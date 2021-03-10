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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft eski Edge tarayıcısını tarihe gömüyor

    Microsoft eski Edge tarayıcısını 9 Mart 2021 itibarıyla desteklemeyeceğini duyurmuştu. Şirket tarayıcıyı önümüzdeki ay sistemlerden kaldırıp yerine Chromium tabanlı Edge'i yükleyecek.
    10 Mart 2021, 14:00 (13 sa.)
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    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft eski Edge tarayıcısını tarihe gömüyor
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    Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Ağustos ayında eski Edge (Legacy) tarayıcısına yönelik destek süresinin 9 Mart 2021 itibarıyla sona ereceğini duyurmuştu. Şirket dün bu konuyla ilgili bir blog yazısı yayınlayarak EdgeHTML motorunu temel alan tarayıcının bundan böyle herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40E 5G tanıtıldı: 90 Hz ekran, Kirin 990E işlemci ve üç arka kamera"

    Microsoft eski tarayıcıyı sistemlerden kaldırıp Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını yüklemeyi planlıyor. Şirket bunu Windows 10 için yayınlanacak Nisan güncellemesiyle yapacak. Microsoft Edge'in eski sürümü 13 Nisan 2021'de yayınlanacak Salı yaması ile sistemlerden otomatik olarak kaldırılacak. Yerine modern versiyon yüklenecek.

    Microsoft eski Edge tarayıcısını tarihe gömüyor
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    Güncelleme aşağıdaki Windows 10 sürümlerini etkileyecek:

    • Windows 10, sürüm 1803 (Nisan 2018)
    • Windows 10, sürüm 1809 (Ekim 2018)
    • Windows 10, sürüm 1903 (Mayıs 2019)
    • Windows 10, sürüm 1909 (Ekim 2019)
    • Windows 10, sürüm 2004 (Mayıs 2020)
    • Windows 10, sürüm 20H2 (Ekim 2020)


    https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/03/09/microsoft-edge-legacy-end-of-support/
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    WB 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dunyanin en buyuk yazilim firmalarindan biri kendi tarayicisini yazmaktan aciz. Kapatin gidin..
    Yanıtla +6
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    Survivalist 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben istemiyorum arkadaş. Eski Edge'den çok memnunum. Çok az kaynak yiyor dışarıda iken pil ömrüne çok katkısı oluyor.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    edge gömer medgeyi çikarır
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    An itibariyle o tarayıcıdan yazıyorum. Bakalım, gittiği yere kadar gideceğiz. Youtube yavaş, bazı siteler sıkıntılı ancak oldukça memnundum.
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    esmerbuyucu (E. B.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi tarayıcı motorları dururken tek kelimeyle bunca yıllık emeklere yazık.
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    WB 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dunyanin en buyuk yazilim firmalarindan biri kendi tarayicisini yazmaktan aciz. Kapatin gidin..
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Survivalist 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben istemiyorum arkadaş. Eski Edge'den çok memnunum. Çok az kaynak yiyor dışarıda iken pil ömrüne çok katkısı oluyor.
    Yanıtla +6
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