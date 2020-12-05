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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri

    IDC'nin yayınladığı son rapor 2020'nin üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz satışlarının arttığını ortaya koydu. Tüm büyük üreticiler bir yıl öncesine göre daha fazla akıllı saat ve bileklik sattı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
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    Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri
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    Araştırma firması IDC, 2020'nin üçüncü çeyreğinde giyilebilir elektronik cihaz pazarının durumunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Söz konusu zaman diliminde dünya genelinde yaklaşık 125 milyon akıllı saat ve bileklik satıldı. Yani 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35'lik artış söz konusu.

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    Pazarın yüzde 33'ünü elinde bulunduran Apple liderliğini sürdürüyor. Cupertinolu şirketin hemen arkasında ise sırasıyla Xiaomi, Huawei ve Samsung var. Beşincilik, Fitbit ve BoAt tarafından paylaşılıyor. Her iki şirket de üçüncü çeyrekte 3.3 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdiler.

    Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri
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    Pazar büyümeye devam edecek

    Tüm büyük üreticiler bir yıl öncesine göre daha fazla akıllı saat ve bileklik sattı. Birçok cihazın fiyatının düşmesi, bu ürünleri çok daha geniş bir kitle tarafından ulaşılabilir hale getirdi. Satışlardaki hareketlenmenin en önemli nedenlerinden biri de bu.

    Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri

    Uzmanlara göre, gelecekte giyilebilir elektronik cihaz pazarı önemli ölçüde büyümeye devam edecek. Akıllı saat ve bileklik satın alacak yeni müşteriler ve eski cihazlarını yenisiyle değiştirecek mevcut kullanıcılar sektörün canlı kalmasını sağlayacak.



    https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47067820 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Teknolojist_44 (**** ****) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok şaşırmamak gerekiyor bu duruma bence. Cep telefonları artık belli bir seviyede doyum noktasına geldi artık yeni teknoloji ve gelişimler eskisi gibi sıçrama yapmıyor. iPhone X’ten iPhone 12’ye geçecek kişi sadece tasarım ve kamera artısı alıyor neredeyse artık. Android tarafı da son zamanlarda çok farklı değil kamera ve tasarım tarafında iyileştirmeler yapıyor bu da kullanıcıların çok sık cihaz değiştirmesinin önüne geçiyor. Akıllı aksesuar kısmında ise Çinli üreticilerin neredeyse bedavaya sattığı ürüne akıllı saymaları ve pazara sürekli sürekli akıllı saat, bileklik gibi ürünler çıkarmalarından dolayı herkes alabiliyor. Apple cephesi de zaten watch serisi Apple ekosisteminin bir parçası olduğundan, telefonu iyi tamamladığından, bir çok kullanıcı için çok iyi bir seçenek şarj sorunu aşıldığı zaman ve insanlar gerçekten akıllı saatlere ihtiyaç duyduğu zaman bu piyasa daha da hareketlenecektir. Taki doyum noktasına ulaşana kadar oda.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple’ın lider olmasına şaşmamalı, en kaliteli malı onlar çıkarıyorlar
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu cihazlar henüz vadettikleri potansiyele ulaşabilmiş değil. Çinli üreticilerin ucuzluk kıskacından mı bilmem, akıllı özellikleri olmayan ürünlerle dolduruyorlar sadece piyasayı. Adına da garip bir şekilde akıllı saat deniyor. Saate sonradan bir tek uygulama bile yüklenemiyor, bir mağazası vs. yok ama sadece bildirim gösteriyor diye akıllı... Tamam, varsın saatten Youtube'a girmesin ama kullanıcıya bir özelleştirme, kendi işini görecek uygulamalar geliştirme imkanı versin. Pebble vardı mesela eskiden, hiç aman aman bir donanımı olmadan, günümüzdeki çakma akıllı saatlerin alayından daha akıllıydı adeta...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir türlü cezbedemedi beni saat ve bileklik teknolojisi.
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    hehwudjsnqhahab 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gavura para kazandırmasın kimse. Esnaftan alışveriş yapılması için derhal yurtdışı gümrüğü kapatılmalı! Halk, bu lüks şatafat yaşamdan vaz geçmezse dolar artışa devam edebilir. Vestel gibi markaralara yoneleçek herkez! Müslüman ülkeyiz ama maşALLAH hepiniz elinde 16 milyarlik telefin geziyosunuz! Size sorsak alım gücü düştü geçine miyorsunuz!
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honor Magic Watch 2 aldım. Bir haftadır kullanıyorum. Görünümü, özellikleri ve pil kullanım süresi ile gönlümü kazandı.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple watch hayat kurtardı gibi haberlerin etkisi olduğunu düşünüyorum.
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    The Brand Planet 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oldukça yenilikçi ürünleri olan bir firma. Rekabetin artması adına, diğer firmaların da atılımlarını görmek müşteriler açısından önemli.
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    Askaparta 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz hala fiyat düşmesini bekliyoruz. Biz ne zaman ucuza akıllanacağız.
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    ahmetdu (Ahmet D) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Askaparta
    Betona taşa toprağa dinazora gömersek parayı biz daha bir yüzyıl daha akıllanamayız boşuna bekleme kardeş. Şuan olan her ürün yarın alacağından ucuz olacak. İhtiyacın ve imkanın varsa bekletme al gitsin.
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaominin bilekliklerini saatten mi sayıyorlar bu listede?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Evet mi band 4 alarm uyku nabız aktivite hava durumu bildirim okuma çağrı meşgule alma sessize alma epey bi özelliği var fiyatına göre
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    1461 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    giyilebilir cihaz, pazar ve
    6 etiket daha Apple sektör satış idc rapor Mobil Teknolojiler
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