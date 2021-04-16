Oppo A35 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.52 inç ekran ve 4320 mAh pil

OPPO, uygun fiyat segmentinde yeni bir akıllı telefon duyurdu. A35 olarak adlandırılan model orta sınıf özellikler sunarken üçlü arka kamera ve genişletilebilir dahili depolama alanıyla geliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda"İlginizi Çekebilir Realme'den 5G destekli bütçe dostu telefon: V13 5G
Çinli şirket yeni telefonunda MediaTek Helio P35 işlemciye yer vermiş. Buna 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın hafızasını microSD kart kullanarak genişletmek mümkün.
Oppo A35, 1600x720 piksel çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.52 inç ekran taşıyor. 164 x 75.4 x 7.9 milimetre boyutlarındaki akıllı telefonun ağırlığı 177 gram. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.
Üçlü arka kamera sistemi
Cihaz, 13 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemiyle karşımıza çıkıyor. Ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası var. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10W şarj destekli 4320 mAh'lik pilden alıyor.
OPPO A35 özellikleri:
- Ekran: 6.52 inç, 1600x720 piksel, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- Batarya: 4.230mAh, 10W
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB + microSD
- Ana kamera: 13 MP (f/ 2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
- İşletim Sistemi: Android 10 + ColorOS 7.2
Oppo A35'in fiyat etiketi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak içeriden alınan bilgilere göre akıllı telefon 120 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
https://www.gsmarena.com/oppo_a35_specs_price_launch_date-news-48636.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
test
merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
Buy Bitcoin
Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.