AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler

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Apple, yeni bir patent başvurusuna göre kulaklıkların kullanıcı deneyimlerini artırmayı amaçlıyor. Şirket, AirPods Pro ve AirPods Max cihazlarının farklı kulaklık uçlarını veya kulak üstü kulaklık süngerlerini tanımlayıp sesi buna göre ayarlayabilmesini istiyor.

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Farklı kulaklık uçları ve süngerleri için değişken ses seviyeleri

Apple'ın AirPods'larla alakalı patentinin açıklamasında: "Örneğin, bir ekolayzer ayarı kimlik verilerine bağlı olarak seçilebilir veya değiştirilebilir. İşitme koruma ayarları, örneğin kulaklığın hoparlör sesini sınırlamak, kulaklık için aktif bir gürültü giderme profilini değiştirmek ve benzeri dahil olmak üzere değiştirilebilir." ifadeleri yer alıyor.

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Patent, farklı kulaklık uçları ve kulaklık süngerleri için bir etiket sisteminden bahsediyor. Cihaz üzerinde bulunan özel bir etiket sensörü bu etiketleri okuyabilir ve kulaklığın ses ayarlarını değiştirebilir. Bu sayede kullanıcılar, ses seviyesindeki ani değişimden kendilerini koruyabilecekler.

Apple, bu etiketleri pasif hale getirmenin, başka bir deyişle güç gerektirmemesinin farklı yollarını arıyor. Olası bir çözüm olarak, NFC etiketleri veya bir tür minyatür RFID etiketleri kullanmak gösteriliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/18/future-airpods-may-automatically-adjust-audio-for-different-ear-cushions-or-tips

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