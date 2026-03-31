Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Airbus’tan kamikaze dronlara karşı yeni hamle: “Bird of Prey”

    Airbus’un “Bird of Prey” adlı otonom önleyici dronu, kamikaze İHA’lara karşı ilk testini başarıyla tamamladı. Maliyet etkinliğini hedefleyen sistem, NATO’ya entegre çalışabilecek.

    Airbus, modern savaş sahasında giderek artan düşük maliyetli hava tehditlerine karşı geliştirdiği yeni nesil önleyici sisteminin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şirket, “Bird of Prey” adını verdiği otonom önleyici dronunun test uçuşunun sorunsuz tamamlandığını duyurdu. Almanya’nın kuzeyindeki bir askeri eğitim sahasında gerçekleştirildi test kapsamında sistem, simüle edilen bir kamikaze dronu tespit ederek etkisiz hale getirdi.

    Gelişmiş otonom yeteneklere sahip

    Test sırasında Bird of Prey, hedefini tespit etme, takip etme ve sınıflandırma süreçlerini tamamen otonom şekilde gerçekleştirdi. Ardından Frankenburg Technologies ile birlikte geliştirilen Mark I havadan havaya füze ile hedefe angajman sağladı. Bu gösterim, özellikle düşük maliyetli ancak yüksek tehdit oluşturan insansız hava araçlarına karşı geliştirilen çözümlerin hız kazandığını ortaya koyuyor.

    Günümüzde düşük maliyetli kamikaze dronlar, kritik askeri altyapılar ve savunma sistemleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu tür sistemlerin düşük maliyetli olması, geleneksel hava savunma çözümleriyle karşılandığında ciddi bir maliyet dengesizliği yaratıyor.

    Airbus Defence and Space CEO’su Mike Schoellhorn, mevcut jeopolitik ortamda kamikaze dronlara karşı savunmanın acil bir taktik öncelik haline geldiğini vurgularken Bird of Prey ve Mark I füzelerinin bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini belirtiyor. Şirketin geliştirdiği çözüm, düşük maliyetli tehditlere karşı yine maliyet açısından dengeli bir önleme yaklaşımı sunmayı amaçlıyor. Bu sayede uzun süreli savunma operasyonlarında sürdürülebilirlik sağlanması hedefleniyor.

    Küçük ama etkili

    Bird of Prey prototipi, modifiye edilmiş bir Do-DT25 dron platformu üzerine inşa edildi. Sistem, 3,1 metre uzunluğa ve 2,5 metre kanat açıklığına sahipken maksimum kalkış ağırlığı 160 kilogram seviyesinde bulunuyor. Testlerde kullanılan versiyon dört adet Mark I füze taşırken operasyonel modelin sekiz füzeye kadar kapasiteye ulaşması planlanıyor.

    Mark I füzesi ise 65 santimetre uzunluğunda ve 2 kilogramın altında bir ağırlığa sahip. Yüksek subsonik hızda hareket eden füze, “ateşle ve unut” (fire-and-forget) prensibiyle çalışıyor ve yaklaşık 1,5 kilometre menzile ulaşıyor. Parçacık etkili harp başlığı sayesinde hedefini yakın mesafede etkili biçimde imha edebiliyor.

    Bu yapı sayesinde Bird of Prey, tek bir görevde birden fazla hedefe angajman sağlayabiliyor. Sistem aynı zamanda yeniden kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir mimari sunarak müdahale başına maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

    Airbus, Bird of Prey’i yalnızca bağımsız bir platform olarak değil, daha geniş savunma sistemlerinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Sistem, NATO uyumlu komuta-kontrol altyapılarıyla entegre çalışabiliyor ve Airbus’ın Integrated Battle Management System (IBMS) çözümü üzerinden yönetiliyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.6 full paket hangisi anahtar kapalıyken lamba kısık yanıyor komik maniler dct şanzıman volkswagen caddy en çok tutulan modeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Spark 20 Pro Plus
    Spark 20 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2026 MacBook Air 15 in&#231;
    Apple 2026 MacBook Air 15 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum