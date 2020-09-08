Aile büyüklerine yönelik TCL MOVETIME MT43A tanıtıldı

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Akıllı saat tanımının kapsamı bugün oldukça genişlemiş durumda. Fitness takibi veya bildirim yansıtma gibi temel ihtiyaçların yanında artık çocukların bağlantıda kalması veya yaşlı insanların takip edilebilmesi için de artık akıllı saatler kullanılıyor.

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TCL MOVETIME MT43A özellikleri ve fiyatı

Daha önce çocuklar için bir akıllı saat piyasaya süren TCL şimdi de aile büyüklerine yönelik olarak bir akıllı saat tanıttı. TCL MOVETIME MT43A akıllı saat modeli aile büyüklerine yardımcı olacak.

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AMOLED dokunmatik bir ekrana sahip olan akıllı saat daha büyük ikonlarla daha iyi bir görüntü sağlıyor. Fitness değerlerini takip eden saat küçük bir bilek hareketiyle 4G üzerinden çağrı yapabiliyor.

Diğer taraftan düzensiz kalp atışlarında kullanıcıya uyarı verme, düşme algılandığında 60 saniye içerisinde konumla birlikte belirlenen kişilere acil durum mesajı atma ve ilaç saatlerini hatırlatma şeklinde özellikleri mevcut. TCL MOVETIME MT43A akıllı saati 199 Avro fiyat etiketine sahip.

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