Vision Pro, doktorların ameliyat esnasında hayati verileri görmesine yardımcı olabilir

Bilgiler ameliyatta için kilit nokta
Robotik cerrahi geçmişi olan ve Google Glass kullanarak bir ameliyatı canlı yayınlayan ilk kişi olan genel cerrah Dr. Rafael Grossmann Vision Pro'nun, bilginin hastanın hayatta kalması için kilit önem taşıdığı bir ameliyatın ortasında çok yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Bu teknoloji "bilgisayara bakmak için başınızı çevirmek zorunda kalmamanızı sağlıyor" diye belirtti. Uzamsal bir cihaz kullanılarak, ekranlar odanın herhangi bir yerinde ve ameliyat durumunda potansiyel olarak kullanıcının göz hizasında olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi