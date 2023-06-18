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    Anlık Bildirim

    Vision Pro, doktorların ameliyat esnasında hayati verileri görmesine yardımcı olabilir

    Tanıtıldığı günden beri popülerliğini yitirmeyen Vision Pro, bu sefer de bir cerrah tarafından değerlendirildi. Cerrahın açıklamalarına göre Vision Pro, ameliyatta doktorlara süper güç verebilir.
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    Vision Pro ile doktorlar ameliyatta hayati verileri görebilir! Tam Boyutta Gör
    Bir cerrah, Vision Pro'nun tıp alanında faydalı olabileceğini, karma gerçeklik başlığının ameliyat sırasında hayati veriler sağlayarak potansiyel olarak yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Apple'ın Vision Pro'yu tanıtması işyerinde üretkenlik için bir nimet olabilir ve hayat kurtarıcı olabilir. Zira bir cerraha göre, doktorlara "süper güçler" verebilir.

    Bilgiler ameliyatta için kilit nokta

    Robotik cerrahi geçmişi olan ve Google Glass kullanarak bir ameliyatı canlı yayınlayan ilk kişi olan genel cerrah Dr. Rafael Grossmann Vision Pro'nun, bilginin hastanın hayatta kalması için kilit önem taşıdığı bir ameliyatın ortasında çok yardımcı olabileceğini düşünüyor.

    Bu teknoloji "bilgisayara bakmak için başınızı çevirmek zorunda kalmamanızı sağlıyor" diye belirtti. Uzamsal bir cihaz kullanılarak, ekranlar odanın herhangi bir yerinde ve ameliyat durumunda potansiyel olarak kullanıcının göz hizasında olabilir.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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