Elon Musk duyurdu: Akıllı TV'ler için Twitter video uygulaması geliyor!

Musk'tan "Geliyor" yanıtı
Musk, bir Twitter video uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu öne süren bir tweet'e yanıt olarak "Geliyor" dedi. Yeni CEO Linda Yaccarino ve Musk perşembe günü yaptıkları bir yatırımcı sunumunda Twitter'ın sosyal medya şirketinin dijital reklamcılığın ötesindeki işlerini yeniden canlandırmak için video, içerik oluşturucu ve ticaret ortaklıklarına odaklanma planlarını ortaya koydular.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi