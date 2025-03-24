AirPods Max için ses getirecek güncelleme yolda: İşte gelecek yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, AirPods Max kullanıcıları için sürpriz bir duyuru yaptı. Şirket, önümüzdeki ay iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte USB-C bağlantılı AirPods Max’e kayıpsız ses ve ultra düşük gecikmeli ses ekleyeceğini söylüyor.

iOS 18.4 güncellemesi, Nisan'da iPhone kullanıcılarıyla buluşuyor 2 gün önce eklendi

Kayıpsız ses ve düşük gecikmeli ses desteği

Tam Boyutta Gör Güncellemeyle AirPods Max, 24 bit 48 kHz kayıpsız ses desteği kazanacak. Bu, orijinal kayıtların bütünlüğünü koruyarak, dinleyicilerin müziği sanatçının stüdyoda kaydettiği şekilde deneyimlemesini sağlayacak. Kayıpsız ses ayrıca, daha sonik olarak doğru, sıkıştırılmamış ve sürükleyici bir deneyim sunmak için Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses’i de kapsayacak.

Güncelleme AirPods Max’e ultra düşük gecikmeli ses desteği de getirecek. Bu, gecikmeyi önemli ölçüde azaltacak, tepki süresi de Mac, iPad ve iPhone'daki yerleşik hoparlörlerle aynı seviyeye gelecek.

Yazılım güncellemesi, Nisan ayında iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 ile birlikte yayınlanacak. Yeni özellikler USB-C bağlantılı AirPods Max’e özel olacak.

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AirPods Max için ses getirecek güncelleme yolda: İşte yenilikler