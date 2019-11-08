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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı

    Samsung'un gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11+ modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun veritabanında Samsung tarafından üretilmiş EB-BG980ABY model numaralı bir batarya ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi"

    Galaxy S10e'de kullanılan pil EB-BG970 olarak numaralandırıldığı için bu bataryanın Galaxy S11e modeline ait olduğu düşünülüyor. Hatta pilin 4.000 mAh kapasiteli olduğunu gösteren bir fotoğraf bile yayınlandı.

    Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S10e'nin sadece 3.100 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim. Yani devamı olarak piyasaya sürülecek modelde daha büyük bir pil göreceğiz.

    Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı
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    Şubat ayında tanıtılması bekleniyor

    Bir başka bilgi kaynağı olan Roland Quand, sosyal medya hesabında bu bilgiyi doğrulayarak EB-BG985ABY model numarasına sahip bir başka bataryanın daha varlığından söz etti.

    4.300 mAh'lik bu pil muhtemelen Galaxy S11 modelinde kullanılacak. Galaxy S11+ varyantında ise 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verileceği gelen haberler arasında. Samsung Galaxy S11'in 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.



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    gun 1 hf.
    Apple arttırdı ya mecbur Samsung’da arttıracak sonuç benim istemediğim ağır telefonlar olacak.
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    AribyAriana 2 hf.
    S10e'nin fiyatı segmenti tek hannikapı gün içi batarya kapasitesi. Yine 5.8'' kasayla 4000 mAh koyacaksa bu güzeldir. Lakin Samsung'un kullanıcıların kafasındaki asıl gidermesi gereken soru işaretleri şudur:
    1) O Exynos işlemciler, ne kadar güç tüketiminde güven verecek?
    2) One UI 2 ile arka plandaki güç yönetimi ne kadar güven verecek?
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    koyunsavar 2 hf.
    Samsung her türlü dağıtır
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    Fenomenon 2 hf.
    Pil konusunda sony cidden çok iyidi. z3 compactımda 2600 mah pil vardı ama benim normal kullanımda 1.5-2 gün gidiyordu.
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    homebird 2 hf.
    Samsung telefon kullananlar bilir; telefona hiç dokunmayın, pilin yüzde yirmisi kafadan kendi kendine tükenir. Arka plandaki uygulamaları da kapatsan, uyutucu uygulamalar da yüklesen sonuç fazla değişmez. Öyle olunca da pil kapasitesinin yüksek olmasinın bir anlamı kalmıyor malesef. Son dört yıldır kullandığım üç Samsung modelinde de durum böyleydi.
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    khaos 2 hf.
    Aslında güzel haber ancak pil optimizasyonu konusunda samsung şimdiye kadar pek güven vermedi umarım artık çinli üreticilerden ders alırlar.
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    intel7mix 2 hf.
    s10e pili bir günü zor götürüyordu.
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