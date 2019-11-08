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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor

    Apple, 2019'un üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 6.8 milyon akıllı saat satışı gerçekleştirdi. Pazarı domine eden şirketin satışları geçen yıla göre %51 arttı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor
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    Yapılan yeni bir araştırma, Apple markalı akıllı saatlerin piyasaya tamamen hakim olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Apple Watch şu anda %47.9 gibi büyük bir payla pazarın neredeyse yarısını elinde bulunduruyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı"

    Bir başka deyişle akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor. Akıllı saat sevkiyatları konusunda ise rakip Samsung'un %73 ile en iyi yıllık büyümeyi gösteren şirket olduğunu görüyoruz.

    Apple, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 6.8 milyon akıllı saat satarak geçen yılki performansının üzerine çıktı. Cupertinolu dev bir önceki yılın aynı döneminde 4.5 milyon akıllı saat sevkiyatı yapmıştı.

    Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor
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    Fitbit'te gerileme var

    Samsung ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.9 milyon akıllı saat sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirketin geçen yılki %11'lik küresel pazar payı ise %13.4'e yükselmiş durumda.

    Üçüncü sırada yer alan Fitbit'in sevkiyat rakamı ise 1.6 milyon. Ancak markanın pazar payı %15'ten %11.3'e geriledi. Akıllı saat konusunda atağa kalkan Xiaomi ve Redmi'nin pazardaki gidişatı ne yönde değiştireceğini zaman gösterecek.



    https://www.gizchina.com/2019/11/07/apple-watch-is-one-step-away-from-50-market-share Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Seyrim 1 hf.
    Paramız olsa bizde kullanacağız..
    Yanıtla +1
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    sericik 1 hf.
    Birde bütün özelliklerini ülkemizde kullanabilsek(EKG-e-SİM)
    daha pahalıya eksik özellikle kullanıyoruz
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu 1 hf. sericik
    eSIM Türkiye'ye Şubat 2020'de gelecek. Lakin AW'nin hücresel modeli daha fazla olacak haliyle. EKG'de gelmesi gereken bir şey. Ama en önemlisi Apple Pay'di o da ülkeye gelemedi.
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    OverClocK1ng 2 hf.
    Apple'ı hiç sevmem ama saat ve tablette en iyisini Apple yapıyor.
    Yanıtla +1
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    MrKattchup 2 hf.
    Apple watch dışındakilerin akıllı sayılması bile onlar için büyük başarı bence.
    Yanıtla +3
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    khytr89 2 hf.
    Gear s3 classic var bende en iyisi bu tasarim ve islev olarak 3 seneye yaklasti masallahi var hic pisman etmedi zamaninda 1 telefon parasi odememe :)
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    0MG90 2 hf.
    En yararlı şeylerinden biri EKG. Bizde fiyatı uygun olsa bende almak isterdim.
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    homebird 2 hf.
    Saatleri iyi de bana çok tipsiz geliyor tasarımı. İşlev olarak güzel ama kolumda taşıdığım şeyin biraz da güzel olması lazım :)
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    FatihAsl 2 hf.
    ne tuhaf bir ihtiyaç icat edildi. uzaktan kumandanın kumandası gibi bir şey
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n 2 hf. FatihAsl
    Telefon neyi kumanda ediyor?
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    Apple Watch, akıllı saat ve
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