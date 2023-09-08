Apple etkinliği: Yeni AirPods ve AirPods Max için tüm bilinenler

Tam Boyutta Gör Apple, 12 Eylül’de düzenleyeceği ve Türkiye’den saat 20:00’da izlenecek Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini, Watch Series 9 ve ikinci nesil Apple Watch Ultra ürünlerini sergileyecek. Aktarılanlara göre Apple aynı zamanda Lightning tabanlı tüm aksesuarlarını USB-C'ye taşımak için de çalışıyor. Bu bağlamda AirPods ve AirPods Max için bizleri bekleyen şeyler var.

AirPods ve AirPods Max

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C soketine geçiş yapmaya başlıyor. Bu geçişin bir parçası olan Apple’ın, Lightning tabanlı tüm aksesuarlarını yeni standarda taşımak için çalıştığı belirtiliyor. Bu listedeki ilk ürünlerden biri, Apple için en çok satan ürünlerden biri olan AirPods Pro. Şirket ayrıca önümüzdeki yılın başlarında AirPods ve AirPods Max'e USB-C şarj özelliğini getirmeyi planlıyor.

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Öte yandan Apple’ın kulaklıklarda başka önemli yeni donanım özellikleri sunması veya bu temelde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak planlanan bir yazılım güncellemesi, gelişmiş otomatik aygıt değiştirme, AirPods'un kendisinden sessize alma ve sessizi açma özelliği ve insanlar kullanıcıyla konuşmaya başladığında medyayı otomatik olarak susturan Konuşma Farkındalığı adlı yeni bir özellik getirecek. Apple ayrıca AirPods için vücut ısısı algılama ve yeni bir işitme testi sistemi gibi bir dizi sağlık özellikleri üzerinde çalışıyor, ancak bu geliştirmeler muhtemelen daha sonra yayınlanacak.

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