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    Apple etkinliği: Yeni AirPods ve AirPods Max için tüm bilinenler

    Önümüzdeki sayılı günlerde Apple tarafından düzenlenecek olan "Wonderlust" etkinliği yeni ürünlere sahne olacak. AirPods ve AirPods Max için de beklentiler var ve işte tüm bilinenler:
    Apple etkinliği: Yeni AirPods ve AirPods Max için tüm bilinenler Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Eylül’de düzenleyeceği ve Türkiye’den saat 20:00’da izlenecek Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini, Watch Series 9 ve ikinci nesil Apple Watch Ultra ürünlerini sergileyecek. Aktarılanlara göre Apple aynı zamanda Lightning tabanlı tüm aksesuarlarını USB-C'ye taşımak için de çalışıyor. Bu bağlamda AirPods ve AirPods Max için bizleri bekleyen şeyler var.

    AirPods ve AirPods Max

    Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C soketine geçiş yapmaya başlıyor. Bu geçişin bir parçası olan Apple’ın, Lightning tabanlı tüm aksesuarlarını yeni standarda taşımak için çalıştığı belirtiliyor. Bu listedeki ilk ürünlerden biri, Apple için en çok satan ürünlerden biri olan AirPods Pro. Şirket ayrıca önümüzdeki yılın başlarında AirPods ve AirPods Max'e USB-C şarj özelliğini getirmeyi planlıyor.

    Öte yandan Apple’ın kulaklıklarda başka önemli yeni donanım özellikleri sunması veya bu temelde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak planlanan bir yazılım güncellemesi, gelişmiş otomatik aygıt değiştirme, AirPods'un kendisinden sessize alma ve sessizi açma özelliği ve insanlar kullanıcıyla konuşmaya başladığında medyayı otomatik olarak susturan Konuşma Farkındalığı adlı yeni bir özellik getirecek. Apple ayrıca AirPods için vücut ısısı algılama ve yeni bir işitme testi sistemi gibi bir dizi sağlık özellikleri üzerinde çalışıyor, ancak bu geliştirmeler muhtemelen daha sonra yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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