Oppo A35 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.52 inç ekran ve 4320 mAh pil

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OPPO, uygun fiyat segmentinde yeni bir akıllı telefon duyurdu. A35 olarak adlandırılan model orta sınıf özellikler sunarken üçlü arka kamera ve genişletilebilir dahili depolama alanıyla geliyor.

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Çinli şirket yeni telefonunda MediaTek Helio P35 işlemciye yer vermiş. Buna 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın hafızasını microSD kart kullanarak genişletmek mümkün.

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Oppo A35, 1600x720 piksel çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.52 inç ekran taşıyor. 164 x 75.4 x 7.9 milimetre boyutlarındaki akıllı telefonun ağırlığı 177 gram. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.

Üçlü arka kamera sistemi

Cihaz, 13 + 2 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemiyle karşımıza çıkıyor. Ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası var. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10W şarj destekli 4320 mAh'lik pilden alıyor.

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OPPO A35 özellikleri:

Ekran: 6.52 inç, 1600x720 piksel, 60 Hz

6.52 inç, 1600x720 piksel, 60 Hz İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 Batarya: 4.230mAh, 10W

4.230mAh, 10W RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB + microSD

128 GB + microSD Ana kamera: 13 MP (f/ 2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

13 MP (f/ 2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) İşletim Sistemi: Android 10 + ColorOS 7.2

Oppo A35'in fiyat etiketi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak içeriden alınan bilgilere göre akıllı telefon 120 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.

https://www.gsmarena.com/oppo_a35_specs_price_launch_date-news-48636.php

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