Apple etkinliği: Yeni AirPods ve AirPods Max için tüm bilinenler

AirPods ve AirPods Max
Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C soketine geçiş yapmaya başlıyor. Bu geçişin bir parçası olan Apple’ın, Lightning tabanlı tüm aksesuarlarını yeni standarda taşımak için çalıştığı belirtiliyor. Bu listedeki ilk ürünlerden biri, Apple için en çok satan ürünlerden biri olan AirPods Pro. Şirket ayrıca önümüzdeki yılın başlarında AirPods ve AirPods Max'e USB-C şarj özelliğini getirmeyi planlıyor.
Öte yandan Apple’ın kulaklıklarda başka önemli yeni donanım özellikleri sunması veya bu temelde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak planlanan bir yazılım güncellemesi, gelişmiş otomatik aygıt değiştirme, AirPods'un kendisinden sessize alma ve sessizi açma özelliği ve insanlar kullanıcıyla konuşmaya başladığında medyayı otomatik olarak susturan Konuşma Farkındalığı adlı yeni bir özellik getirecek. Apple ayrıca AirPods için vücut ısısı algılama ve yeni bir işitme testi sistemi gibi bir dizi sağlık özellikleri üzerinde çalışıyor, ancak bu geliştirmeler muhtemelen daha sonra yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.