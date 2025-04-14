Yapay zekada parlayan ve kan kaybeden Türkiye: Stanford’dan 2025 raporu

Raporda Türkiye’nin cinsiyet eşitliği açısından en iyi durumda olan ülkeler arasında yer aldığının altı çizilirken; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm mezunların en az yarısını kadınların oluşturduğuna işaret ediliyor.
Buna ek olarak Türkiye, 2016 ila 2024 arasında yapay zeka yetenek yoğunluğundaki değişim açısından listenin yedinci sırasında yer alıyor. Türkiye 2016’ya kıyasla yüzde 198 artış gösterirken Hindistan, Kosta Rika ve Portekiz bu alanda lider durumda.
Türkiye yapay zekada beyin göçü veriyor
Türkiye ise bu alanda uzun yıllardır alarm veriyor. Profesyonel düzeyde yapay zeka yeteneklerinin neredeyse yarısını göç olarak kaybediyor Türkiye.
Türkiye yapay zekada hem heyecanlı hem tedirgin
Raporun genel özeti
Yapay zeka, 2024 yılı itibarıyla hem performans hem de toplumsal etki açısından eşi benzeri görülmemiş bir ivme yakaladı. Yeni testler olan MMMU, GPQA ve SWE-bench'te büyük sıçramalar yapan yapay zeka sistemleri, özellikle kodlama gibi karmaşık görevlerde insanları geride bırakmaya başladı. Artık yalnızca laboratuvar ortamında değil, sağlık, ulaşım ve hizmet gibi alanlarda da gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka, ABD’de 223 medikal cihazın FDA onayı alması ve Çin’de Baidu’nun Apollo Go hizmetinin yaygınlaşmasıyla somutlaşmış durumda.
İş dünyasında da bu dönüşüm net: ABD, 2024’te 109.1 milyar dolarlık yatırımla rekor kırarken, üretken yapay zekaya yapılan yatırım 33.9 milyar dolara ulaştı. Çin ise akademik yayın ve patentlerde liderliği ele alarak ABD ile arasındaki farkı hızla kapatıyor.
Ancak bu hızlı gelişim, güvenlik ve etik konularında henüz tam bir standarda kavuşmadı. 2024’te bildirilen yapay zeka kaynaklı olayların sayısı %56 artarken, HELM Safety ve FACTS gibi araçlar güvenilirlik sorunlarına çözüm arıyor. Öte yandan küresel kamuoyunun yapay zekaya bakışı daha olumlu hale gelirken, Çin ve Endonezya gibi ülkelerde iyimserlik %80'leri aşıyor.
Yapay zeka sistemleri hem daha güçlü hem daha erişilebilir hale gelirken, kullanım maliyetleri dramatik şekilde düştü; Microsoft’un kompakt Phi-3 Mini modeli bile dev modellere meydan okuyor. Hükûmetler ise sadece düzenleme yapmakla kalmıyor, dev bütçelerle yatırımlarını da artırıyor. Eğitimde altyapı eksikliklerine rağmen ülkelerin %66’sı bilgisayar bilimini müfredata dahil ederken, bilim ve tıp alanında da yapay zeka devrim yaratıyor; 2024’te iki Nobel Ödülü’nün bu alana verilmesi bunun en çarpıcı göstergesi.
Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir