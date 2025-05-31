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    Vivo TWS Air 3 tanıtıldı: Uygun fiyata bol özellik

    Vivo, uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı TWS Air 3'ü piyasaya sürdü. Yarı kulak içi tipte olan kulaklık, hafifliği ve uzun pil ömrüyle dikkatleri cekiyor.         

    Vivo TWS Air 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı TWS Air 3'ü piyasaya sürdü. Yarı kulak içi tipte olan kulaklık, hafifliği ve uzun pil ömrüyle dikkatleri cekiyor.

    Vivo TWS Air 3 özellikleri

    Vivo TWS Air 3'te şirketin Golden Ears akustik ekibi tarafından ayarlanmış 4 katmanlı ses bobinine sahip 12 mm'lik dinamik sürücüler bulunuyor. Kulaklık, bas, vokal, tiz ve sesli kitaplar için önceden ayarlanmış modlara sahip DeepX 3.0 stereo efektlerini destekliyor. Ayrıca, çevresel ses deneyimi (spatial audio) de sunuyor.

    10 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, kutusuyla birlikte bu süreyi 45 saate çıkarıyor. Ek olarak, 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik dinleme süresi elde edilebliyor. Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan Vivo TWS Air 3, cihazlar arasında hızlı geçişe olanak tanıyan çift cihaz bağlantısı desteğini de sunuyor.

    Kulaklıkta, aramalar için arka plan gürültüsünü %51 oranında azaltan yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliği yer alıyor. Ayrıca, 44 ms düşük gecikmeli oyun modu ve 33 ms ses geri bildirim gecikmesine sahip karaoke modu bulunuyor.

    Beyaz, pempe ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan Vivo TWS Air 3'in Çin'deki fiyatı 14 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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