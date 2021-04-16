AirPods 3 yeni görüntüsüyle karşımızda

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Apple AirPods 3'ün tanıtılmasına sayılı günler kala kablosuz kulaklığın tasarımını gözler önüne seren yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Çinli mikro blog sitesi Weibo aracılığıyla sızdırılan görüntü UnclePan isimli bir duyumcudan geliyor.

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Yayınlanan fotoğraftan yola çıkarak, AirPods 3'ün tasarımını büyük ölçüde AirPods Pro'dan ödünç aldığını söyleyebiliriz. Fakat silikon kulaklık uçlarının olmaması dikkat çekiyor. Şarj kutusu daha dikdörtgen hale gelirken yine de kompakt yapısını koruduğunu görüyoruz.

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Fiyat etiketi de ortaya çıktı

UnclePan, AirPods 3'ün 20 Nisan'da yapılması planlanan Spring Loaded etkinliğinde tanıtılacağına inanıyor. Bununla birlikte Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önceki bir açıklamasında, kablosuz kulaklığın 2021'in üçüncü çeyreğine ertelendiğini iddia etmişti.

Cupertinolu şirket AirPods 2'yi 159 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. AirPods 3'ün yüzde 25 daha pahalı olacağı söyleniyor. Gelen bilgilere göre Apple yeni kablosuz kulaklığını 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak.

https://weibo.com/5367283758/Kb1nQno26

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