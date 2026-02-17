Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty: Warzone Mobile için nihai kararı verdi. Daha önce mağazalardan kaldırılan ve yeni içerik desteği kesilen yapımın sunucularının 17 Nisan 2026 itibarıyla tamamen çevrimdışı olacağı açıklandı. Böylece mobil battle royale oyununun fişi resmen çekilmiş olacak.

Warzone Mobile için yolun sonu

Warzone Mobile aslında uzun süredir kapanış sürecindeydi. Mayıs 2025'te oyunun listelerden kaldırılacağı ve yeni içerik almayacağı duyurulmuştu. O tarihten bu yana oyun yalnızca mevcut kullanıcılar için erişilebilir durumdaydı. 17 Nisan'dan sonra ise sunucular kapatılacak ve oyun tamamen oynanamaz hale gelecek.

Activision yaptığı açıklamada, oyuncu geri bildirimlerinin Call of Duty serisinin geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini vurgularken odağın Call of Duty: Mobile üzerinde olacağını belirtti. Şirket, mobil tarafta sezonluk içerik ve güncellemelerin süreceğinin altını çiziyor. Warzone deneyimini sürdürmek isteyen oyuncular için ise alternatifler mevcut. Call of Duty: Mobile hâlâ aktif şekilde destekleniyor ve battle royale modu sunuyor.

En iyi futbol oyunları (PC, Konsol, Android & iOS) 3 gün önce eklendi

Ayrıca Call of Duty: Warzone'un PC ve konsol sürümü Xbox, PlayStation, Battle.net ve Steam platformlarında ücretsiz olarak oynanabiliyor. Kaçıranlar için mobil oyun pazarında büyük beklentilerle yola çıkan Warzone Mobile, bir yıl içinde tamamen kapanarak sektör için dikkat çekici bir örnek haline geldi. Bu gelişme, büyük markaların bile mobil tarafta kalıcı başarı yakalamasının garanti olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Call of Duty Warzone Mobile resmen kapanıyor: Tarih açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: