    2013 yapımı Tomb Raider mobil platforma geldi

    2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına çıkan Tomb Raider, tamamen yeniden tasarlanarak mobil platforma getirildi. Tomb Raider reboot, iOS ve Android için indirilebilir.

    tomb raider reboot android & ios indir oyna Tam Boyutta Gör
    Tomb Raider'ın 30. yıl dönümü kutlamaları hız kesmeden devam ediyor. Game of Thrones'tan Sophie Turner'ın ikonik arkeolog Lara Croft rolünde oynadığı yakında vizyona girecek filmin yanı sıra, serinin en beğenilen oyunlarından biri de mobil platforma geldi.

    Android ve iOS için yeniden tasarlandı

    2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360’a çıkış yapan Tomb Raider, Feral Interactive tarafından iOS ve Android için tamamen yeniden geliştirildi. Londra merkezli bu stüdyo, birçok Hitman oyunu da dahil olmak üzere teknik açıdan en iddialı mobil uyarlamaların arkasındaki isim. Mobil sürüm, orijinal oyunun tüm hikayesini ve tüm DLC'lerini içeriyor. Görseller ve performans da modern cihazlar için optimize edilmiş durumda.

    Oyun, Lara Croft'u yeni bir nesle yeniden tanıtan sinematik başlangıç ​​hikayesini koruyor ve Yamatai adasında bir gemi kazasından sonra deneyimsiz bir kaşiften acımasız bir hayatta kalana dönüşümünü anlatıyor. Yeni mobil oyun, tam gamepad uyumluluğunun yanı sıra, hem sol hem de sağ elini kullanan oyuncular için özelleştirilebilir dokunmatik kontroller içeriyor. Daha geleneksel PC oyun deneyimi isteyenler için, fare ve klavye desteği bile mevcut ancak bu yalnızca iPadOS ve Android ile sınırlı.

    120FPS'e kadar oynanış, farklı oyun modları

    Grafik ayarları da çeşitli donanımlara göre uyarlanmış olup, üst düzey cihazların geliştirilmiş dokular ve aydınlatma ile 120 FPS’e ulaşmasını sağlarken, desteklenen modellerde erişilebilirliği de koruyor. Cihazınıza bağlı olarak, aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı ayar var: Grafik modu, yüksek kare hızlarından ziyade görsel kaliteye öncelik verirken, Performans modu biraz daha düşük grafiklerle daha akıcı oyun deneyimi sunuyor. Performans Plus modu, daha da ileri götürüyor; 120 FPS’e kadar kare hızı sunuyor. Ayrıca, hem grafik kalitesini hem de kare hızını azaltarak pil ömrüne öncelik veren Pil Tasarruf modu mevcut.

    Tomb Raider, iOS App Store’da 549 TL, Google Play Store’da 429 TL fiyat etiketiyle yer alıyor.

    Tomb Raider™ Tomb Raider™ Tomb Raider™ Tomb Raider™ Feral Interactive Ltd Aksiyon 9,6 GB

    Tomb Raider™ Tomb Raider™ Tomb Raider™ Tomb Raider™ Aksiyon ₺429,00

