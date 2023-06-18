Elon Musk duyurdu: Akıllı TV'ler için Twitter video uygulaması geliyor!

Tam Boyutta Gör Twitter'ın​​​​​ sahibi Elon Musk, cumartesi günü attığı bir tweet'te, akıllı TV'ler için bir Twitter video uygulamasının sosyal medya şirketinin planları arasında olduğunu ve bunun şirketin platformdaki video içeriğini büyütmeye odaklanmaya yönelik yeni planlarıyla uyumlu olacağını söyledi.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığı için kendisiyle dalga geçti 16 sa. önce eklendi

Musk'tan "Geliyor" yanıtı

Musk, bir Twitter video uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu öne süren bir tweet'e yanıt olarak "Geliyor" dedi. Yeni CEO Linda Yaccarino ve Musk perşembe günü yaptıkları bir yatırımcı sunumunda Twitter'ın sosyal medya şirketinin dijital reklamcılığın ötesindeki işlerini yeniden canlandırmak için video, içerik oluşturucu ve ticaret ortaklıklarına odaklanma planlarını ortaya koydular.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Akıllı TV'ler için Twitter video uygulaması geliyor!