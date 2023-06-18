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    Anlık Bildirim

    Elon Musk duyurdu: Akıllı TV'ler için Twitter video uygulaması geliyor!

    Elon Musk geçtiğimiz gün Twitter'ın Akıllı TV uygulaması hakkında atılan bir tweet'e cevap verdi. Görünüşe göre Akıllı TV'ler için Twitter video uygulaması yolda.
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    Akıllı TV'ler için Twitter video uygulaması geliyor! Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın​​​​​ sahibi Elon Musk, cumartesi günü attığı bir tweet'te, akıllı TV'ler için bir Twitter video uygulamasının sosyal medya şirketinin planları arasında olduğunu ve bunun şirketin platformdaki video içeriğini büyütmeye odaklanmaya yönelik yeni planlarıyla uyumlu olacağını söyledi.

    Musk'tan "Geliyor" yanıtı

    Musk, bir Twitter video uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu öne süren bir tweet'e yanıt olarak "Geliyor" dedi. Yeni CEO Linda Yaccarino ve Musk perşembe günü yaptıkları bir yatırımcı sunumunda Twitter'ın sosyal medya şirketinin dijital reklamcılığın ötesindeki işlerini yeniden canlandırmak için video, içerik oluşturucu ve ticaret ortaklıklarına odaklanma planlarını ortaya koydular.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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