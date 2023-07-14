Galaxy Tab S9 FE'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte render görüntüleri

Galaxy Tab S9 FE tasarım olarak Galaxy Tab S9'a benzeyecek. Cihazın 254.3 × 165.8 × 6.7 mm boyutlarında bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 10.9 inçlik bir ekranla donatılacağına yönelik bilgiler de var. Tabette stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı bulunacak.
Exynos 1380'den güç alacak
Galaxy Tab S9 FE'nin Samsung'un kendi Exynos 1380 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Söz konusu yonga setinin Galaxy A54 de dahil olmak üzere birçok Samsung akıllı telefonunda kullanıldığını hatırlatalım. Render görüntüler cihazın arka panelinde tek bir kameranın yer alacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)