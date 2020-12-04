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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü

    Bütçe dostu akıllı telefon yelpazesini genişleten ZTE, Blade V2021 5G modelini piyasaya sürdü. Cihaz MediaTek Dimensity 720 yonga seti, üçlü kamera ve 4.000 mAh pille geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü
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    ZTE, ana vatanı Çin'de Blade V2021 5G adlı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürülen Blade V2020'nin daha hafif versiyonu olarak geliyor.

    Tasarım ve ekran

    Akıllı telefon tasarım olarak önceki modelden tamamen farklı. Arka paneli polikarbonat malzemeden oluşuyor. ZTE Blade V2021 5G'nin ön tarafında HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.52 inç TFT ekran var.

    Ekran panelinin üst kısmında, selfie kamerasına ev sahipliği yapan gözyaşı damlası şeklinde bir çentik mevcut.

    Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü
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    Teknik özellikler

    ZTE Blade V2021 5G gücünü 5G modem içeren MediaTek Dimensity 720 yonga setinden alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulan cihazın hafızası 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

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    Pil kapasitesinin ise 4.000 mAh seviyesinde olduğunu belirtelim.

    Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü
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    Kamera konfigürasyonu

    ZTE Blade V2021 5G, üçlü arka kamera sistemiyle donatıldı. Sensör detayları şu şekilde:

    • 48 megapiksel ana sensör (f/1.79)
    • 8 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)
    • 2 megapiksel makro kamera (f/2.4)

    Akıllı telefonun önünde 8 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası görev yapıyor.

    Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü
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    Diğer özellikler

    Cihazın diğer özelliklerini 5G SA/NSA, çift 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve arka panele entegre parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

    Akıllı telefon Android 10 tabanlı MiFavor 10 ile çalışıyor. ZTE Blade V2021 5G'nin boyutları 165.9 × 75.8 × 8.9 mm, ağırlığı da 188 gram.

    Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü
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    Çıkış tarihi ve fiyatı

    Akıllı telefon an itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Gri, mavi ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.

    ZTE Blade V2021 5G'nin fiyat etiketi:

    • 4 GB RAM + 64 GB depolama - 152 dolar
    • 6 GB RAM + 128 GB depolama - 213 dolar


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yanfo (Yavuz ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yaz kızım;
    Türkiye fiyatı: 2899 TL
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