AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler

Apple, yeni bir patent başvurusuna göre kulaklıkların kullanıcı deneyimlerini artırmayı amaçlıyor. Şirket, AirPods Pro ve AirPods Max cihazlarının farklı kulaklık uçlarını veya kulak üstü kulaklık süngerlerini tanımlayıp sesi buna göre ayarlayabilmesini istiyor.İlginizi Çekebilir AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor
Ayrıca Bkz. "AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor"
Farklı kulaklık uçları ve süngerleri için değişken ses seviyeleri
Apple'ın AirPods'larla alakalı patentinin açıklamasında: "Örneğin, bir ekolayzer ayarı kimlik verilerine bağlı olarak seçilebilir veya değiştirilebilir. İşitme koruma ayarları, örneğin kulaklığın hoparlör sesini sınırlamak, kulaklık için aktif bir gürültü giderme profilini değiştirmek ve benzeri dahil olmak üzere değiştirilebilir." ifadeleri yer alıyor.
Patent, farklı kulaklık uçları ve kulaklık süngerleri için bir etiket sisteminden bahsediyor. Cihaz üzerinde bulunan özel bir etiket sensörü bu etiketleri okuyabilir ve kulaklığın ses ayarlarını değiştirebilir. Bu sayede kullanıcılar, ses seviyesindeki ani değişimden kendilerini koruyabilecekler.
Apple, bu etiketleri pasif hale getirmenin, başka bir deyişle güç gerektirmemesinin farklı yollarını arıyor. Olası bir çözüm olarak, NFC etiketleri veya bir tür minyatür RFID etiketleri kullanmak gösteriliyor.
https://appleinsider.com/articles/21/03/18/future-airpods-may-automatically-adjust-audio-for-different-ear-cushions-or-tips Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?