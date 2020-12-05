Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri

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Araştırma firması IDC, 2020'nin üçüncü çeyreğinde giyilebilir elektronik cihaz pazarının durumunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Söz konusu zaman diliminde dünya genelinde yaklaşık 125 milyon akıllı saat ve bileklik satıldı. Yani 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35'lik artış söz konusu.

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Pazarın yüzde 33'ünü elinde bulunduran Apple liderliğini sürdürüyor. Cupertinolu şirketin hemen arkasında ise sırasıyla Xiaomi, Huawei ve Samsung var. Beşincilik, Fitbit ve BoAt tarafından paylaşılıyor. Her iki şirket de üçüncü çeyrekte 3.3 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdiler.

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Pazar büyümeye devam edecek

Tüm büyük üreticiler bir yıl öncesine göre daha fazla akıllı saat ve bileklik sattı. Birçok cihazın fiyatının düşmesi, bu ürünleri çok daha geniş bir kitle tarafından ulaşılabilir hale getirdi. Satışlardaki hareketlenmenin en önemli nedenlerinden biri de bu.

Uzmanlara göre, gelecekte giyilebilir elektronik cihaz pazarı önemli ölçüde büyümeye devam edecek. Akıllı saat ve bileklik satın alacak yeni müşteriler ve eski cihazlarını yenisiyle değiştirecek mevcut kullanıcılar sektörün canlı kalmasını sağlayacak.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47067820

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