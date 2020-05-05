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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi

    Ubisoft, Fransa merkezli alan adı kayıt şirketi Gandi.net üzerinden "princeofpersia6" ismini tescilledi. Yakında yeni bir Prince of Persia (PoP) oyunu ile karşılaşabiliriz.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi
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    Hakkında uzun bir süredir ses çıkmayan ancak bir devam oyunu ile ilgili söylentilerin bitmediği markalardan biri olan Prince of Persia ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı.

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    Fransa merkezli alan adı kayıt şirketi Gandi.net üzerinden tescillenen “princeofpersia6.com” ismi yakında yeni bir oyun duyurusu yapılabileceği umutlarını yeşertti. Yeni Assassin’s Creed oyunu, Assassin's Creed Valhalla’nın da ismi duyurudan kısa bir süre önce Gandi.net üzerinde görülmüştü.

    Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi
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    Alan adının tescillenmesi yeni bir Prince of Persia oyunun geliştirildiğinin bir göstergesi olmasa bile yıllar önce resmi ağızdan gelen bir açıklama, oyunun ölmediğini söylüyordu. Söz konusu açıklamada, “Projeyi hazır hissettiğimizde hayata geçirmeye başlayacağız. Bunu için yapımcı ekibin ilginç fikirlerle gelmesi gerekiyor. Bu durum bütün yapımlarımız için geçerli. Hepsi pişiyor, ancak bazılarının pişmesi uzun sürüyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

    2018 yılında çıkan mobil oyun Prince of Persia Prince of Persia: Escape’i saymazsak serisinin PC ve konsol platformlarına çıkan en son oyunu 2010 yılında çıkan The Forgotten Sands olmuştu. Bakalım Ubisoft, bir başka sürprizle yeni nesil konsolların çıkışına az bir süre kala klasik bir markayı canlandıracak mı?



    https://wccftech.com/prince-of-persia-6-ubisoft/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. en beğenilen
    Tom Raider gibi sağlam bir prodüksiyon ile tekrar oyun dünyasına kazandırılması gereken bir seri bence. Filmi bile son derece başarılı olmuş serinin devamının gelmemesi saçma olurdu. Hem dünyası çok fantastik ve ilgi çekici, doğu motifleri çok çekici hem de oyun oynanışı güzel bir seri.
    Tom Raider gibi sağlam bir prodüksiyon ile tekrar oyun dünyasına kazandırılması gereken bir seri bence. Filmi bile son derece başarılı olmuş serinin devamının g...
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    tahir40 (Tahir ) 1 hf.
    Gençken tüm seriyi oynamıştım. Komboları yapana kadar insanın parmakları düğümleniyordu. Sonra PoP, kontrolleri herkesin oynayabileceği şekilde basitleştirilip yerini Altair'e bıraktı.
    Selçuklular zamanında kurulan uyuşturucu müptelası suikastçi haşhaşileri alıp çok eskiden yaşamış ve tüm teknolojisini bir elmaya akıtmış, ileri bir medeniyete, ordan da konuyu yeni dünya düzeni ve dünyanın sonuna bağladılar. Tabi Ezio'dan sonra iyice cılkı çıkan konuyu biryere bağlayamadıkları için her sene çıkan AC oyunlarının artık bir bağlantısı, konusu kalmadı.
    Gençken tüm seriyi oynamıştım. Komboları yapana kadar insanın parmakları düğümleniyordu. Sonra PoP, kontrolleri herkesin oynayabileceği şekilde basitleştirilip...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 6 gün
    Ben ki commodore dan beridir pop hastasıyım. O son oyun ne rezaletti size anlatamam.

    Eğer two thrones zamanındaki tarza güzel grafikler eşlik ederse ben ön sıradan yerimi alırım.
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    husoerg_22 (Hüseyin Ergören) 1 hf. yeni yorumcu
    6 olarak değilde 4. oyun olarak gelse iyi olur. Son 2 oyunu çöptü zaten her ikisinide az bişey oynayıp bilgisayardan kaldırmıştım. Yüzlerine bile bakmadım açıkçası. Özellikle 3. oyunu benim favorimdir. Devam edeceklerse 3. oyunun konusundan devam etsinler bence. Ama bazı arkadaşların yorumlarını okudum tecrübe kazanmaları içinde ilk 3 oyunu remake ya da remaster olarak bizlere sunup bundan sonra devam oyunu yapabilirler. Umarım bu seriyi unutmayıp bizlere güzel bi yapıt sunarlar...
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    monacomen 1 hf.
    Kesinlikle Remaster'ı hak eden bir seri. İlk oyunları yeni grafikler ile tekrar elden geçirseler ise mis gibi oyun, tekrar oynanır zaten. Hem yeni nesil tanımış hem eski nesil tekrar oynamış olur fena mı.

    Oyun serisi hakkında güzel bir video da burada. Arkadaş biraz peltek ama güzel anlatmış. :))







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    BladesTR (Girişimci ve Şirket Ortağı. ) 1 hf.
    Yeni çıkarılan oyunlar çok sattı.



    Tom Clancy Rainbow six siege

    A.Creed ods ve origins

    The division 2



    Ubisoft şuan para basıyor, normaldir. Sırf A.C ile adamlar deli para kazanıyorlar şuan.

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    einhander (Erdem ) 1 hf.
    AC serısı bastan sona degısınce bunada bı el atalım dedıler muhtemelen
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    Eeltorm 1 hf.
    Sands of Time'ı unutamıyorum keşke daha da uzatılmış bir remake'ini yapsalar.
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    FreeRun 1 hf.
    eğer çıkarsa bana yeni sistem toplatacak oyunlar, cüzdanım feda olsun
    prens of persia 6
    half life 3
    red alert 4
    gta 6
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    3. Oyundan sonra öyle saçma oyunlar çıktı ki resmen içine ettiler. Warrior withini ne büyük hayranlıkla oynamıştım. O Dhakanın korkutan amansız takibi vs. Umarım güzel bir oyunla tekrar döner.
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    tobepeople 1 hf.
    Yeni oyundan önce eski serileri remake yaparak tecrübe kazanmalarını isterim; sonra da yeni yapacakları oyunda hüsrana uğramayacağımızı da öğrenmiş oluruz! Böyle kaliteli oyun serisi kolay gelmez; neredeyse her oyunu AAA seviyesinde idi!
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Vaayy tekrar doğuyor
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    2222 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    prince of persia, ubisoft ve Yazılım
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