AirPods Max için ses getirecek güncelleme yolda: İşte gelecek yeni özellikler

Kayıpsız ses ve düşük gecikmeli ses desteği
Güncelleme AirPods Max’e ultra düşük gecikmeli ses desteği de getirecek. Bu, gecikmeyi önemli ölçüde azaltacak, tepki süresi de Mac, iPad ve iPhone'daki yerleşik hoparlörlerle aynı seviyeye gelecek.
Yazılım güncellemesi, Nisan ayında iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 ile birlikte yayınlanacak. Yeni özellikler USB-C bağlantılı AirPods Max’e özel olacak.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!