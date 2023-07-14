Galaxy Tab S9 FE'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte render görüntüleri

Tam Boyutta Gör Fransız kaynak Steve Hemmerstoffer (@Onleaks) Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Tab S9 FE'nin yüksek kaliteli render görsellerini yayınladı. Mediapeanut internet sitesinin iş birliğiyle yayınlanan görüntüler tabletin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

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Galaxy Tab S9 FE tasarım olarak Galaxy Tab S9'a benzeyecek. Cihazın 254.3 × 165.8 × 6.7 mm boyutlarında bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 10.9 inçlik bir ekranla donatılacağına yönelik bilgiler de var. Tabette stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı bulunacak.

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Exynos 1380'den güç alacak

Galaxy Tab S9 FE'nin Samsung'un kendi Exynos 1380 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Söz konusu yonga setinin Galaxy A54 de dahil olmak üzere birçok Samsung akıllı telefonunda kullanıldığını hatırlatalım. Render görüntüler cihazın arka panelinde tek bir kameranın yer alacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli şirket henüz tabletin çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak yakın gelecekte piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Galaxy Tab S7 FE'den sonraki ilk Fan Edition tablet olarak gelecek Galaxy Tab S9 FE'nin yıl sonuna doğru tanıtılma ihtimali son derece yüksek.

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Galaxy Tab S9 FE'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri