Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun veritabanında Samsung tarafından üretilmiş EB-BG980ABY model numaralı bir batarya ortaya çıktı.

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Galaxy S10e'de kullanılan pil EB-BG970 olarak numaralandırıldığı için bu bataryanın Galaxy S11e modeline ait olduğu düşünülüyor. Hatta pilin 4.000 mAh kapasiteli olduğunu gösteren bir fotoğraf bile yayınlandı.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S10e'nin sadece 3.100 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim. Yani devamı olarak piyasaya sürülecek modelde daha büyük bir pil göreceğiz.

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Şubat ayında tanıtılması bekleniyor

Bir başka bilgi kaynağı olan Roland Quand, sosyal medya hesabında bu bilgiyi doğrulayarak EB-BG985ABY model numarasına sahip bir başka bataryanın daha varlığından söz etti.

4.300 mAh'lik bu pil muhtemelen Galaxy S11 modelinde kullanılacak. Galaxy S11+ varyantında ise 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verileceği gelen haberler arasında. Samsung Galaxy S11'in 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.