AirPods 3'ün çıkışı gecikebilir: İşte son gelişmeler

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TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo üçüncü nesil AirPods'un 2021'in üçüncü çeyreğinde seri üretime gireceğini söyledi. Apple'ın yeni kablosuz kulaklık modelini Mart ayında satışa sunması bekleniyordu. Ancak görünüşe bakılırsa AirPods 3 bu ay gelmeyecek.

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Deneyimli analiste göre Apple, üçüncü nesil AirPods seri üretime girdiğinde AirPods 2'nin üretimini durdurup durdurmama konusunda kararsızlık yaşıyor. Zira AirPods 2'nin daha düşük bir fiyatla satışta kalması AirPods 3'e yönelik talebi etkileyebilir.

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Kablosuz kulaklık sevkiyatlarında düşüş öngörüsü

Kuo, rakip üreticilerin sıkı rekabetiyle karşı karşıya olan Apple'ın bu yılki kablosuz kulak sevkiyatlarında düşüş göreceğini tahmin ediyor. Cupertinolu dev 2020'de 90 milyon AirPods sevkiyatı yapmıştı. Bu yıl söz konusu rakamın 78 milyon adede düşmesi bekleniyor.

İnternete sızdırılan görüntüler AirPods 3'ün AirPods Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koymuştu. Yeni kablosuz kulaklığın aktif gürültü engelleme (ANC) ve uzamsal ses özelliklerine sahip olma olasılığının ise son derece düşük olduğu bildiriliyor.

https://9to5mac.com/2021/03/15/apple-airpods-3-not-launching-until-q3-says-kuo/

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