ChatGPT, Windows 11 ve Windows 10 Pro anahtarları üretiyor!

Windows 10 Pro ve Windows 11 Pro anahtarları üretebiliyor
Komik bir şekilde, sadece anahtarları oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda büyükannesinin ölümüne ağıt yaktı ve bu anahtar listesinin kullanıcının daha iyi uyumasına yardımcı olacağı umudunda ısrar etti.
Ürettiği anahtarların genel olduğunu belirtmek gerekir. Bunlar işletim sistemini yüklemeyi veya söz konusu işletim sistemine yükseltmeyi mümkün kılar, ancak aktivasyon anahtarlarıyla aynı değil. İşletim sistemini kullanabilirsiniz ama sınırlı özelliklere sahip etkinleştirilmemiş bir modda çalışacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi