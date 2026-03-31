Airbus’tan kamikaze dronlara karşı yeni hamle: “Bird of Prey”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Airbus, modern savaş sahasında giderek artan düşük maliyetli hava tehditlerine karşı geliştirdiği yeni nesil önleyici sisteminin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şirket, “Bird of Prey” adını verdiği otonom önleyici dronunun test uçuşunun sorunsuz tamamlandığını duyurdu. Almanya’nın kuzeyindeki bir askeri eğitim sahasında gerçekleştirildi test kapsamında sistem, simüle edilen bir kamikaze dronu tespit ederek etkisiz hale getirdi.

Gelişmiş otonom yeteneklere sahip

Test sırasında Bird of Prey, hedefini tespit etme, takip etme ve sınıflandırma süreçlerini tamamen otonom şekilde gerçekleştirdi. Ardından Frankenburg Technologies ile birlikte geliştirilen Mark I havadan havaya füze ile hedefe angajman sağladı. Bu gösterim, özellikle düşük maliyetli ancak yüksek tehdit oluşturan insansız hava araçlarına karşı geliştirilen çözümlerin hız kazandığını ortaya koyuyor.

Günümüzde düşük maliyetli kamikaze dronlar, kritik askeri altyapılar ve savunma sistemleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu tür sistemlerin düşük maliyetli olması, geleneksel hava savunma çözümleriyle karşılandığında ciddi bir maliyet dengesizliği yaratıyor.

Airbus Defence and Space CEO’su Mike Schoellhorn, mevcut jeopolitik ortamda kamikaze dronlara karşı savunmanın acil bir taktik öncelik haline geldiğini vurgularken Bird of Prey ve Mark I füzelerinin bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini belirtiyor. Şirketin geliştirdiği çözüm, düşük maliyetli tehditlere karşı yine maliyet açısından dengeli bir önleme yaklaşımı sunmayı amaçlıyor. Bu sayede uzun süreli savunma operasyonlarında sürdürülebilirlik sağlanması hedefleniyor.

Küçük ama etkili

Tam Boyutta Gör Bird of Prey prototipi, modifiye edilmiş bir Do-DT25 dron platformu üzerine inşa edildi. Sistem, 3,1 metre uzunluğa ve 2,5 metre kanat açıklığına sahipken maksimum kalkış ağırlığı 160 kilogram seviyesinde bulunuyor. Testlerde kullanılan versiyon dört adet Mark I füze taşırken operasyonel modelin sekiz füzeye kadar kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Mark I füzesi ise 65 santimetre uzunluğunda ve 2 kilogramın altında bir ağırlığa sahip. Yüksek subsonik hızda hareket eden füze, “ateşle ve unut” (fire-and-forget) prensibiyle çalışıyor ve yaklaşık 1,5 kilometre menzile ulaşıyor. Parçacık etkili harp başlığı sayesinde hedefini yakın mesafede etkili biçimde imha edebiliyor.

Bu yapı sayesinde Bird of Prey, tek bir görevde birden fazla hedefe angajman sağlayabiliyor. Sistem aynı zamanda yeniden kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir mimari sunarak müdahale başına maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

Airbus, Bird of Prey’i yalnızca bağımsız bir platform olarak değil, daha geniş savunma sistemlerinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Sistem, NATO uyumlu komuta-kontrol altyapılarıyla entegre çalışabiliyor ve Airbus’ın Integrated Battle Management System (IBMS) çözümü üzerinden yönetiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Airbus’tan kamikaze dronlara karşı yeni hamle: “Bird of Prey”

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: