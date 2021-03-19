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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler

    Teknoloji devi Apple, AirPods'larda kullanılan farklı kulaklık ucu veya süngerine göre ses seviyesinin otomatik olarak ayarlanabilmesine olanak tanıyan bir teknolojinin patentini aldı.
    19 Mart 2021, 00:45 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler
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    Apple, yeni bir patent başvurusuna göre kulaklıkların kullanıcı deneyimlerini artırmayı amaçlıyor. Şirket, AirPods Pro ve AirPods Max cihazlarının farklı kulaklık uçlarını veya kulak üstü kulaklık süngerlerini tanımlayıp sesi buna göre ayarlayabilmesini istiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor

    Ayrıca Bkz. "AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor"

    Farklı kulaklık uçları ve süngerleri için değişken ses seviyeleri

    Apple'ın AirPods'larla alakalı patentinin açıklamasında: "Örneğin, bir ekolayzer ayarı kimlik verilerine bağlı olarak seçilebilir veya değiştirilebilir. İşitme koruma ayarları, örneğin kulaklığın hoparlör sesini sınırlamak, kulaklık için aktif bir gürültü giderme profilini değiştirmek ve benzeri dahil olmak üzere değiştirilebilir." ifadeleri yer alıyor.

    AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler
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    Patent, farklı kulaklık uçları ve kulaklık süngerleri için bir etiket sisteminden bahsediyor. Cihaz üzerinde bulunan özel bir etiket sensörü bu etiketleri okuyabilir ve kulaklığın ses ayarlarını değiştirebilir. Bu sayede kullanıcılar, ses seviyesindeki ani değişimden kendilerini koruyabilecekler.

    Apple, bu etiketleri pasif hale getirmenin, başka bir deyişle güç gerektirmemesinin farklı yollarını arıyor. Olası bir çözüm olarak, NFC etiketleri veya bir tür minyatür RFID etiketleri kullanmak gösteriliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/18/future-airpods-may-automatically-adjust-audio-for-different-ear-cushions-or-tips
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    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 1 gün ( Mesaj Silindi )
    he aynen kesin öyledir
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