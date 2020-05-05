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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Airbus hem bomba hem de viral hastalıkları koklayacak “elektronik burun” geliştiriyor

    Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc., havalimanı ve uçaklarda kullanılabilecek bir elektronik burun geliştiriyor. Söz konusu cihaz, bomba ve virüsleri tespit etme potansiyeline sahip.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Airbus hem bomba hem de viral hastalıkları koklayacak “elektronik burun” geliştiriyor
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    Avrupalı havacılık devi Airbus, Silikon Vadisi merkezli Koniku Inc. adlı girişimle geliştirdiği bir cihazı yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Denizanası görünümlü cihaz, içindeki canlı hücrelerden yapılmış sensörlerle bombalarda kullanılan kimyasalları tespit edebiliyor. Airbus, aynı cihazın ileride KOVİD-19 gibi hastalıklara neden olan virüsleri de “koklayarak” tespit edebileceğine inanıyor.

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    Havalimanı, uçaklar ve ihtiyaç olan diğer yerlerde kullanılabilecek cihaz istenilen yüzeye yapıştırılarak kullanılıyor. Söz konusu teknoloji hakkında Financial Times'a açıklamalarda bulunan Koniku Inc.’in sahibi Oshiorenoya Agabi’ye göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğu size raporluyor. Agabi, cihazı geliştirirken Hek (İnsan embriyonik böbrek 293 hücreleri) hücreleri ya da astrositler (beyin hücreleri) kullandıklarını ve genetik mühendislik yoluyla bunlara koku alma reseptörleri eklediklerini belirtmiş.

    Airbus hem bomba hem de viral hastalıkları koklayacak “elektronik burun” geliştiriyor
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    Airbus’ın rekor zarar açıkladığı ve sektörün kurtulması için yolcuların güveninin tekrar kazanılması gerektiğinin belirtildiği bir dönemde gündeme gelen teknoloji, yetkililere göre isteneni verebilirse yolcuları tekrar uçmaya ikna edebilme potansiyeli taşıyor.

    Havacılık endüstrisi için hayati önem taşıyan “koku tespiti” hali hazırda çoğunlukla eğitimli köpekler tarafından yapılıyor. Ancak havalimanı gibi yerlerde her daim özel köpekler bulundurmak da ne yazık ki mümkün değil.

    Airbus hem bomba hem de viral hastalıkları koklayacak “elektronik burun” geliştiriyor
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    Henüz prototip aşamasında olan cihaz için ise denemelere bu yıl içinde başlanacak. Bunun için seçilen havalimanlarındaki görüntüleme bölmelerine yerleştirilecek cihazların ardından yılsonunda ise gerçek dünya testlerine başlanacak.



    https://interestingengineering.com/airbus-to-deploy-bomb-sniffing-electronic-noses-that-may-also-sniff-out-viral-diseases Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 hf.
    Ne yaparsanız yapın, bir köpeğin burnunun koklama yeteneğine sahip olmanız çok zor.
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    cengizhan72 (cengiz han) 1 hf.
    Desene artık uçaktayken metan gazı salamıyacağız :P
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