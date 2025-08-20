Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi kuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör TAV Havalimanları, Milas-Bodrum Havalimanı’nda hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini tamamladı. Havalimanının otopark alanında kurulan sistemde, Topcon teknolojisine sahip 11 bin 252 panel kullanıldı. Proje aynı zamanda Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi unvanını da taşıyor.

6,65 MW kurulu güce sahip

Yeni sistem sayesinde havalimanında yılda 4 bin 138 ton karbon salımı önlenecek. Bu rakam, yaklaşık 200 bin ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer bir çevresel katkı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör 6,65 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini devreye alınırken bu sistem, yılda yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üretecek. Bu da 3 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye denk geliyor.

2030’a kadar karbon nötr hedefi

GES yatırımıyla birlikte otopark altyapısında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Panellerin altına entegre edilen aydınlatma ve kamera sistemleriyle güvenlik artırılırken, yeni yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otopark düzenlemeleriyle erişilebilirlik güçlendirildi. Böylece yolculara daha güvenli ve konforlu bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, çevresel etkileri en aza indirmek için uzun vadeli bir strateji izlediklerini belirterek, 2030’a kadar karbon nötr, 2050’ye kadar ise net sıfır emisyon hedeflerine bağlı olduklarını vurguladı. Kayaoğlu, havalimanının Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI EUROPE) Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olduğuna da değindi.

