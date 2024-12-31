Samsung Galaxy Book, %50 performans artışı sağlayan fansız soğutmayla donatıldı

AirJet teknolojisi, ultrasonik frekansta titreşen küçük membran zarların yarattığı hava akımlarını kullanarak işlemcinin soğutulmasını sağlayan yenilikçi bir teknoloji. Frore Systems, bu teknolojinin cihazın kalınlığını artırmadan ve gürültü üretmeden dizüstü bilgisayar performansını %50'ye kadar artırabileceğini söylüyor.
AirJet teknolojisiyle daha yüksek performans ve pil ömrü
Galaxy Book 4 Edge 14, sınıfındaki en ince dizüstü bilgisayarlardan biri. Frore Systems, bilgisayarı AirJet teknolojisiyle performans ve taşınabilirlik için optimize ettiğini belirtiyor. Şirket, dizüstü bilgisayarın iki fanını çıkarıp yerine dört adet AirJet çipini yerleştirerek ısıl tasarım değerini 12 W'tan 18 W'a yükselttiğini belirtiyor.
AirJet sistemi ayrıca fan giriş deliklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak cihazın ultra ince 10,9 mm profilini korurken daha şık, toz geçirmez ve suya dayanıklı bir tasarım sağlıyor. Şirket, AirJet özellikli Galaxy Book 4 Edge 14'ün MacBook Air 15 ile karşılaştırıldığında, %50 daha fazla sürekli güç ve %29 daha uzun video çalışma süresi sunduğunu belirtiliyor.
Frore Systems, AirJet teknolojisinin kompakt, ultra ince cihazlarda yüksek performans ihtiyacını karşılayan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar için tasarlandığını söylüyor. Vaat edilen iyileştirmeler heyecan verici olsa da, teknolojinin gerçek dünya performansını görmeden yorum yapmak doğru değil. Demo bilgisayar önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan CES 2025 fuarında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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