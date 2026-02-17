Giriş
    Call of Duty Warzone Mobile resmen kapanıyor: Tarih açıklandı

    Call of Duty: Warzone Mobile'ın sunucuları 17 Nisan 2026'da tamamen çevrimdışı olacak. Activision mobil battle royale macerasını sonlandırırken Call of Duty: Mobile'a odaklanacak

    Call of Duty Warzone Mobile resmen kapanıyor: Tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Activision, Call of Duty: Warzone Mobile için nihai kararı verdi. Daha önce mağazalardan kaldırılan ve yeni içerik desteği kesilen yapımın sunucularının 17 Nisan 2026 itibarıyla tamamen çevrimdışı olacağı açıklandı. Böylece mobil battle royale oyununun fişi resmen çekilmiş olacak.

    Warzone Mobile için yolun sonu

    Warzone Mobile aslında uzun süredir kapanış sürecindeydi. Mayıs 2025'te oyunun listelerden kaldırılacağı ve yeni içerik almayacağı duyurulmuştu. O tarihten bu yana oyun yalnızca mevcut kullanıcılar için erişilebilir durumdaydı. 17 Nisan'dan sonra ise sunucular kapatılacak ve oyun tamamen oynanamaz hale gelecek.

    Activision yaptığı açıklamada, oyuncu geri bildirimlerinin Call of Duty serisinin geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini vurgularken odağın Call of Duty: Mobile üzerinde olacağını belirtti. Şirket, mobil tarafta sezonluk içerik ve güncellemelerin süreceğinin altını çiziyor. Warzone deneyimini sürdürmek isteyen oyuncular için ise alternatifler mevcut. Call of Duty: Mobile hâlâ aktif şekilde destekleniyor ve battle royale modu sunuyor. 

    Ayrıca Call of Duty: Warzone'un PC ve konsol sürümü Xbox, PlayStation, Battle.net ve Steam platformlarında ücretsiz olarak oynanabiliyor. Kaçıranlar için mobil oyun pazarında büyük beklentilerle yola çıkan Warzone Mobile, bir yıl içinde tamamen kapanarak sektör için dikkat çekici bir örnek haline geldi. Bu gelişme, büyük markaların bile mobil tarafta kalıcı başarı yakalamasının garanti olmadığını bir kez daha gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
