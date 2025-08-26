Giriş
    ABD'li havayolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk ücreti alacak

    ABD'de kilolu yolculardan ek ücret talep eden havayolu şirketi giderek artıyor. Southwest Airlines, 2026 itibarıyla kilolu yolculardan iki koltuk ücreti alacak. 

    ABD'li havayolu şirketi kilolu yolculardan iki kat ücreti alacak Tam Boyutta Gör
    Amerikan havayolu şirketi Southwest Airlines, yüksek kilolu yolculardan iki koltuk ücreti alacak. Ayrıca bugüne kadar tüm yolculara ücretsiz koltuk seçimi hakkı sunan Southwest Airlines, koltuk seçiminde radikal değişikliklere gideceğini duyurdu.

    Southwest Airlines tek koltuğa sığamayan yolculara ücretsiz olarak ek koltuk imkanı sunuyordu. 27 Ocak 2026 tarihinden itibaren ise koltuk sınırını aşan yolcuların rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın alması zorunlu hale getirildi. İki kolçak kapalıyken koltuğa sığmayan yolcular "Plus-Size" olarak tanımlanıyor. “Plus-Size” yolculara iki koltuk satın almayı zorunlu kılan firma sayısı giderek artıyor.

    Bilet satın alırken iki koltuk satın almayan kilolu yolcular, havaalanında ikinci koltuk için bilet satın almaya zorlanacak. Uçuşun tamamen dolu olması nedeniyle ikinci koltuğu alamaması durumunda sonraki uçuşa yönlendirilecek.

    Kilolu olduğu için iki koltuk satın almak zorunda olan yolcular, uçuş dolu değilse ve satın aldığı iki koltuk da aynı ücret sınıfındaysa, uçuştan sonraki 90 gün içerisinde ücret iadesi talep edebilecek.

    Firma ayrıca tüm yolcuları ilgilendiren değişikliğe giderek ücretsiz koltuk seçimi uygulamasını sonlandırıyor. 27 Ocak 2026 tarihinden itibaren koltuk seçimi ücretli olacak.

    ABD'li havayolu şirketleri kilolu yolculardan iki bilet ücreti talep ediyor

    ABD'li havayolu şirketi kilolu yolculardan iki kat ücreti alacak Tam Boyutta Gör
    Southwest Airlines, “Plus-Size” olarak tabir edilen yolculardan ek ücret talep eden tek şirket değil. ABD’de United Airlines, American Airlines ve Delta Air Lines, koltuk kolları kapanmayacak kadar geniş olan yolculardan ek ücret talep ediyor. ABD’de tartışma yaratan bu uygulamaya Kanada “One Person, One Fare” adında bir uygulama uyguluyor. Durumu ne olursa olsun bir yolcudan, bir bilet ücreti alınıyor. İkinci koltuk ücretsiz şekilde tahsis ediliyor. Avrupa’da ise net bir durum olmasa da Lufthansa, Air France, British Airways gibi çeşitli havayolu şirketleri ek ücret talep edebiliyor. Türkiye’de ise kilolu yolculardan herhangi bir şekilde ek ücret talep edilmiyor.
    Kaynakça https://edition.cnn.com/2025/08/26/travel/southwest-airlines-plus-size-seating-rule-hnk https://www.foxbusiness.com/economy/southwest-rolls-out-new-conditions-plus-size-passenger-refunds
    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

