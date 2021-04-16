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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods 3 yeni görüntüsüyle karşımızda

    Üçüncü nesil AirPods'u canlı olarak gösteren yeni bir fotoğraf internete düştü. AirPods 3'ün önümüzdeki hafta düzenlenecek Spring Loaded etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
    16 Nisan 2021, 12:30 (14 sa.)
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    19
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5

    AirPods 3 yeni görüntüsüyle karşımızda
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    Apple AirPods 3'ün tanıtılmasına sayılı günler kala kablosuz kulaklığın tasarımını gözler önüne seren yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Çinli mikro blog sitesi Weibo aracılığıyla sızdırılan görüntü UnclePan isimli bir duyumcudan geliyor.

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    Yayınlanan fotoğraftan yola çıkarak, AirPods 3'ün tasarımını büyük ölçüde AirPods Pro'dan ödünç aldığını söyleyebiliriz. Fakat silikon kulaklık uçlarının olmaması dikkat çekiyor. Şarj kutusu daha dikdörtgen hale gelirken yine de kompakt yapısını koruduğunu görüyoruz.

    AirPods 3 yeni görüntüsüyle karşımızda
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    Fiyat etiketi de ortaya çıktı

    UnclePan, AirPods 3'ün 20 Nisan'da yapılması planlanan Spring Loaded etkinliğinde tanıtılacağına inanıyor. Bununla birlikte Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önceki bir açıklamasında, kablosuz kulaklığın 2021'in üçüncü çeyreğine ertelendiğini iddia etmişti.

    Cupertinolu şirket AirPods 2'yi 159 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. AirPods 3'ün yüzde 25 daha pahalı olacağı söyleniyor. Gelen bilgilere göre Apple yeni kablosuz kulaklığını 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak.



    https://weibo.com/5367283758/Kb1nQno26
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Silikonsuz kulaklıklar rahat falan ama dışarıdaki sesi içeri, içerideki sesi dışarı kaçırıyor. Ne dış sesi duymak istiyorum ne de metroda, otobüste millete konser vermek. O yüzden silikonlularla devam.
    Silikonsuz kulaklıklar rahat falan ama dışarıdaki sesi içeri, içerideki sesi dışarı kaçırıyor. Ne dış sesi duymak istiyorum ne de metroda, otobüste millete kons...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    tolga_3838 (tolga tiftik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hemen alalım. Ne fiyatı 10.000 tl mi. Ee o zaman ben BİM den 50 tl ye kulaklık alıyım
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    from softwave 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    tasarim oncekilere gore daha yumuşak bir görünüm vermis guzel.
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    NeyzenEfendi 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımını beğenmedim ben
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    galaxy buds live'dan $60 fazlası var da özellik olarak ne fazlası var? 12mm sürücü,ANC,şeffaf mod,kablosuz şarj,6 mikrofon,7 saatlik pil...
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Silikonsuz kulaklıklar rahat falan ama dışarıdaki sesi içeri, içerideki sesi dışarı kaçırıyor. Ne dış sesi duymak istiyorum ne de metroda, otobüste millete konser vermek. O yüzden silikonlularla devam.
    Yanıtla +11
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    marsk35 (Marsk KY) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    siikonlu olacaktı sözde...
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav bakın şu mavi jelatini gördünüz mü bilinki çin malı. AliExpress den hiç mi takip etmiyorsunuz anlamadım. Bundan çok var orada. Çinli yaptı satıyor bile. Ha belki apple da benzeri şekilde çıkarır bilinmez ama bu çin malı satılan ürün.
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    O otemiz 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mavi poşetli görsel Snorlax'a benziyor
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    BekirHan (Bekir Han) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) otemiz
    Hohahaha, cidden yav.

    O ne diye soranlara;
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    199 dolar.. Bize gelince de 3000 TL..
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    P palamutix 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulenn ne arge yaptılar yine beaa
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    7640 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    sızıntı, kablosuz kulaklık ve
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