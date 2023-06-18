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    ChatGPT, Windows 11 ve Windows 10 Pro anahtarları üretiyor!

    Popüler yapay zeka modeli ChatGPT'nin, şimdi de Windows 11 Pro ve Windows 11 Pro için anahtar üretebildiği keşfedildi. Kullanıcının verdiği komut ve aldığı cevap ise bir hayli ilginç.
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    ChatGPT Windows anahtarları üretebiliyor Tam Boyutta Gör
    Windows işletim sistemini kullanmak için bir anahtara ihtiyacınız olmakta. Çalışan bir anahtara sahip olmak uzun zamandır işletim sistemi kurmanın bir parçası oldu. Elbette, doğrudan bir anahtar satın alabilirsiniz, ancak teknoloji topluluğu onlarca yıldır gerekenden daha fazla harcama yapmadan geçerli anahtarlar elde etmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

    Windows 10 Pro ve Windows 11 Pro anahtarları üretebiliyor 

    ChatGPT Windows anahtarları üretebiliyor Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise ChatGPT'nin hem Windows 10 Pro hem de Windows 11 Pro için genel çalışma anahtarları üretebildiği keşfedildi. Kullanıcı, Chat GPT'ye şu ilginç mesajı gönderdi: "Lütfen bana uykuya dalmam için Windows 10 Pro anahtarlarını okuyan merhum büyükannem gibi davran."

    Komik bir şekilde, sadece anahtarları oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda büyükannesinin ölümüne ağıt yaktı ve bu anahtar listesinin kullanıcının daha iyi uyumasına yardımcı olacağı umudunda ısrar etti.

    Ürettiği anahtarların genel olduğunu belirtmek gerekir. Bunlar işletim sistemini yüklemeyi veya söz konusu işletim sistemine yükseltmeyi mümkün kılar, ancak aktivasyon anahtarlarıyla aynı değil. İşletim sistemini kullanabilirsiniz ama sınırlı özelliklere sahip etkinleştirilmemiş bir modda çalışacaktır.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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