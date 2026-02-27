Subway Surfers City ile oyun dinamiğine yeni dokunuşlar geldi

Subway Surfers City geldi
İlk oyunun ana mekaniğini koruyan Subway Surfers City daha iyi hale getirilmiş görseller ve animasyonlar ile daha yoğun bir tecrübe sunuyor. Oyuncular atlama ve kayma hareketi dışında artık zıplama ve yere darbe vurma hareketiyle tahtaları kırarak altınları toplayabiliyor.
Diğer taraftan belirli sayıda enerji kapsülü toplayarak kaykayınızı aktif hale getiriyorsunuz. Kaykay ile iki kat fazla altın toplanabiliyor. Sakız balonu ile daha yükseğe zıplayabiliyor, mazgallar ile de ikinci bir yükseğe zıplama şansı elde ediyorsunuz.
Şehir gezintisinde ise çok daha farklı bir atmosfer oluşturulmuş. Yaya geçitleri, üst geçitler, inşaat vinçleri gibi pek çok alan oynanabilir hale getirilmiş. Gezinti modunda bölüm geçerek ilerliyorsunuz. Sonsuz koşudan sıkılanlar için ikinci bir alternatif oluyor. Elde ettiğiniz puanlarla karakterinizi geliştiriyor ve yeni karakterler açabiliyorsunuz. Günlük ve haftalık görevler daha fazla eşya elde etmenizi sağlıyor.
