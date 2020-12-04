Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü

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ZTE, ana vatanı Çin'de Blade V2021 5G adlı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürülen Blade V2020'nin daha hafif versiyonu olarak geliyor.

Tasarım ve ekran

Akıllı telefon tasarım olarak önceki modelden tamamen farklı. Arka paneli polikarbonat malzemeden oluşuyor. ZTE Blade V2021 5G'nin ön tarafında HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.52 inç TFT ekran var.

Ekran panelinin üst kısmında, selfie kamerasına ev sahipliği yapan gözyaşı damlası şeklinde bir çentik mevcut.

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Teknik özellikler

ZTE Blade V2021 5G gücünü 5G modem içeren MediaTek Dimensity 720 yonga setinden alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulan cihazın hafızası 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

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Pil kapasitesinin ise 4.000 mAh seviyesinde olduğunu belirtelim.

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Kamera konfigürasyonu

ZTE Blade V2021 5G, üçlü arka kamera sistemiyle donatıldı. Sensör detayları şu şekilde:

48 megapiksel ana sensör (f/1.79)

ana sensör (f/1.79) 8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)

2 megapiksel makro kamera (f/2.4)

Akıllı telefonun önünde 8 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası görev yapıyor.

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Diğer özellikler

Cihazın diğer özelliklerini 5G SA/NSA, çift 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve arka panele entegre parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

Akıllı telefon Android 10 tabanlı MiFavor 10 ile çalışıyor. ZTE Blade V2021 5G'nin boyutları 165.9 × 75.8 × 8.9 mm, ağırlığı da 188 gram.

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Çıkış tarihi ve fiyatı

Akıllı telefon an itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Gri, mavi ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.

ZTE Blade V2021 5G'nin fiyat etiketi:

4 GB RAM + 64 GB depolama - 152 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama - 213 dolar

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