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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Airbus, ATTOL programı ile tam otonom uçuş dönemini başlatmaya çok yaklaştı

    Avrupalı Airbus, Otonom Taksi, Kalkış ve İniş (Autonomous Taxi, Take-Off & Landing - ATTOL) projesi kapsamındaki tüm safhaları başarıyla tamamlayarak tam otonom uçuş dönemine sağlam bir giriş yaptı.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Airbus, ATTOL programı ile tam otonom uçuş dönemini başlatmaya çok yaklaştı
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    Airbus’ın Haziran 2018’de başlattığı Otonom Taksi, Kalkış ve İniş (Autonomous Taxi, Take-Off & Landing - ATTOL) projesi kapsamında 18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen ve A350-1000 XWB serisi uçağın kendine kendine kalkış yaptığı test sonrası sürdürülen çalışmalar nihayet meyvesini verdi.

    ATTOL projesi ise ilk kalkışı gerçekleştiren uçak, Haziran ayı itibariyle otonom taksi ve iniş safhalarını da başarıyla tamamlayarak tam otonom uçuş döneminin kapısını iyice araladı.

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    ATTOL kapsamında A350-1000 XWB ile 500’den fazla uçuş gerçekleştiren Airbus, “görüntü tanımlama teknolojisi” adını verdiği yöntemde uçağın harici kameralarının da devreye sokulmasıyla söz konusu hava aracının uçuşa yönelik tüm safhaları kendi başına tamamladığını ifade etti. Uçağın adeta bir çift göze sahip olmasını sağlayan teknolojide, uçağın dışında bulunan kameralar, aracın her yönden görüntü almasını sağlıyor.

    Airbus, ATTOL programı ile tam otonom uçuş dönemini başlatmaya çok yaklaştı
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    18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ilk otonom kalkış testi sonrasını takip eden süreçte ise Airbus iniş testlerine odaklandı. Şirket, neredeyse mevcut tüm yolcu uçaklarının GPS ve radyo sinyalleri yardımıyla zaten kendi kendine iniş yapabildiği bir dönemde test uçağını tüm bu altyapı olmadan indirmeye çalıştı. Bu şekilde 30 iniş denemesi yapan şirket, tüm bunlarda başarı elde etmesinin ardından oldukça karmaşık bir süreç olan taksi testlerini de başarıyla tamamlayarak programın zafere ulaştığını duyurdu.

    Airbus, ATTOL programı ile tam otonom uçuş dönemini başlatmaya çok yaklaştı
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    Airbus, havayolu şirketleri arasında popülarite kazanmaya başlayan A350 serisi uçakların, havacılık sektöründe devrim yaratacağına inanıyor. A350 serisi, Virgin Atlantic Havayolları, Delta Air Lines, Fiji Havayolları, Air France, Cathay Pacific, G.Afrika Havayolları, Singapur Havayolları ve Katar Havayolları gibi şirketlerin filosunda bulunuyor.

    Airbus, ATTOL projesinin hayatımıza girmesiyle birlikte uçak pilotlarına olan ihtiyacın ortadan kalkacağı hakkındaki endişelere de değinmiş. Şirkete göre proje, pilotların uçağı kullanmaktan çok stratejik karar verme ve görev yönetimi alanlarına odaklanmasını sağlayacak. Pilotlar, operasyonların merkezindeki yerini koruyacak.



    https://www.fr24news.com/a/2020/07/airbus-autonomous-aircraft-has-just-successfully-completed-taxi-take-off-and-landing-tests-opening-the-door-to-fully-autonomous-flight.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Phantom II (Phantom ) 1 gün
    ATTOL'un esprisi ILS frekansına ihtiyaç duymadan iniş gerçekleştirebilmesi.Zaten otomatık iniş her yolcu uçağında var. Pilot istese tüm inişlerini ILS ile hiçbir şeye dokunmadan geçekleştirebilir.Ancak otomatik iniş için sağlanması gereken kriterler var(görüş vs.)
    Pilotsuz uçaklar bence yakın gelecek için çok uzak bir hayal. Tek pilota inme şansı da bence yok çünkü kokpitteki iş yükü çok fazla.
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    belki ilk etapta tek pilota felan düşer bi 10 yıl öyle gider. sonrası ise pilotsuz uçuşa dönebilir. sabit telefon gibi pilotlarında sonu geliyor gibi. ama 50 yıl sürer bu
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    horozcorc 2 gün
    insanlardan daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. En azından kriz anlarında.
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    fuckulteli 2 gün
    Kara trafiğinden daha yüksek oranda otonom trafiğin olacağını düşünüyorum havada.. En azından ticari uçuşlarda, birkaç on seneye..
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    AC_Hawker (Koray Çakır) 2 gün
    Kimse binmez olm buna hayırdır ya
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