Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi

Hakkında uzun bir süredir ses çıkmayan ancak bir devam oyunu ile ilgili söylentilerin bitmediği markalardan biri olan Prince of Persia ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı.

Fransa merkezli alan adı kayıt şirketi Gandi.net üzerinden tescillenen “princeofpersia6.com” ismi yakında yeni bir oyun duyurusu yapılabileceği umutlarını yeşertti. Yeni Assassin’s Creed oyunu, Assassin's Creed Valhalla’nın da ismi duyurudan kısa bir süre önce Gandi.net üzerinde görülmüştü.

Alan adının tescillenmesi yeni bir Prince of Persia oyunun geliştirildiğinin bir göstergesi olmasa bile yıllar önce resmi ağızdan gelen bir açıklama, oyunun ölmediğini söylüyordu. Söz konusu açıklamada, “Projeyi hazır hissettiğimizde hayata geçirmeye başlayacağız. Bunu için yapımcı ekibin ilginç fikirlerle gelmesi gerekiyor. Bu durum bütün yapımlarımız için geçerli. Hepsi pişiyor, ancak bazılarının pişmesi uzun sürüyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

2018 yılında çıkan mobil oyun Prince of Persia Prince of Persia: Escape’i saymazsak serisinin PC ve konsol platformlarına çıkan en son oyunu 2010 yılında çıkan The Forgotten Sands olmuştu. Bakalım Ubisoft, bir başka sürprizle yeni nesil konsolların çıkışına az bir süre kala klasik bir markayı canlandıracak mı?

