Vision Pro, doktorların ameliyat esnasında hayati verileri görmesine yardımcı olabilir

Tam Boyutta Gör Bir cerrah, Vision Pro'nun tıp alanında faydalı olabileceğini, karma gerçeklik başlığının ameliyat sırasında hayati veriler sağlayarak potansiyel olarak yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Apple'ın Vision Pro'yu tanıtması işyerinde üretkenlik için bir nimet olabilir ve hayat kurtarıcı olabilir. Zira bir cerraha göre, doktorlara "süper güçler" verebilir.

Bilgiler ameliyatta için kilit nokta

Robotik cerrahi geçmişi olan ve Google Glass kullanarak bir ameliyatı canlı yayınlayan ilk kişi olan genel cerrah Dr. Rafael Grossmann Vision Pro'nun, bilginin hastanın hayatta kalması için kilit önem taşıdığı bir ameliyatın ortasında çok yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı! 3 gün önce eklendi

Bu teknoloji "bilgisayara bakmak için başınızı çevirmek zorunda kalmamanızı sağlıyor" diye belirtti. Uzamsal bir cihaz kullanılarak, ekranlar odanın herhangi bir yerinde ve ameliyat durumunda potansiyel olarak kullanıcının göz hizasında olabilir.

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Vision Pro ile doktorlar ameliyatta hayati verileri görebilir!