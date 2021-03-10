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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Mart ayı sonunda tanıtılması beklenen üçüncü nesil AirPods'un yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı. Kablosuz kulaklık AirPods Pro'ya benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.
    10 Mart 2021, 18:30 (9 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı
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    Apple'ın 23 Mart'ta yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor. Etkinlik kapsamında duyurulması muhtemel cihazlardan biri de üçüncü nesil AirPods. GizmoChina internet sitesi yeni kablosuz kulaklığın yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı.

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    Apple'ın bileşen tedarikçilerinden biri tarafından sızdırılan görüntüler AirPods 3'ün AirPods Pro'ya benzediğini gösteriyor. Yeni model daha kısa gövde ve daha küçük bir şarj kutusu ile karşımıza çıkacak. Ayrıca silikon kulaklık uçları ile gelecek.

    AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı
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    Görseller final versiyona ait

    GizmoChina'ya göre yayınlanan görüntüler üçüncü nesil AirPods'un satışa sunulmaya hazır final versiyonuna ait. Yeni kablosuz kulaklığın aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinden yoksun olarak geleceği ancak uzamsal ses desteği sunacağı belirtiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/10/apple-airpods-3-renders-leak-showcases-its-design-expected-to-launch-later-this-month
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    igetsky 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Silikonsuzsa alinir silikonlusu berbatti iade ettim hicbir silikonlu kulakligi sevemedim eski modeli dahi daha iyiydi pro nun tek iyi yani inanilmaz nc ozelligiydi!
    Silikonsuzsa alinir silikonlusu berbatti iade ettim hicbir silikonlu kulakligi sevemedim eski modeli dahi daha iyiydi pro nun tek iyi yani inanilmaz nc ozelligi...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Silikonlu kulaklıklarin Allah belasını versin gözünü seveyim silikonsuzlarin
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    X Xloud 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    5dk bakınca kulağınız acıyor
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaan1026 (kaan ) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence silikonlu daha iyi
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Slikonlu olmaz umarım
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    KayaMk (Muhammed Lütfü Kaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    silikonlu kulak içi kulaklıklar bence herkesi rahatsız ediyor ama insanlar rahatsız olduğun farkında değil. bu ürün de haddinden fazla satacak gibi görünüyor.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır silikonlu kulakiçi kulaklık kullanıyorum ve 1 kere bile temizleme gereği duymadım. Kulağınız pis ise çok tıkanıyormuş hissi de kir birikmesi de normaldir. Suçu kulaklığa atmasın kimse boşuna.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    marsk35 (Marsk KY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    her insanın kulak sıvısı farklıdır ve sarı kulak sıvısı kulaktan doğal yolla atılması önerilen birşeydir dünya sağlık örgütü kulak çöplerinin zararlı olduğuna dair yayınlar ve öneriler yaptı... kulak sıvıs çok fazla olması veya olmaması ilerisi için sorundur. Gelelim pislik olayına bazı durumlarda kulak sıvısının kulaklığa bulaşması pisliklik değildir çok temiz insanlarda görülen birşeydir kulak çöpü kullanıp kulağını temiz sanan çok bilmişlerden misin bilmiyorum ama ben kulak çöpü kullanmıyorum fakat hergün duş alan biriyim ve kulaklarımı düzenli temizlerim ama yinede kulaklığımda bazen azda olsa kulak kirleri bulaşıyor ve düzenli olarak temizlemem gerekiyor.... senin kulaklığa bulaşmayan kulak sıvın olması(çöple temizlemiyorsan buda ileride bir sorun çıkarır bi baktır) birçok insanda olup kulaklığına gelmesi onların pislik olacağı anlamına gelmez kbb uzmanı ablamın bana önerdiği şekilde temizlediğimde benim kulaklığıma bazen geliyor sen daha iyi temizleme yolunu biliyorsan onu yap millete pis demek kolay. Bukadar kolay insanlara pis dediğine göre kbb uzmanı olmalısın yada Bence başkaların tercihini söylediğinde kendisiyle kıyaslayıp boş saygısız şekilde konuşan birisin.
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    double or nothing 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Silikona neden bu kadar nefret var daha iyi yalıtım sağlıyor neyini sevmiyorsunuz ki?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    marsk35 (Marsk KY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) double or nothing
    Silikon beni çok rahatsız ediyor içine çok fazla girmesi ve tıkması vede haftada bir içine giren kulak pislikleride temizlemek cabası ayrıca gündelik hayatta müzik kapalıyken bile kulakta durması dış sesleri duymak bile güç hale geliyor kaliteyi düşürüyor fakat eski tasarımda ise tek kulağımda olduğunu çoğu zaman unutuyorum. Bu tercih meselesi çoğu kişide kancalı kulaklıklar seviyor bence apple 3 kesimede hitap etmesi açısından bu seriyi silikonsuz çıkartması daha iyi olacaktır.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Silikonlu kulaklıklarin Allah belasını versin gözünü seveyim silikonsuzlarin
    Yanıtla +6
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    berkozcanbal (Berk Bal) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aktif gurultu engelleme özelligi en önemli özelligi... Pro > Pro3
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    TuncayTurkoglu 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımları kendi özgü olmasını seviyorum ancak fiyat olarak bizi yorar Apple.Şuan Huawei Freebuds 3 kullanıyorum muhtemel performans olarak hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum.
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    X Xloud 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    5dk bakınca kulağınız acıyor
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    MetalWave (serdar günaydın) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2. nesil olanı çok beğeniyorum, silikonlu kulaklığı bıraktırdı bana.


    çinliler için yeni kalıp çıkmış oldu.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4293 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Apple, airpods 3 ve
    4 etiket daha kablosuz kulaklık render görüntü Mobil Teknolojiler
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