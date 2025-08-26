ABD'li havayolu şirketi kilolu yolculardan iki koltuk ücreti alacak

Southwest Airlines tek koltuğa sığamayan yolculara ücretsiz olarak ek koltuk imkanı sunuyordu. 27 Ocak 2026 tarihinden itibaren ise koltuk sınırını aşan yolcuların rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın alması zorunlu hale getirildi. İki kolçak kapalıyken koltuğa sığmayan yolcular "Plus-Size" olarak tanımlanıyor. “Plus-Size” yolculara iki koltuk satın almayı zorunlu kılan firma sayısı giderek artıyor.
Bilet satın alırken iki koltuk satın almayan kilolu yolcular, havaalanında ikinci koltuk için bilet satın almaya zorlanacak. Uçuşun tamamen dolu olması nedeniyle ikinci koltuğu alamaması durumunda sonraki uçuşa yönlendirilecek.
Kilolu olduğu için iki koltuk satın almak zorunda olan yolcular, uçuş dolu değilse ve satın aldığı iki koltuk da aynı ücret sınıfındaysa, uçuştan sonraki 90 gün içerisinde ücret iadesi talep edebilecek.
Firma ayrıca tüm yolcuları ilgilendiren değişikliğe giderek ücretsiz koltuk seçimi uygulamasını sonlandırıyor. 27 Ocak 2026 tarihinden itibaren koltuk seçimi ücretli olacak.
ABD'li havayolu şirketleri kilolu yolculardan iki bilet ücreti talep ediyor