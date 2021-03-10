Microsoft eski Edge tarayıcısını tarihe gömüyor

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Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Ağustos ayında eski Edge (Legacy) tarayıcısına yönelik destek süresinin 9 Mart 2021 itibarıyla sona ereceğini duyurmuştu. Şirket dün bu konuyla ilgili bir blog yazısı yayınlayarak EdgeHTML motorunu temel alan tarayıcının bundan böyle herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacağını duyurdu.

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Microsoft eski tarayıcıyı sistemlerden kaldırıp Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını yüklemeyi planlıyor. Şirket bunu Windows 10 için yayınlanacak Nisan güncellemesiyle yapacak. Microsoft Edge'in eski sürümü 13 Nisan 2021'de yayınlanacak Salı yaması ile sistemlerden otomatik olarak kaldırılacak. Yerine modern versiyon yüklenecek.

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Güncelleme aşağıdaki Windows 10 sürümlerini etkileyecek:

Windows 10, sürüm 1803 (Nisan 2018)

Windows 10, sürüm 1809 (Ekim 2018)

Windows 10, sürüm 1903 (Mayıs 2019)

Windows 10, sürüm 1909 (Ekim 2019)

Windows 10, sürüm 2004 (Mayıs 2020)

Windows 10, sürüm 20H2 (Ekim 2020)

https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/03/09/microsoft-edge-legacy-end-of-support/

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