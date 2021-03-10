AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Apple'ın 23 Mart'ta yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor. Etkinlik kapsamında duyurulması muhtemel cihazlardan biri de üçüncü nesil AirPods. GizmoChina internet sitesi yeni kablosuz kulaklığın yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı.

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Apple'ın bileşen tedarikçilerinden biri tarafından sızdırılan görüntüler AirPods 3'ün AirPods Pro'ya benzediğini gösteriyor. Yeni model daha kısa gövde ve daha küçük bir şarj kutusu ile karşımıza çıkacak. Ayrıca silikon kulaklık uçları ile gelecek.

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Görseller final versiyona ait

GizmoChina'ya göre yayınlanan görüntüler üçüncü nesil AirPods'un satışa sunulmaya hazır final versiyonuna ait. Yeni kablosuz kulaklığın aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinden yoksun olarak geleceği ancak uzamsal ses desteği sunacağı belirtiliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/10/apple-airpods-3-renders-leak-showcases-its-design-expected-to-launch-later-this-month

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