
4️⃣ Stardew Valley
Oyunda şehir hayatından kaçıp büyükbabanızdan miras kalan çiftliğe yerleşen bir karakteri kontrol ediyoruz. Tarlaları ekip biçmek, hayvan yetiştirmek ve madenlerde kaynak toplamak günlük rutinin bir parçası olurken; Pelican Town sakinleriyle kurduğumuz ilişkiler oyunun asıl ruhunu oluşturuyor. Stardew Valley, her biri kendine özgü hikâyeye sahip karakterlerle arkadaşlık kurma, romantik ilişkiler geliştirme ve kasabanın kaderini şekillendirme imkânı sunuyor. Mevsim döngüsü, festivaller, görevler ve karakter gelişimi sistemi sayesinde oyun, mobil platformda bile şaşırtıcı derecede kapsamlı ve uzun soluklu bir RPG deneyimi vadediyor.
5️⃣ Disco Elysium
Oyunda, hafızasını kaybetmiş ve ağır bir cinayet vakasını çözmekle görevlendirilmiş bir dedektifi kontrol ediyoruz. Revachol adlı politik ve ekonomik çöküş içindeki şehirde soruşturma yürütürken, karakterimizin zihnindeki farklı kişilik özellikleri adeta ayrı karakterler gibi bizimle konuşuyor. Empati, otorite, mantık ya da içgüdü gibi yetenekler sadece istatistik değil; diyalogları ve olaylara bakış açımızı doğrudan şekillendiren unsurlar. Çatışmalar ise çoğunlukla sözlü ve ideolojik düzeyde yaşanıyor. Disco Elysium, oyuncunun dünya görüşünü ve tercihlerini hikâyenin merkezine yerleştirerek türün en özgün ve cesur örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
6️⃣ Planescape: Torment (Enhanced Edition)
Oyunda ölümsüz bir adam olan “The Nameless One”ı kontrol ediyoruz. Kim olduğunu, geçmişte neler yaptığını ve neden tekrar tekrar hayata döndüğünü hatırlamayan bu karakter, Sigil adlı çok katmanlı ve tuhaf bir şehirde kendi kimliğinin izini sürüyor. Hikâye boyunca karşılaştığımız yoldaşlar en az ana karakter kadar derin ve travmatik geçmişlere sahip; diyalog seçenekleri ise çoğu zaman dövüşten daha belirleyici oluyor. Planescape: Torment, gerçek zamanlı ama duraklatılabilir çatışma sistemine sahip olsa da asıl gücünü kelimelerden, seçimlerden ve varoluşsal sorgulamalardan alıyor. Mobil versiyon, metin ağırlıklı yapısını rahat okunabilir arayüzle destekleyerek bu kült klasiği taşınabilir hâle getiriyor.
7️⃣ Icewind Dale: Enhanced Edition
Oyunda kendi oluşturduğumuz altı kişilik bir maceracı grubuyla Forgotten Realms evreninin kuzeyindeki buzlarla kaplı Icewind Dale bölgesine adım atıyoruz. Tehdit altındaki kasabaları savunurken zindanlar, büyücü kuleleri ve antik kalıntılar arasında zorlu çatışmalara giriyoruz. Icewind Dale: Enhanced Edition, gerçek zamanlı ama duraklatılabilir savaş sistemiyle dikkatli konumlanma ve büyü yönetimi gerektiriyor. Enhanced Edition sürümü yeni görevler, ek sınıflar ve teknik iyileştirmelerle içeriği genişletirken; mobil versiyon da dokunmatik kontrollerle bu yoğun taktiksel deneyimi taşınabilir hâle getiriyor.
8️⃣ Genshin Impact
Oyunda kayıp kardeşini arayan “Traveler” karakterini kontrol ederek Teyvat adlı fantastik dünyayı keşfe çıkıyoruz. Her biri farklı elementlere ve yeteneklere sahip karakterlerden oluşan bir ekip kurarak gerçek zamanlı savaşlara katılıyor, element kombinasyonlarıyla stratejik avantajlar elde ediyoruz. Genshin Impact’in temel gücü; keşif, karakter hikâyeleri ve düzenli olarak gelen yeni bölgelerle sürekli genişleyen dünyasında yatıyor. Mobil sürüm, çapraz platform desteği sayesinde ilerlemeyi diğer cihazlarla senkronize edebilme imkânı sunarken; dokunmatik kontrollerle de bu büyük açık dünyayı cebimize taşıyor.
9️⃣ Zenless Zone Zero
Oyunda “Proxy” adı verilen bir rehberi kontrol ederek New Eridu adlı şehrin tehlikeli bölgelerine, yani Hollows’a giren ajan ekiplerine destek oluyoruz. Farklı rollere ve dövüş tarzlarına sahip karakterlerden oluşan üç kişilik takımlar kurarak gerçek zamanlı savaşlara katılıyor, kombolar ve karakter değişimleriyle akıcı bir tempo yakalıyoruz. Zenless Zone Zero, hem görev temelli ilerleyişi hem de karakter hikâyelerine verdiği önemle aksiyon tarafını güçlü bir anlatıyla destekliyor. Mobil sürüm ise hızlı refleks gerektiren dövüş sistemini dokunmatik kontrollerle uyumlu hâle getirerek bu enerjik deneyimi cepte erişilebilir kılıyor.
🔟 Where Winds Meet
Açık dünyada geçen bir multiplayer (MMORPG) oyunu olan Where Winds Meet, Song Hanedanlığı’nın son döneminde, savaşın ve siyasal çöküşün ortasında kendi yolunu arayan isimsiz bir savaşçının hikâyesini anlatıyor. Oyuncular, dövüş sanatlarını, felsefi seçimleri ve keşif özgürlüğünü bir araya getiren geniş bir dünyada ilerliyor. Hikâye boyunca politik entrikalar, kişisel intikamlar ve sadakat kavramı sürekli sınanıyor. Oyun, klasik wuxia anlatısını modern oyun tasarımıyla harmanlayarak hem stilize dövüş sahneleri hem de karakter odaklı anlatım sunuyor.
En İyi RPG Oyunları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 36475Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi