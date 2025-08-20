Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi kuruldu

6,65 MW kurulu güce sahip
Yeni sistem sayesinde havalimanında yılda 4 bin 138 ton karbon salımı önlenecek. Bu rakam, yaklaşık 200 bin ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer bir çevresel katkı anlamına geliyor.
2030’a kadar karbon nötr hedefi
GES yatırımıyla birlikte otopark altyapısında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Panellerin altına entegre edilen aydınlatma ve kamera sistemleriyle güvenlik artırılırken, yeni yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otopark düzenlemeleriyle erişilebilirlik güçlendirildi. Böylece yolculara daha güvenli ve konforlu bir deneyim sunulması hedefleniyor.
Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, çevresel etkileri en aza indirmek için uzun vadeli bir strateji izlediklerini belirterek, 2030’a kadar karbon nötr, 2050’ye kadar ise net sıfır emisyon hedeflerine bağlı olduklarını vurguladı. Kayaoğlu, havalimanının Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI EUROPE) Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olduğuna da değindi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek