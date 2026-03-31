Airbus’tan kamikaze dronlara karşı yeni hamle: “Bird of Prey”

Gelişmiş otonom yeteneklere sahip
Test sırasında Bird of Prey, hedefini tespit etme, takip etme ve sınıflandırma süreçlerini tamamen otonom şekilde gerçekleştirdi. Ardından Frankenburg Technologies ile birlikte geliştirilen Mark I havadan havaya füze ile hedefe angajman sağladı. Bu gösterim, özellikle düşük maliyetli ancak yüksek tehdit oluşturan insansız hava araçlarına karşı geliştirilen çözümlerin hız kazandığını ortaya koyuyor.
Günümüzde düşük maliyetli kamikaze dronlar, kritik askeri altyapılar ve savunma sistemleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu tür sistemlerin düşük maliyetli olması, geleneksel hava savunma çözümleriyle karşılandığında ciddi bir maliyet dengesizliği yaratıyor.
Airbus Defence and Space CEO’su Mike Schoellhorn, mevcut jeopolitik ortamda kamikaze dronlara karşı savunmanın acil bir taktik öncelik haline geldiğini vurgularken Bird of Prey ve Mark I füzelerinin bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini belirtiyor. Şirketin geliştirdiği çözüm, düşük maliyetli tehditlere karşı yine maliyet açısından dengeli bir önleme yaklaşımı sunmayı amaçlıyor. Bu sayede uzun süreli savunma operasyonlarında sürdürülebilirlik sağlanması hedefleniyor.
Küçük ama etkili
Mark I füzesi ise 65 santimetre uzunluğunda ve 2 kilogramın altında bir ağırlığa sahip. Yüksek subsonik hızda hareket eden füze, “ateşle ve unut” (fire-and-forget) prensibiyle çalışıyor ve yaklaşık 1,5 kilometre menzile ulaşıyor. Parçacık etkili harp başlığı sayesinde hedefini yakın mesafede etkili biçimde imha edebiliyor.
Bu yapı sayesinde Bird of Prey, tek bir görevde birden fazla hedefe angajman sağlayabiliyor. Sistem aynı zamanda yeniden kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir mimari sunarak müdahale başına maliyeti düşürmeyi hedefliyor.
Airbus, Bird of Prey'i yalnızca bağımsız bir platform olarak değil, daha geniş savunma sistemlerinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Sistem, NATO uyumlu komuta-kontrol altyapılarıyla entegre çalışabiliyor ve Airbus'ın Integrated Battle Management System (IBMS) çözümü üzerinden yönetiliyor.
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.