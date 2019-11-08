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Yapılan yeni bir araştırma, Apple markalı akıllı saatlerin piyasaya tamamen hakim olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Apple Watch şu anda %47.9 gibi büyük bir payla pazarın neredeyse yarısını elinde bulunduruyor.

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Bir başka deyişle akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor. Akıllı saat sevkiyatları konusunda ise rakip Samsung'un %73 ile en iyi yıllık büyümeyi gösteren şirket olduğunu görüyoruz.

Apple, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 6.8 milyon akıllı saat satarak geçen yılki performansının üzerine çıktı. Cupertinolu dev bir önceki yılın aynı döneminde 4.5 milyon akıllı saat sevkiyatı yapmıştı.

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Fitbit'te gerileme var

Samsung ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.9 milyon akıllı saat sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirketin geçen yılki %11'lik küresel pazar payı ise %13.4'e yükselmiş durumda.

Üçüncü sırada yer alan Fitbit'in sevkiyat rakamı ise 1.6 milyon. Ancak markanın pazar payı %15'ten %11.3'e geriledi. Akıllı saat konusunda atağa kalkan Xiaomi ve Redmi'nin pazardaki gidişatı ne yönde değiştireceğini zaman gösterecek.

https://www.gizchina.com/2019/11/07/apple-watch-is-one-step-away-from-50-market-share