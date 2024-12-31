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    Samsung Galaxy Book, %50 performans artışı sağlayan fansız soğutmayla donatıldı

    Frore Systems, Samsung'un Galaxy Book 4 Edge 14 laptopunu AirJet soğutma teknolojisiyle modifiye ederek performans ve pil ömrünü arttırdığını duyurdu. Konspet bilgisayar CES 2025'te sergilenecek.
    Galaxy Book, performansı arttıran fansız soğutmayla donatıldı Tam Boyutta Gör
    Frore Systems, CES 2025'te AirJet katı hal soğutma teknolojisine sahip bir konsept Galaxy Book 4 Edge 14'ü tanıtacağını duyurdu. Geleneksel fanların yerini alan sessiz katı hal soğutma sistemiyle verimli soğutma sağlanırken, elde edilen yer tasarrufuyla daha büyük pilin yerleştirilmesine olanak tanınıyor.

    AirJet teknolojisi, ultrasonik frekansta titreşen küçük membran zarların yarattığı hava akımlarını kullanarak işlemcinin soğutulmasını sağlayan yenilikçi bir teknoloji. Frore Systems, bu teknolojinin cihazın kalınlığını artırmadan ve gürültü üretmeden dizüstü bilgisayar performansını %50'ye kadar artırabileceğini söylüyor.

    Galaxy Book, performansı arttıran fansız soğutmayla donatıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket daha önce çözümü bir SSD'ye entegre ederek AirJet katı hal soğutma teknolojisini göstermiş, umut verici termal sonuçlar ve sürdürülebilir performans değerleri elde etmişti.

    AirJet teknolojisiyle daha yüksek performans ve pil ömrü

    Galaxy Book 4 Edge 14, sınıfındaki en ince dizüstü bilgisayarlardan biri. Frore Systems, bilgisayarı AirJet teknolojisiyle performans ve taşınabilirlik için optimize ettiğini belirtiyor. Şirket, dizüstü bilgisayarın iki fanını çıkarıp yerine dört adet AirJet çipini yerleştirerek ısıl tasarım değerini 12 W'tan 18 W'a yükselttiğini belirtiyor.

    Galaxy Book, performansı arttıran fansız soğutmayla donatıldı Tam Boyutta Gör
    Bu değişiklik, soğutma sisteminin kapladığı alanın %45 oranında azalmasına ve kazanılan alan sayesinde pil kapasitesinin 55,9 Wh'den 64,8 Wh'e çıkarılmasını sağlamış. Böylece video izleme süresi 20 saatten 23.2 saate çıkarılmış.

    AirJet sistemi ayrıca fan giriş deliklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak cihazın ultra ince 10,9 mm profilini korurken daha şık, toz geçirmez ve suya dayanıklı bir tasarım sağlıyor. Şirket, AirJet özellikli Galaxy Book 4 Edge 14'ün MacBook Air 15 ile karşılaştırıldığında, %50 daha fazla sürekli güç ve %29 daha uzun video çalışma süresi sunduğunu belirtiliyor.

    Frore Systems, AirJet teknolojisinin kompakt, ultra ince cihazlarda yüksek performans ihtiyacını karşılayan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar için tasarlandığını söylüyor. Vaat edilen iyileştirmeler heyecan verici olsa da, teknolojinin gerçek dünya performansını görmeden yorum yapmak doğru değil. Demo bilgisayar önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan CES 2025 fuarında tanıtılacak.

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